 В оккупированном Крыму во время шторма утонули две российские спортсменки

Об этом сообщил так называемый замначальника оккупационного управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимир Беспалый, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал он.
Несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.
"По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать", - уточнил Беспалый.
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Оккупационный врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба.
Точка
Несчастныйслучай произошел 4 августа Источник: https://censor.net.ua/n3141267
Где ты видил трезвых лезущих в шторм?
- Х..ня-а-а-а...!!!
на...уя подібні новини на Цензорі?
Условия плавания тел следуют из закона Архимеда:Если выталкивающая сила больше, чем вес тела , тело всплывает до тех пор, пока эти силы не уравновесятся.Если выталкивающая сила равна весу тела , тело плавает в любой точке жидкости.Если выталкивающая сила меньше веса тела , тело тонет.
Глубина погружения плавающего тела зависит от соотношения плотностей тела и жидкости.
Из полученного соотношения можно сделать важные выводы:тело плавает, будучи полностью погруженным в жидкость, если плотность тела равна плотности жидкости: ;тело плавает, частично выступая над поверхностью жидкости, если плотность тела меньше плотности жидкости: ;если плотность тела больше плотности жидкости , плавание невозможно. Следовательно, они утонули, потому что были тяжелее воды.