 Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В ходе встречи командующий Объединенными силами еще раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня.
При этом он отметил, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые мероприятия в рамках Минских договоренностей. "В частности, проведен ряд мероприятий в районе КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.
Помимо этого Сырский проинформировал Этерингтона относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения ООС, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности и прочих моментов.
Напомним, ранее начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что единичные случаи нарушения режима тишины на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей о перемирии.
Как никак он нач. Генштаба, а не понимает, что творится на фронте.
Террористы каждый год игнорируют хлебное перемирие.
Если кто то считал что в этом году будет иначе, тот лох
пинарушение...
Сейчас Зе активно торгует если что....
кли побачать що Україна бореться.тоді допоможуть
мировоеобщество за 5 лет не узнало ишшо??
когда президент - мальдивский дебил,
а дирехтор ато нупросто дебил, то
как назвать укрармию целиком??
армия дебилов.
сидите там в окопах,
кормите вшей и данецких нашилюдей.
выпалняйте указания обсе- боек-кучмов-прочейхрени.
а , ну и еще мост имени кучмы начинайте строить 100полосный в данецк,
шоб данецкие нашелюди с камфортом ездили в киев за калбасой-паспортами.
а еще лучше им туда завозите каждый день.
как они вам в данеций эрапорт возили.
дебилы бл.
- Инициатива президента Украины отремонтировать мост в Станице Луганской заблокирована российским военным командованием. Войска РФ не допускают разминирования территории вокруг моста, не допускают начала работ по ремонту. - Переговоры по обмену пленными остановлены. Россия по-прежнему не составляет единого списка для обмена, не включает всех гражданских и военных заложников в единый список. Это показывает, что власти РФ по-прежнему затягивают процедуру обмена. - Выдача Украине пленных украинских моряков, которых РФ обязана освободить согласно решению международного морского суда не произошла, вопреки всем многосторонним переговорам с участием самых влиятельных западных политиков.
Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса
(Голда Меир).
https://www.youtube.com/watch?v=zc5k1qD1pnI
Повинна дізнаватися світова спільнота ...
А як і від кого ?
зе-влада мовчить, як і "великий" полководець Хомчак.