 Переизбранные нардепы Рады не должны подавать декларации в связи с окончанием работы предыдущего созыва парламента, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК,.информирует Цензор.НЕТ.
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращает внимание действующих народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на отсутствие необходимости подавать декларацию в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва", - говорится в сообщении.
"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата Украины IX созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданными декларациями (декларация перед увольнением), ими не подается", - пояснили в НАПК.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook Евгений Кульчицкий. Он добавил, что для "слуг" в поезде забрали 4 вагона. Люди, соответственно, не смогли попасть на свои места.
"Новые лица решили поучиться в Трускавце и вместе поехать обратно в Киев, видно, чтобы не заморачиваться, в последний момент забрали 4 вагона в поезде, который идет в столицу", - написал он.
"Ничего, что в эти вагоны обычные люди уже приобрели билеты; ничего, что у них внаглую забрали места; ничего, что их не предупредили; ничего, что начальник поезда сам ничего не знает, а всех просто поставили перед фактом", - отметил Кульчицкий.
Он добавил, что людям впоследствии нашли места в других вагонах, однако все ли смогли уехать, неизвестно.
В сети бурно отреагировали на произошедшее, назвав ситуацию "совковой".
Позже инцидент прокомментировали в "Укрзалізниці".