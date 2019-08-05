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Все про:Днепропетровщина (1398) Кривой Рог (628) Нацполиция (9847) флаг (665)

 Мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины, задержали в Кривом Роге, - полиция. ФОТО

Злоумышленник задержан и направлен в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного судом.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Кривого Рога, информирует Цензор.НЕТ.

"3 августа в рамах оперативно-профилактической операции "Розыск" сотрудниками сектора криминальной полиции Довгинцевского отделения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан разыскиваемый преступник, который скрывался от наказания за совершение уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 338 Уголовно кодекса Украины ( "надругательство над государственными символами")", - говорится в сообщении.

В сентябре 2017 человек в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.

38-летнему ранее судимому злоумышленнику, на основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

Депутат Криворожского городского совета Николай Колесник на своей странцие в Facebook написал: "Два года этой истории, как на Восточном задержали двух существ в нетрезвом виде, задержали жители дома с которого и был сорван флаг Украины. Помню пост Сергея Гордеева в ФБ, и как мгновенно отреагировали. Да, возможен был самосуд, но все сделали по закону. Благодарен всем кто занимался этим с самого начала, благодарен всем, кто был в апелляционном суде, благодарен всем неравнодушным". 

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Мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины, задержали в Кривом Роге, - полиция 01
Мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины, задержали в Кривом Роге, - полиция 02
Мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины, задержали в Кривом Роге, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141249
 
   
 Топ комментарии
 
от можу зрозуміти все, нелюбов до країни, до свого міста, навіть до свого дому. Але до чого тут Прапор чи Герб країни?? Бо ці речі не можуть помститися за себе?? Такі вилупки зазвичай ображають старих, дітей та жінок, які не можуть за себе постояти. Вишкребок сучий. На палю виродка!!
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Фотка зачетная, поучительная. На колени надобно было еще поставить
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ватник з Кривого? Не дивно... Там, щонайменше, цілий "95квартал" ватників...
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Фотка зачетная, поучительная. На колени надобно было еще поставить
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Не кидайтеся словами "вандал", "варвар", бо це звичайні наслідки імперської пропаганди. Вадал і Варвар були славнозвісними вождями слов"янських племен, і свого часу, багато крові попили в Римськой імперії. Наприклад, коли королівство Північна Вандалія захопила Рим з бажанням помститися за Карфаген, Рим не згорів від їхньої руки і нікого вандали не вбивали. Вони тільки вивезли з Риму те, що належало Карфагену. Так само було, коли Атілла увійшов в Рим. Гунни, тобто вандали, варвари, венеди, алани його не паплюжили, нікого не вбивали і навіть не гвалтували. Тільки отримали від Папи Лева запвнення в тому, що Рим не буде переслідувати за віру. Саме тому їх ім"я використали ромеи щоби лякати ним решта ромеїв
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от можу зрозуміти все, нелюбов до країни, до свого міста, навіть до свого дому. Але до чого тут Прапор чи Герб країни?? Бо ці речі не можуть помститися за себе?? Такі вилупки зазвичай ображають старих, дітей та жінок, які не можуть за себе постояти. Вишкребок сучий. На палю виродка!!
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ви вірно підкркслили, що знущаються над тим, хто немає захисту: могили, старі, діти ітд, можна нагадити в під'їзді, на вулиці і нічого ( майже) не буде.
не вірю в совість і її виховання. тільки через суттєве покарання можна привити любов до ближнього.
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покарання не прив'є любові, тут потрібна тривала ізоляція від суспільства. І не для прививки, а шоп не шкодив
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Любовь для нормальных людей. Быдлу достаточно привить страх.
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міша, Україна не потребує любові таких, як ти, ************.
Убогоє, брись за порєбрік!
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Жертва аборта... Більше нічого сказати про цю особь,не використовуючи ненормативну лексику...
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дать в руки власовский триколор, заставить на него помочиться со словами "вот так я люблю расею" и выложить видео по всем соцсетям. После этого выдать билет в один конец на ростов. Лучшего наказания не надо
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ватник з Кривого? Не дивно... Там, щонайменше, цілий "95квартал" ватників...
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о! зебіли проявились! Зачепило їх, ватників!
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там ціла бригада 17-та окрема танкова бригада
найбільше загиблих в АТО з Дніпропетровської області в тому числі Кривого Рогу.
але вам довбням лише висратися....
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зебіл, ти би глянув на результати ваших виборів... та хоча би в тому ж Кривому! Понад 80% за вас, зебілів-зрадників, а також за ригів-зажопів і ригів-ахмета! Це - не вата?
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за три года научится Родину любить.....
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Таких полно.Если рецидивист ,то садить надо.А так надо штраф неподъёмный.За любые ватные высказывания и действия.Вплоть до конфискации недвижимости.
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Палісіанерам премию за работу! І зірочку ! Одну здорову
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А почему его хавало не покажут ? Страна должна знать ублюдков в лицо .
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******** ліберальна демокраітія, ліберальні закони і ліберальне покарання!!!
Чому?
Тому, що воно хоч і відбуде покарання, але при нагоді буде гавкать "Путін прийди, як гакали лугандони!
Воно потенційна загроза Україні!!!
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миша сергеич,вали в рассею и люби и молись там на триколор.
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а нахрен он там нужен.. впрочем как и здесь.. и зачем это животное живет?
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за державний злочин як за зраду тра давати - це вам не дрібне ***********. Такі дії приводять до тисяч жертв - і покарання має бути адекватним.
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тра розстрілювати на місці, бажано тричі
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Оно из кривого рога и голосовало это рогатое за зепрездобола и всю его зекоМАНДУ.
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Таких істот необхідно позбавляти, крім того, права голосу на будь яких виборах та референдумах.
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нє, потрібно приймати закон про колаборацію. Це - перш за все! А в такому законі - все це передбачити.
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Надо-бы этого гандона направить сидеть на Западную Украину. Там его быстро научат, как надо любить государственные символы Украины.
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За ноги,та головою об землю.Це найкращі ліки для кацапскої мерзоти.
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Истории уже 2 года. То есть этот организм спокойно себя чувствовал на протяжении нескольких лет и не парился. А виноват в этом, конечно ЗЕ. А чО... всё логично...
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После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.Источник: https://censor.net.ua/n3141249
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Именно об этом и речь. Вонючий сепар спокойно 2 года гулял, и при этом никто особо не напрягался эту мразь разыскать.
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Почти столько же убийцам Гандзюк дали. Позор!
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Глупость и не законно конечно, но я за то, что бы лишать гражданства и пусть валит в высокодуховную пожары тушить!
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таким нужно ставить печать в паспорте и принять закон о запрете голосовать и штраф тысяч 10000 доларов а за отмену сдай 100 ватников, и через год мы будем знать всех врагов Украины!!!
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