EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1186  33
Все про:война (3557) ОБСЕ (3713) перемирие (1110) операция Объединенных сил (1463) Александр Сырский (21)

 Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сырский на встрече с замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марком Этерингтоном заявил о несоблюдении перемирия российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В ходе встречи командующий Объединенными силами еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей. "В частности, проведен ряд мероприятий в районе КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Помимо этого Сырский проинформировал Этерингтона относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности и прочих моментов.

Смотрите также: Заросшие руины, сожженный транспорт и заминированный пляж: село-призрак Широкино на 6-й год российско-украинской войны. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии.

Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141269
 
 
 Топ комментарии
 
первый прозревший а хомчаку насрать он не видит ни раненых ни стрельбы
 показать весь комментарий
 
Надо бы и ему сообщить, а не только мировому сообществу.
Как никак он нач. Генштаба, а не понимает, что творится на фронте.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
расстреливать кацапских террористов из крупной артелерии, это не только полезно, но и приятно!
 показать весь комментарий
 
 
Тю, здивував. А коли вони його дотримувались?
 показать весь комментарий
 
 
первый прозревший а хомчаку насрать он не видит ни раненых ни стрельбы
 показать весь комментарий
 
 
Надо бы и ему сообщить, а не только мировому сообществу.
Как никак он нач. Генштаба, а не понимает, что творится на фронте.
 показать весь комментарий
 
 
Очередной цирк.
Террористы каждый год игнорируют хлебное перемирие.
Если кто то считал что в этом году будет иначе, тот лох
 показать весь комментарий
 
 
Хомячку иловайскому об этом расскажите...а то он не знает....говорит что один раз не пи нарушение...
 показать весь комментарий
 
 
В контексті цієї інфи мене цікавить інше: коли зебіл накаже поміняти Сирського на, умовно кажучи, "хомчаковського"; чи Сирський зіллється по-зебільному?
 показать весь комментарий
 
 
OБСЕ там имеет одну миссию: обеспечить бесперебойную контрабанду наркотиков.
 показать весь комментарий
 
 
Террористы игнорируют перемирие? Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 3815 Дак они бы и небыли террористами если бы соблюдали закон. Ето ихний хлеб, им платят пока они стреляют иначе они никому не нужны. А вы еще волкам запретите есть мясо
 показать весь комментарий
 
 
От какой войны Европа устала? Ты хотел сказать от гибридной торговли с Петиными торговыми партньорами?
 показать весь комментарий
 
С теми, что финасировали фильмы Владимира Александровича,и которым владелец "95-го" хочет мультики продавать?..
 показать весь комментарий
 
 
и от этого тоже...
Сейчас Зе активно торгует если что....
 показать весь комментарий
 
 
Европі в дупі та Україна--там одне --"озабочені" перекладують папірці..
кли побачать що Україна бореться.тоді допоможуть
 показать весь комментарий
 
зеленский - ты обещал остановить войну - делАй или уходи
 показать весь комментарий
 
 
зеленский - где освобожденные заложники? - обещал - не сделал - не сделал - уходи
 показать весь комментарий
 
 
стоїть сепар в повний ріст і стріляє у тебе .а ти йому бамажкой махаєш про "переміріє" Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 9391
 показать весь комментарий
 
 
На прошлой неделе Хомчак не считал такие обстрелы нарушением перемирия... Терористи ігнорують перемир'я. Про це негайно має дізнаватися світова спільнота, - Сирський - заступнику голови СММ ОБСЄ Етерінгтону - Цензор.НЕТ 2878
 показать весь комментарий
 
 
хенерали ці по штабах седять і папірцями сраку прикривають
 показать весь комментарий
 
 
еррористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону



мировоеобщество за 5 лет не узнало ишшо??

когда президент - мальдивский дебил,

а дирехтор ато нупросто дебил, то

как назвать укрармию целиком??

армия дебилов.

сидите там в окопах,

кормите вшей и данецких нашилюдей.

выпалняйте указания обсе- боек-кучмов-прочейхрени.

а , ну и еще мост имени кучмы начинайте строить 100полосный в данецк,

шоб данецкие нашелюди с камфортом ездили в киев за калбасой-паспортами.
а еще лучше им туда завозите каждый день.

как они вам в данеций эрапорт возили.

дебилы бл.
 показать весь комментарий
 
_Сырский говорит о несоблюдении оккупантами, прорашистский ботина на Цензоре в заголовке пишет "террористами". Подлец!
 показать весь комментарий
 
Известный журналист Юрий Бутусов вынес неутешительный вердикт мирным инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу, отметив, что Кремль просто не намерен прекращать войну. Путин не собирается прекращать войну, Москва отвергает мирные инициативы Зеленского. Россия не демонстрирует желания идти навстречу мирным инициативам президента Зеленского.

- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту. - Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена. - Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.

Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
(Голда Меир).
 показать весь комментарий
 
просто оккупанты не могут смирится с поражениями в семи котлах!))))
 показать весь комментарий
 
Да ну. Зеленский кричал, что оно мессия и президент мира. А что так? Всетаки Порошенко был прав?
 показать весь комментарий
 
А чому Ви не подаєте посилання ? зеБутусов щось там "покритикував" у зе-зграї ? Ха-ха-ха.
 показать весь комментарий
 
ПРОТИВОТАНКОВЫМИ РАКЕТАМИ - ПО ДОМАМ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ДНР...

https://www.youtube.com/watch?v=zc5k1qD1pnI
 показать весь комментарий
 
Зеленский, недоумок останови войну. Хватит наживаться на войне, у.людок.
 показать весь комментарий
 
???
Повинна дізнаватися світова спільнота ...

А як і від кого ?
зе-влада мовчить, як і "великий" полководець Хомчак.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх