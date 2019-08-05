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 В оккупированном Крыму во время шторма утонули две российские спортсменки

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули во время купания в шторм в оккупированном Севастополе. Одна из девушек спрыгнула с пирса в море, вторая бросилась ее спасать и тоже погибла.

Об этом сообщил так называемый замначальника оккупационного управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимир Беспалый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал он.

Несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.

"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.

Также на Цензор.НЕТ: Отец и сын попали в водоворот в озере на Ривненщине: оба погибли

Оккупационный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба.

Источник: https://censor.net.ua/n3141267
 
   
 Топ комментарии
 
Крым и косабы это не совместимые вещи...
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Не любит земля и вода Украинская оккупантов...
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Сиділи б у своїй Мокші - не було б проблем.
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Крым и косабы это не совместимые вещи...
Точка
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Кікбокс остаточно вивільнив мізок з голови, якщо він там і був.
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Не любит земля и вода Украинская оккупантов...
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Земля і вода їх носити не *******, а у себе приймають із задоволенням.
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под этой новостью не будет комментариев 80% гамноплевателей с соседних страниц. кацапье прокалывается под такими сюжетами.
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они розыском наворованных капиталов Пороха заняты
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ну да.... искать то, чего нет - занятие изматывающее...
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Нвйти то, чего, как оно думает, нет - можно даже на Мальдивщине. При желании.
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Ну, при желании можно все! Даже, если хочется жить в замке и чувствовать себя лордом, но живешь в подмосковном городе Раменское, в залинейной части около платформы Фабричная
В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 6863
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откуда следует, что можно? очень хоцца? да?
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В заметке ошибка.
Несчастный случай произошел 4 августа Источник: https://censor.net.ua/n3141267
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а потом на концерт кобзона з оркестром.
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Да и йух с ними. Крабам тоже нужно что то жрать
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В Украине в 2019 году утонуло 600 человек, и только за июнь - 42 ребенкаПриятного!
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Смерть этих двух россиянок это 1 в 1 если вора, влезшего в чужую, квартиру убьет током. И детей сюда приплетать не надо.
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Судя по нику, ты уже старый пёс, а ума так и не нажил.
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судя по твоему первому высеру, удмурдъ, у тебя его никогда и не было В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 4867
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вот...ну есть же и хорошие новости с крыма В оккупированном Крыму во время шторма утонули две российские спортсменки - Цензор.НЕТ 4388
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Набухалися і полізли купатися. Це ж російські спортсменки!
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Дівчата розраховували на великого акванавта х-ла, а зустрілись з анс. ім. Александрова
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Да, вода- такое дело. Не наше в общем и целом. А шуточки со штормом- так вааще непонятка. Можэ бухие были...
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Вопрос или утверждение?
Где ты видил трезвых лезущих в шторм?
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Это собственная точка зрения. Я, который всю жизнь живет у моря, с момента начала работы там, а это уже 38 лет, купался в море- единственный раз. Это случилось когда подо мной было 2200 метров, В Черном море. Не мог пропустить такую возможность. А так... нехрен в этой воде делать. Бассейн- иное дело, уважаю, с морской водой.
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Першу гепнуло хвилею об пірс і фсьо. Другу теж. Ідійотки.
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Ну, вторая осознанно пошла на риск ради спасения подруги. Порыв благородный и очень человечный. Очень сложно комментировать такие вещи с учетом, что это нелегалки из враждующей к нам страны, но в которых подмечаются человечные проявления противоречащие идеям всрутского скотства по отношению к людям в целом. Вроде и хотелось бы по злорадствовать над погибелью врагов, но ... Лучше все же промолчать. В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 6845
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Я не злорадствую, а називаю причину їхньої загибелі і роблю висновок що ідійоти. Тільки вони можуть плигнути з пірсу у такі хвилі.
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Пацак, а ну расскажи, как ты )(уйлу мост в крым помогал строить. А народ оценит, кто из нас ипанутый, хамло залесское.
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Ещё две утонут во время проведения следственного эксперимента.
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Ну якшо по людські- то треба було б якось поспівчувати... Але я не буду...
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Черти ждут у себя *****. Хор Александрова с Кобзонгом там уже есть, стадо высокопоставленных морских полковников- героев страны-бензоколонки с Лошарика то же там, теперь еще и две молодые спортсменки как он любит появились. Свита в сборе, дело за малым
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Спортсмены, всегда думают что они не обычные люди.
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- Дяденька! Дяденька-а...!!! Там лифта нет!!!...
- Х..ня-а-а-а...!!!
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ось питається,на..уя?




на...уя подібні новини на Цензорі?
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элементарно! значит плотность гамна, из которого они состояли, была больше чем у воды. хотя плотность человеческого тела и воды практически одинаковы.
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Ну и фиг на них! Подумаешь, проблема! Расеянский самки еще нарожают!
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Спірт-смєнки швидше за все змагалися. В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 196
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Предлагаю СК России и лично тов. Бастрыкину открыть дело и привлечь к ответственности власти Севастополя, терпил из яхт-клуба , тренеров, мчсников и прочих виновных, Госдуре России срочно обсудить предательское расположение пирса, построенного при Украине, а госпоже Захаровой выступить с очередным глупым заявлением о происках мировой закулисы, завидующей расейским спортсменам
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Давайте разберёмся, что же произошло:

Условия плавания тел следуют из закона Архимеда:Если выталкивающая сила больше, чем вес тела В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 , тело всплывает до тех пор, пока эти силы не уравновесятся.Если выталкивающая сила равна весу тела В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 , тело плавает в любой точке жидкости.Если выталкивающая сила меньше веса тела В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 , тело тонет.
Глубина погружения плавающего тела зависит от соотношения плотностей тела и жидкости.
Из полученного соотношения можно сделать важные выводы:тело плавает, будучи полностью погруженным в жидкость, если плотность тела равна плотности жидкости: В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 ;тело плавает, частично выступая над поверхностью жидкости, если плотность тела меньше плотности жидкости: В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 ;если плотность тела больше плотности жидкости В окупованому Криму під час шторму потонули дві російські спортсменки - Цензор.НЕТ 7215 , плавание невозможно. Следовательно, они утонули, потому что были тяжелее воды.
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Если бы не Путин, то там бы утонули спортсмены НАТО
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