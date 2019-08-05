EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  2154  201
Все про:опрос (1726) Россия (73511) СССР (700) Левада-Центр (67)

 Россияне относятся к советской власти лучше, чем к нынешней, - опрос "Левада-центра"

Отношение россиян к советской власти конца 1970-х - начала 1980-х годов значительно лучше, чем к современной российской.

Это следует из опроса "Левада-центра", опубликованного российской газетой "Ведомости", сообщает Цензор.НЕТ.

Самые популярные суждения о советской власти - близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%). В то же время, современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, - в 2008 г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 гг., в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.

Директор "Левада-Центра" объяснил, что спользованный в данном исследовании метод, когда респондент выбирает из большого числа определений те, которые соответствуют его представлениям об объекте.

Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что данные опросов фиксируют глубоко лежащую в массовом сознании структуру представлений. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос

Источник: https://censor.net.ua/n3141246
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько НКВД-истов вселились в дома и квартиры депортированных, расстрелянных, вывезенных в Сибирь-Колыму ?!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Любовь к совку,это когда люди без памяти рассказывают людям без мозгов как хорошо жилось людям без штанов.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх