 Прошедшее полугодие является самым худшим в экономике России с 1998 года, - эксперты

Об этом сообщает издание РБК, передает Цензор.НЕТ.
Специалисты отметили, что несмотря на рост ВВП на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которому способствовали успех крупных предприятий и госсектора, в среднем и малом бизнесе активность снизилась.
Уточняется, что малые и средние предприятия в России сократились в количестве на 7-8%. Наблюдалось и уменьшение числа их сотрудников. Кроме того, российские экономисты заявили, что прошедшее полугодие 2019 года является самым худшим с 1998 года. Они также добавили, что на сектор малого и среднего бизнеса повлияло повышение НДС в начале года с 18% до 20%.
Заявляется, что в микробизнесе, наоборот, был приток сотрудников. Это объяснили тем, что в них превратились некоторые малые и средние предприятия.
«Чьто многовато новостєй статістічєского характєра про мордор.
Пішітє, как ми тут послєдніє года процвєтаєм».
Побольше бы их...по длинее и по полще!)))
Правда Гайдар у их ищё был, тоже учонный с большой буквы.
У них есть и институт имени Гайдара тоже.
Результаты деятельности данных реформаторов сами кацапы считают противоречивыми.
То есть одни говорят, шо стало лучше, другие - шо стало хуже, а третьи - шо непонятно, лучше стало, или хуже.
Це в принципе и всё, шо нужно знать об экономике мордора.
- Вы считаете, что с Россией невозможен конструктивный разговор?
- Нет... Возможен... Но, при определённых условиях...
- Каких?
- Когда Россия будет стоять на "паперти", с протянутой рукой, и просить милостыню, как в 90-е...
нафік нам як вони подихають? пишіть як ми тут останні роки процвітаємо.
Гуглимо "підлога країни".
Грося и беня постарались.
Тупому гросе никто и спасибо не сказал
Хотя, переговоры не закончены.
Что за туфту ты простишь?
План ремонта дорог в прошлом году не выполнен вообще
Все деньги украдены
Можно посмотреть под какие дороги планировались расходы бюджета в 2018 году - там полный ноль!
Я помню, что житомир-черновцы, чертков-камянец должны быть завершены
На втором участке даже и не приступали!
Все списано на киев-чоп, которую "ремонтируют" уже 20 лет.
Индексация пенсий в марте не проведена, субсидии не выплачивались!
Какой рост, кто его видел, бигморды гройсмана?
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/10488168-zrostannya-ekonomiki-ukrajini-priskorilosya-do-maksimumu-za-7-rokiv.html
...
Неілюзорно надало
Зато потом какой фильм создали!!! "Мы из Кронштадта", назывался... Там только, ролями, стороны, поменяли...
*«гідра контрреволюції»* ізобрєтєніє Вані і Рози, коли бойових офіцерів, пролетарії зв'язували колючим дротом по 10-15 людей, і кидали з пірсу у море....
Коли у 20-роки, там велись підводні роботи, то водолази їхали розумом, коли бачили як ворушилися напіврозкладені трупи на дні....
Зважаючи на її повний титул, повинно бути:
"Институт демографического улучшения имени Розалии Самойловньі Землячки, урождённой Залкинд; по первому мужу Берлин.»
Если же дела идут плохо, значит скоро они пойдут ещё хуже (с) Закон Мерфи-Паркинсона
Правда и у нас в Украине осень будет веселая. Со штейнов начнут спрашивать люди о продаже земли о мыролюбном роттердаме ++ о повешении свиновальцев.
Осталось только заказать Сказку о царе Салтане.
(ніт)
тримайте в курсі
Быдло должно задать вопрос Ылитке...почему их детям нечего жрать....
Источник: https://censor.net.ua/n3141250
То есть уволили сотрудников, оттого и превращения.
Получается, что санкции - они как магическое средство у Льиса Кэррола.
А как хорошо все начиналось: сдали СССР за золотые унитазы, строй дворцы да по наследству передавай. Если бы российская илитка не решила "кинуть" бизнес-партнеров, приняв для виду условия, что они согласны на развал СССР, забрав себе нефтяные скважины и ЯО, и прекрасно зная, что скоро они "отожмут" себе все постсоветские республики "взад в СССР" ( зря, что ли, русские были оставлены в заложниках в Таджикистане, например, как 5-я колонна). А вместе с бывшими республиками "отожмут" и всю Европу (как сам Царь сказал в Мюнхене, позабыв добавить, что сначала будет союз экономический аж до Лиссабона, а политически присоединят Европу чутку позже).
Сначала я думала, что они разума лишились, партнеров по бизнесу то в открытую "кидать", но мне пояснили, что "они не со зла, они не хотели"(С), а выхода нет у них просто,
иначе их просто "съедят",то вопрос экзистенциальный, без захвата Европы российская илитка Западу проиграет, превратившись в страну 3-го мира, и на выделенных российской илитке пастбищах будут "окучивать" российские ширнармассы уже иные пастухи,
Только не рассказывайте что европейские "санкции" не дадут возможность перейти границу паре тысяч танков или Россия вернет из за этого Крым и Донбасс.
Нафта упавши із 120 уже кілька років товчеться навколо 65 баксів за бочку.
Газ виручав, але і він за останній рік здешевів вдвічи (це, до речі, дозволило трохи знизити у нас вартість газу для населення).
А купівля пуйлом лояльності місцевих елітшляхом дозволу на крадіжки зберігається і забезпечити цю лояльність яклсь інакше не виходить.
Результат - простим винторогим дістається все менше і менше!
Це фіксує і Нумбео. Якщо у 2014 індекс купівельної спроможності зарплати в Україні був 27 а в раші 36 (100 це Нью Йорк), то на середину нинішнього року маємо 37 і 43, розрив скоротився наблизившись до статистичної похибки точності обрахунку (падлючий "барига" все украв). По містам же, половина рос. міст задіяних у рейтингу мають локальні індекси купівельної спроможності зарплати співмірні з крупними містам України, різниця у 1-5 пункти - це в межах точності обрахунку.