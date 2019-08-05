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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2821) Кличко (2695) Богдан Андрей (118)

 НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Киева Виталия Кличко относительно возможного совершения им уголовного коррупционного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация расследования – ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

При этом в бюро обращают внимание, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

"С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и осуществляется досудебное расследование. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подчеркнули в НАБУ.

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Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль в Киеве.

Кроме того Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.

Из-за заявлений Богдана о предложении ему взятки в $20 млн Кличко обратился в НАБУ.

НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141272
 
 
 Топ комментарии
 
Багдана мастер по даванию взяток...руку набил при премьере азирове....
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Я так не понял ОП это аббревиатура офис президента или организованная преступность?
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картинка не правильная...
Там Богдан сверху..... НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки - Цензор.НЕТ 3027
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по четным дня, Богдан сверху, по нечетным - наоборот..
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неа... - там только Беня имеет право менять позы....
Это он может их и сверху и снизу и по всякому....
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Богдан хотел сыграть в шахматы, а Виталик перешел на бокс. Кто-то получит...
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Богдан не в шахматы, а в крапленые карты играет....., как и вся зе-шелупонь...
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Это смотря по каким правилам будут судить. Сейчас, вероятнее, по-шахматным.
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Багдана мастер по даванию взяток...руку набил при премьере азирове....
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник ...как собака Павлова на лампочку...и это радует....
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Я так не понял ОП это аббревиатура офис президента или организованная преступность?
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А тут Кличко молодець! Бехунам треба відразу давати ао Жительо Иорданської ДолинО-мордовськый пиці!
Ці зеленсько-богдано-разумково-коломойські постійно брешуть, брешуть навіть коли вже всі навколо бачать що вони брешуть і вони самі розуміють що навколо це бачать!
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
На жаль, досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
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Пацанів вчать відповідати за базар!
Хай відповідає - хто? коли? за що?
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ну все правильно. за слова нужно отвечать. а то привыкли - ляпнул что-то, 73% привычно сглотнуло, и дальше чешет. а тут все просто: кто предложил, когда, от кого. одного на допрос, второго, третьего по цепочке.
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А по деятельности Кличко и его ОПГ воров, коррупционеров в Еиеве за 5 лет?!
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Да хотя бы мост ...смета 180 миллионов, сначала подняли до 260...аппетиты еле остановились на 420.... Мост не принят в эксплуатацию, авравийный в ремонте. Через фирмы однодневки намыли бабла. И так Столар во всём, а Кличко глянцевая обложка бывший чемпион, а внутри туалетная бумага из воров. Столар , кстати купил себе и подельникам места в За жопу рабиновича и Мертвечука. Радуйтесь дальше......
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Цифри висмоктані з пальця. Де документи? Знову виливи Пєніса Бігуса?
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тебе дать ссылку на сайт Коломойского, где в онлайне идёт расчет суммы, которую грабят с украинцев за Роттердам+, который отменили 2 месяца назад ?
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богдан когда получил повестку на допрос?
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у папы Верховного Главнокомандующего надо поискать.

он все повестки коллекционирует
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если не в Киеве, то это не дает мне права на комментарии? Ну так здесь две трети вообще не из Украины, но с утра до утра топят за Владимира Александровича НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря - Цензор.НЕТ 5032
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Ага, а в штатах он посещал тренера
Токма вот бой ещё даже не начинался, так, раскачка перед...в сентябре, будет весело...людям с тонкой душевной организацией лучше спрятаться под кровать.
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хорошо - пускай расскажет и под подпись - кто ему предлагал? - а если нет - вся страна поймет шо он - балабол
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Тупой иудей намекнул, что решает вопросы за 20 лимонов
Веталя не деловой человек.
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Бюджет Киева больше чем Праги, Варшавы....Как выглядят европейские столицы и как Киев к сожалению.....
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Я тоже не верю Богдану. Сумма что-то мизерная. Мордоворот на порядок больше берет.
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