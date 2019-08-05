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 Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу, - Сарган

Вступил в силу приговор суда в виде лишения свободы пятерым лицам, причастным к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области, согласно которому пять человек приговорены к лишению свободы за совершение нападения на К.Гандзюк, вступил в законную силу и принят к исполнению", - написала она.

Приговор пяти исполнителям нападения на Гандзюк вступил в силу, - Сарган 01

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Прокуратура не собирается продолжать расследование по делу Гандзюк, - адвокат Закревская

4 декабря 2018 года было объявлено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск. 11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу. 24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нужно дать п#зды... побить. Или руку сломать, или ногу", - журналисты полностью реконструировали подготовку нападения на Гандзюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141251
 
 
 Топ комментарии
 
боюсь, заказчики выйдут сухими из воды....
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от 3 до 6,5 лет? Какого Х**???!!! Это же сколько денег за них занесли?! СТ121. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Каждый из них должен был получить минимум по 7 лет!!!
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дебілізм зебілів - невиліковний...
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Наскільки я розумію, договір зі слідством, на підставі якого суд ухвалив цей вирок - злочинці не оскаржували в апеляційному порядку...
Але ВСІХ замовників (Левіна...) все-одно потрібно знайти. І головне - посадити Мангера. Юдьці він вже непотрібен.
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ой... Таки да, може бути... Але подивимось по поведінці Левіна. Портнов повернувся, наприклад...
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Портнов прийде - порядок наведе Вирок п'ятьом виконавцям нападу на Гандзюк набув чинності, - Сарган - Цензор.НЕТ 4316

Будь ласка, не нагадуйте про цього виродка !
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мушу погодитись по сутті претензії... але - не по формі. Тому що доведеться і на це гівно вказувати...
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навіть не згадаю, щоб у нас було по іншому. десь ще теплеться надія, що новим може вдасться переламати правила.
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Обидві вистави "вибори" вже пройшли - і Мангер нікому абсолютно нецікавий, бо його ім'я з'явилося в контексті обвинувачення по настільки безглуздого і безглуздого злочину виключно під ці обидві вистави. З таким же успіхом щось подібне можна було б пред'явити будь-якому ментовські начальнику і СБУшної в місті Херсоні.
Простіше кажучи - все за вуха притягнуто і соплями скріплене .

Критические идиоты просто не понимают , что убийством это преступление стало только через 2 месяца после его совершения . И весьма по странным обстоятельствам . Мангера как поровоз прецепили к нему ещё на 3 месяца позже .
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Накажите тех кто войну на Донбассе начал. "ДНР" - креатура Ахметова, если кто не в курсе.
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Так треба садити свиню парашенка і ***** шаломова
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от 3 до 6,5 лет? Какого Х**???!!! Это же сколько денег за них занесли?! СТ121. Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Каждый из них должен был получить минимум по 7 лет!!!
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гугли: вони підписали угоду зі слідством, вказали на замовників. Тому прокурори, відповідно до угоди, "попросили" в судді по-мінімуму.
І ще: всі вони - ветерани бойових дій, учасники АТО. І тут суд зробив скидку... Да, злочинці... Але...
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Почему такие маленькие сроки за умышленное убийство, совершенное в сговоре группой лиц?! Почему Заказчик убийства на свободе?!
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З приводу замовників - окрема історія.
Але з приводу маленьких сроків - ... Тут юзає пара ваших зебілів, які брешуть, що, мовляв, АТОвців, з ДБ, несправедливо засудили... От розпитуйте їх, заслужено, чи ні.
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а по какой статье осуждены, слабо написать? даже если не по убийству, а по ч.2 ст.121 ук, то там минимальный срок 7 лет. почему так мало дали, учитывая что там группа особ со смертью потерпевшего и совершенное на заказ? вообще **** дались? или это юра прокурор так накэрував? просто интересно, а сколько прокурор просил?
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Несколько лет за убийство?! Вы там все не ****.и?!!
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