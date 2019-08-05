 Гражданка РФ, которой до 2024 года запрещен въезд в Украину, пыталась пересечь границу на Волыни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время проверки документов установлено, что задержанная является гражданкой России. Также выяснилось, что накануне в пункте пропуска "Доманово" этой гражданке было отказано в пропуске на территорию Украины, так как у нее отсутствовали необходимые документы на право пересечения границы. Кроме того, в соответствии с ведомственной базы данных, этой гражданке был запрещен въезд на территорию Украины до 2024", - говорится в сообщении.
Сейчас за нарушение государственной границы на женщину составлен протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет. Нарушительница передана белорусским пограничникам.
Вот это тема . Може наконец Украина перестанет сопли жевать . Вподобайка .
Преступники - это гелетевская охранка, которая по приказу шоколадника насильно посадила Мишу в самолет и вывезла за границы Украины.
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
То есть, если бы у нас был один закон для всех, то орлы Гелетея заработали бы на десяточку отсидки. К сожалению наши законы только для простолюдинов. Князья и их дворовая шляхта неприкасаемы.
Треба мати "чергову" цеглину на такий випадок: побачив москаля, привітай його каменюкою.
Тому що нех#ушастать!
фігня якась