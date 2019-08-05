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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
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Все про:Германия (3377) Каспаров (66) ПАСЕ (1427) Россия (73511) Маас (85)

 Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию?

Сооснователь "Форума свободной России" и один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в открытом письме раскритиковал главу МИД Германии Хайко Мааса из-за лоббирования возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Текст письма оппубликован на сайте "Форума свободной России", информирует Цензор.НЕТ.

"Единственное реальное давление на Путина - угроза его власти в России. Единственная настоящая реформа - уход Путина. 25 июня я ответил Вам от имени российского гражданского общества в изгнании. Теперь Вам отвечает гражданское общество из самой России - из тысяч тюремных камер, построенных с Вашей помощью", - пишет Каспаров.

"Я был шокирован и не смог удержаться от нецензурного ответа Вам в твиттере, выступив от имени тысяч изгнанников - членов российского гражданского общества, вынужденных покинуть страну под угрозой судебного преследования и насилия, затронувшей многих моих коллег и соотечественников. Хотя я и прошу Вас понять резкость моих слов, но я не сожалею и не отказываюсь от них. После двадцати лет все более и более жестокого правления Владимира Путина российское гражданское общество практически перестало существовать. Использовать его в качестве предлога для умиротворения Путина - отвратительно", - говорится в тексте письма.

"Разве Россия прекратила свою агрессию в Украине? Вернула ей Крым, как этого требует международное сообщество? Разве были освобождены 24 украинских моряка, которых похитили в международных водах? Или, может быть, в путинской России произошла либерализация в в отношении прав человека и демократических стандартов, как того требует Совет?" - пишет лидер российской оппозиции.

Напомним, 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации.

Вышеупомянутый Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крым - это не спорная, а захваченная Россией территория, - Каспаров

Источник: https://censor.net.ua/n3141265
 
   
 Топ комментарии
 
Гаррик, маас уже видит сытую старость где нибудь на жирной должности в газпроме, а ты тут со своей Украиной весь праздник европейской демократии и либеральных ценностей херишь..
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Ты брехло дешевое и порохосос обосцанный.
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Великий шахіст і Велика Людина
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это уже никому не интересно, послу "ТВреволюции быдла".
Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси:
- Схоже на те, що ми до кінця не розуміємо - що відбувається у відносинах України і Росії. Довгий час екс президент Порошенко переконував нас, що український народ чітко визначився зі своїм вибором, але виходячи з результатів останніх президентських перегонів, це м'яко кажучі не зовсім так.
- Конфлікт між Україною і Росією є сусідським непорозумінням політиків. Український народ зацікавлений у добрих відносинах з Росією. Взагалі все це не наша справа.
- Європа не повинна битися за американські інтереси в Україні. До того ж цього не бажає і сам український народ.
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Ты брехло дешевое и порохосос обосцанный.
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Привет, кацапа!
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Параноик, успокойся уже со своими тестами! Или вали на форум лингвистов.
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Ещё одна кацапа спалилась. Хорошо! А валить тебе и твоим соотечественникам! Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 6355 Ишь ничтожество раскомандовалось. Пшло!
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та воно і на своїй рідній собачій з помилками пише.. мабуть у школі погано вчиться Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 5023
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Да там один ник как диагноз!)) Кал в башке, к тому же перебродивший.
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кацапня с диагнозами и прогнозами по калу Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 1723.универсальный матерьял...хош скульптуры лепи,хошь диагнозы ставь.а нет-можно обмазываться или лепешки на дальность швырять
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тоскливо от того, что для каждого утверждения в европах легко находят основания...
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почитай "нову холодну війну" Лукаса за 2009 рік европейці раніше спокійно здали Грузію і Україну ще в 2014 році.
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страшно другое, украинцы-- хохломасса необразованных кугутов сама сдала Украину в 2019.
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самое тошнотворное,шо грузию сдал исаака,а Украину норовит сдать простый нарит.значит метастазы совка у нас глубже,но и сопротивление думающих жестче.
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Брехня от начала до конца.Не делите страну ,порохострадальцы.
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Ну, если Самборская сказала. А кто это?
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Святая правда!

Зебобики тупые, они рабы, им бы колбаску на положили бы и они готовы задницу вылизать.

