 Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В ходе встречи командующий Объединенными силами еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня.

При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей. "В частности, проведен ряд мероприятий в районе КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Помимо этого Сырский проинформировал Этерингтона относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности и прочих моментов.

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Напомним, ранее начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии.