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 Политика Украины, Общество
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Все про:вакцина (387) грипп (431) Минздрав (1964)

 В Украину поставят около полумиллиона доз вакцин против гриппа, – Минздрав

В октябре текущего года в Украину поставят около 500 тыс. доз вакцин против гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По заявлению МОЗ, о таких планах заявили представители производителей вакцин.

Отмечается, что срок (октябрь) обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин.

В Минздраве отметили, что в то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, внедренный Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления.

Вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача, а также купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

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Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:

вирус A/Brisbane / 02/2018 (H1N1),
вирус A (H3N2),
вирус, похожий на B/Colorado/06/2017,
вирус, похожий на B/Phuket/3073/2013.

Именно от этих опасных штаммов сформировать иммунитет помогут вакцины.

Ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В течение прошлого эпидсезона от гриппа умерли 64 человека, из них 12 детей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141254
 
 
 Топ комментарии
 
надо еще пару тіщ вакцин от порохоботизма
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Уколите супрун мою - дарю, желательно в голову
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Це не лікується. Тільки дуст.
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надо еще пару тіщ вакцин от порохоботизма
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Брежнєв копита відкинув ще 37 років тому, а дехто в попередній темі й досі соплі за ним пускають.
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Супрун самопиарится за бюджетные средства что есть сил. А можно подробнее про работу комбайнеров на жнивах? Совком супруновский Минздрав отдает.
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от этого только химическая кастрация помогает и то на время.
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Привка дає ризик того, що через легку форма грипу, коли захворієте, не випишуть лікарняного, прийдеться переносити хворобу на ногах,інфікувати оточуючих, непривитих, мати ризик ускладнень, внаслідок неналежного лікування . Саме краще против грипу, це не переохолоджуватися,
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Правильно, сразу в несколько мест и что бы не собрали обратно.
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Не являюсь упоротим противником прививок, але від грипу вакцинуватись на роботі відмовляюсь- разок вколовся тією заразою, так за зиму декілька раз грипом перехворів,краще по старинці.
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Сало, горілка і часник, - ось найкраща вакцина.
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Ага, лопух и боярышник.
Сало - смерть. Горилка для рюзьге подойдет. Чеснок противопоказан для болеющих гастритом, язвами желудка и проблемами с сердцем.
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500000 вакцин..? сейчас начнётся гриппозная истерия..все, кто не уколится, просто умрут..
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Начало очередного вакцинального лохотрона для доверчивых лохов.
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из 17 комментаторов, 3 из Украины, остальные кацапская блевотина.
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