73% продажных.
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а що, підставі недостатні?
Люби, Боже, правду... 73%/43% - такі підстави надали...
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Ну вполне разумные комментарии.
Наверно где то так и есть.
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вот вот Европа так и не поняла А СКОЛЬКО ЖЕ ФАКТИЧЕСКИ ОТДАЛО ГОЛОСОВ ЗА ЗЕЛЕНСКОГО? ЕСЛИ БРАТЬ ОТ 100 % списочного состава избирателей Украины... сколько миилионов, а это 10-11 млн. НЕ явилосьь вообще на 2 тур..Президенских выборов... а также не знает Европа- сколько дало голосов в пользу СН на выборах Рады..(так мы и не знаем конституционный или нет Указ Зеленского о роспуске Рады...ведь Решение КСУ не дало ответ на 100% в какую то одну стороны да или нет и вопрос грубо говоря завис между двух табуретов ) и так далее Европа да и мы с вами не знаем- а сколько нас РЕАЛЬНО живет в Украине Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 8242 сколько удрало в Россию и в Европы Америки и так далее... и заметьте чем будет нас реально меньше в Украине самой- тем ничтожней будет количество избирателей....отдавших голоса За Зеленского.... а Европа просто устала, им пора зарабатывать бабло, да мы в чем то виноваты, мы удивили, скажем так Зеленским мир и Европу особенно, но утверждать, что все жители Украины дебилы, как Зеленский также не верно.. а что будетс Европой- если вот те дебилы, как думает Европа откроет путь Путину и ОРЛДО с Крымом в Европы....а что тогда с вами ранифированными дерЬмОкратами флюгерами политики и куртизанками под Путина станется на РАЗ...по 2 уже Европы не станет от слова ВООБЩЕ.... Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію? - Цензор.НЕТ 7916
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Вроди -бы Рошен сладости производит ,откуда-же в тебе и тебе подобных столько вони ?Может это генетическое ?
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Гаррик, маас уже видит сытую старость где нибудь на жирной должности в газпроме, а ты тут со своей Украиной весь праздник европейской демократии и либеральных ценностей херишь..
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ну так его дружбан Шрёдер давно зовёт в правление СП-2. Но такую должность надо заработать.
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Россия даёт газ Германии за молчание,вот глава МИД Германии только и ржёт как кремлёвские лошади Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию? - Цензор.НЕТ 8493
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Единственная настоящая реформа - уход Путина.
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В этом вся тупость российских либералов. Путин всего навсего ядро ментальности.
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Ну, разумеется , Вятрович куда более "умняга" , чем какой-то Гарик но не Мартиросян ...

Только на минуточке , это Каспаров - многократный чемпион мира по шахматам !!!

Логика и интуиция у данного индивида развита тысячи раз больше , чем у усредненного львовского местечкового патриота ...
"Тупость" в контексте Каспарого звучит контроверсивно до гомерического смеха !!!
У любого , даже очень свободного народа , есть электоральное болото и таких чаще от 30 до 50% . И оне с лёгкостью променяют безусловную свободу на "условную" колбасу .
И чем сторонники Либермана или ШАСа в Израиле лучше Нижнего Тагила или жителей Алтайского края ?!
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У меня компьютер тоже умеет играть в шахматы, и играет он не хуже чем Каспаров ))
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жо ж у тебе так від Вятровича підгорає, стаття ж ніби не про нього?
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Хде Валюха с немецким флажком ? Без нее в этом вопросе не разобраться Каспаров - главе МИД Германии Маасу: Разве Россия вернула Украине Крым, освободила пленных моряков, прекратила свою агрессию? - Цензор.НЕТ 4316
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якщо дипкопанії і самим пофіг.то ніхто не змінить ставлення до України.якими б благими не були наміри...самі..самі..що вибрали то маємо
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Та да не известно кто прийдёт, потом , какой нибудь Швйгу или Кадыров😁
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А Путин еще живой?...возможно это клонированная марионетка которой правит ФСБ.
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Всё правильно сказал ! Всё-таки есть на рашке нормальные люди, и это хорошо. Но жаль, шо их так мало.
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Крепитесь, господин Каспаров, заграница вам поможет.
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А кто, по-вашему, этот мощный старик?
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ну как бы, рифма сама собой напрашивается: Маас - ...
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Дружба параши и германии всегда заканчивается бойней между ними. В германии во власти такое же алчное и необразованное быдло как и у нас поэтому они не помнят уроков истории. Так, шо рано или поздно, но и в германии, и в параше всё будет лугандон!
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После второй мировой Германия это кастрированный боров, жирный но безобидный. Впрочем как вся Европа.
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настолько безобидный, что даже не против поделиться своей пайкой со стадом пришлых вороных козлов..
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Даремно метари бісер перед свинями,вони цього не зрозуміють... Навіть,якщо ці свині- німецькі...
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А в Європи, Німеччини ще залишились хоча якісь демократичні принципи!? Вони і ПАРЄ, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку повністю і виконують всі її забаганки. ВОНИ ПРОДАЖНІ. Саме тому, що російські гроші не пахнуть, російська делегація тріумфально повернулася в Парламентську асамблею Ради Європи, не виконавши жодної з умов зняття санкцій і домігшись зміни правил, які не дозволять карати агресорів надалі. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. ПАРЄ, Європа, Німеччина ведуть себе як остання повія, продали свою душу і тіло варвару за тридцять ***********, від вас тхне "ватою", ганьба.
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Гарик всегда красавец,и умница!!Жаль таковых у нас увы ..нет
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Аваков есть, тоже армянин. Хотя настоящая фамилия Каспарова- Вайнштейн.
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