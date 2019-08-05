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 Политика Украины
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 Переизбранные нардепы Рады не должны подавать декларации в связи с окончанием работы предыдущего созыва парламента, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пояснило, что переизбранные на внеочередных парламентских выборах 21 июля народные депутаты не должны подавать декларацию перед увольнением.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК,.информирует Цензор.НЕТ.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращает внимание действующих народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на отсутствие необходимости подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва", - говорится в сообщении.

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"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в НАПК.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141260
 
 
 Топ комментарии
 
когда Порох из отпуска вернется - сядешь на бутылку? Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4776
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Радость нардепов зебобиков после получения мандатов.... Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 3672
Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4516
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это все херня! главное Пороха поймать, посадить и продать липецкую фабрику.
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для начала надо лищить их недоторканности.. Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 453
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А Розенбом прошел в депутаты ? Лень гуглить .
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я не помню, шоб он ваще где -то ходил...
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когда Порох из отпуска вернется - сядешь на бутылку?
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он уже сидит на 5л. предлагаешь ему пересесть на 10л ?
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Причем тут литраж, ПА на х..ю его повертит.,
Визги когда услышите - вот это оно и будет..
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каким увольнением, там ведь половина безработные "фрилансеры", домашняя прислуга и свадебные фотографы Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 7425
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Перетрусить надо и НАЗК, НАБУ, ДБР, Прокуратуру антикор...ну ГПУ после Луцыфера барыжного.
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Радость нардепов зебобиков после получения мандатов....
Нардепы нового созыва Рады должны подавать декларации в 2020 году, - НАПК - Цензор.НЕТ 4516
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это все херня! главное Пороха поймать, посадить и продать липецкую фабрику.
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Кстати, давно интересуюсь у жертв телевизора, сколько и чего Порох украл конкретно, но ответа так и не услышал Переобрані нардепи нового скликання Ради мають подавати декларації в 2020 році, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1271
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Тайна следствия, потерпевшие подписку давали, а то у многих руки за чешутся, когда узнают конкретно сколько.
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тебя ознакомили с материалами следствия, что так утверждаешь? Кстати, а потерпевшие кто, Игорь Валерьевич?
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потерпевший это ты, член секты ньюз,иван и Г+Г. а зуд тела-сигнал о проблемах в организме, в случае ЗЕбилов-голова.
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коллега! я сначала считал, после 124 раза бросил. ЗЕбилы сливаются в унитаз, но пару раз было, про тарифы и Р+, в окружении матерных слов. попросил объяснить что такое Р+. "ты чё сам не понимаешь" в окружении матерных букв.
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У украинцев возникли проблемы с проездом в поезде, следовавшем в Киев из-за представителей партии "Слуга народа", которые возвращались с тренинга в Трускавце.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Евгений Кульчицкий. Он добавил, что для "слуг" в поезде забрали 4 вагона. Люди, соответственно, не смогли попасть на свои места.
"Новые лица решили поучиться в Трускавце и вместе поехать обратно в Киев, видно, чтобы не заморачиваться, в последний момент забрали 4 вагона в поезде, который идет в столицу", - написал он.
"Ничего, что в эти вагоны обычные люди уже приобрели билеты; ничего, что у них внаглую забрали места; ничего, что их не предупредили; ничего, что начальник поезда сам ничего не знает, а всех просто поставили перед фактом", - отметил Кульчицкий.
Он добавил, что людям впоследствии нашли места в других вагонах, однако все ли смогли уехать, неизвестно.
В сети бурно отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию "совковой".
Позже инцидент прокомментировали в "Укрзалізниці".
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