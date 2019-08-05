 Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию?

Текст письма оппубликован на сайте "Форума свободной России", информирует Цензор.НЕТ.

"Единственное реальное давление на Путина - угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа - уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России - из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью", - пишет Каспаров.

"Я был шокирован и не смог удержаться от нецензурного ответа Вам в твиттере, выступив от имени тысяч изгнанников - членов российского гражданского общества, вынужденных покинуть страну под угрозой судебного преследования и насилия, затронувшей многих моих коллег и соотечественников. Хотя я и прошу Вас понять резкость моих слов, но я не сожалею и не отказываюсь от них. После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно", - говорится в тексте письма.

"Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?" - пишет лидер российской оппозиции.

Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Вышеупомянутый Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

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