 Троих детей по поддельным документам пытались вывезти через пункты пропуска и КПВВ, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Краковец" пограничники обнаружили двух тернополянок 1983 и 1963 годов рождения с ребенком. Женщины ехали в Польшу автомобилем. Во время пограничного контроля выяснилось, что мать девочки не имеет нотариально заверенного заявления от отца о разрешении на вывоз дочери за границу, поэтому пограничники отказали в пропуске ребенка. Одна из женщин с таким решением не согласилась и попыталась подкупить пограничника, предложив 50 евро неправомерного вознаграждения. Впоследствии и другая женщина решила "проверить" пограничников и попыталась "вручить" должностному лицу еще 50 евро, чтобы уладить проблему. Следовательно, кроме решения об отказе пропуска ребенка через границу, из-за своей уверенности в безнаказанности, путешествующим пришлось еще общаться с представителями Нацполиции", - сообщили в ведмостве.

Кроме того, в аэропорту Черновцов пограничники также помешали попытке вывоза гражданкой Украины ребенка 2015 года рождения по поддельному поручению. По данному факту в полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Женщину с ребенком через границу не пропустили.

Также военнослужащие из состава Объединенных сил задержали и передали Нацполиции нашу соотечественницу. Женщина, которая следовала из ребенком через КПВВ "Гнутово", предъявила на контроль поддельное нотариальное заявление на право пересечения линии разграничения ребенком на временно оккупированные территории.

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