 Гражданка РФ, которой до 2024 года запрещен въезд в Украину, пыталась пересечь границу на Волыни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время проверки документов установлено, что задержанная является гражданкой России. Также выяснилось, что накануне в пункте пропуска "Доманово" этой гражданке было отказано в пропуске на территорию Украины, так как у нее отсутствовали необходимые документы на право пересечения границы. Кроме того, в соответствии с ведомственной базы данных, этой гражданке был запрещен въезд на территорию Украины до 2024", - говорится в сообщении.

Сейчас за нарушение государственной границы на женщину составлен протокол по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП. Кроме того, вынесено еще одно решение о запрете въезда в Украину сроком на 10 лет. Нарушительница передана белорусским пограничникам.

Читайте также: Троих детей по поддельным документам пытались вывезти через пункты пропуска и КПВВ, - Госпогранслужба