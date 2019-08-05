 Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию?

Текст письма оппубликован на сайте "Форума свободной России", информирует Цензор.НЕТ.
"Единственное реальное давление на Путина - угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа - уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России - из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью", - пишет Каспаров.
"Я был шокирован и не смог удержаться от нецензурного ответа Вам в твиттере, выступив от имени тысяч изгнанников - членов российского гражданского общества, вынужденных покинуть страну под угрозой судебного преследования и насилия, затронувшей многих моих коллег и соотечественников. Хотя я и прошу Вас понять резкость моих слов, но я не сожалею и не отказываюсь от них. После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно", - говорится в тексте письма.
"Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?" - пишет лидер российской оппозиции.
Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.
Вышеупомянутый Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
украинцы--хохломасса необразованных кугутов сама сдала Украину в 2019.
Зебобики тупые, они рабы, им бы колбаску на положили бы и они готовы задницу вылизать.
73% продажных.
Люби, Боже, правду... 73%/43% - такі підстави надали...
Наверно где то так и есть.
-----------
В этом вся тупость российских либералов. Путин всего навсего ядро ментальности.
Только на минуточке , это Каспаров - многократный чемпион мира по шахматам !!!
Логика и интуиция у данного индивида развита тысячи раз больше , чем у усредненного львовского местечкового патриота ...
"Тупость" в контексте Каспарого звучит контроверсивно до гомерического смеха !!!
У любого , даже очень свободного народа , есть электоральное болото и таких чаще от 30 до 50% . И оне с лёгкостью променяют безусловную свободу на "условную" колбасу .
И чем сторонники Либермана или ШАСа в Израиле лучше Нижнего Тагила или жителей Алтайского края ?!