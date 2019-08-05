 НАБУ по обращению Кличко расследует возможное предложение Богдану $20 млн взятки

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что предварительная правовая квалификация расследования – ч. 1 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
При этом в бюро обращают внимание, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.
"С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и осуществляется досудебное расследование. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подчеркнули в НАБУ.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль в Киеве.
Кроме того Богдан рассказал, что к нему приходили представители "смотрящих" и просили не снимать главу КГГА с должности взамен на финансовое вознаграждение.
Из-за заявлений Богдана о предложении ему взятки в $20 млн Кличко обратился в НАБУ.
Там Богдан сверху.....
Это он может их и сверху и снизу и по всякому....
Офіс презЄдента Голобородбко.
Ці зеленсько-богдано-разумково-коломойські постійно брешуть, брешуть навіть коли вже всі навколо бачать що вони брешуть і вони самі розуміють що навколо це бачать!
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
На жаль, досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
Зеленский доверяет свои файлы Яндексу
Хай відповідає - хто? коли? за що?
он все повестки коллекционирует
Токма вот бой ещё даже не начинался, так, раскачка перед...в сентябре, будет весело...людям с тонкой душевной организацией лучше спрятаться под кровать.
Веталя не деловой человек.