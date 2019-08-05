 Женщине грозит тюрьма за подкуп избирателей на округе в Одесской области - подкуп совершался в интересах гражданина "К"

Котовска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольская, которую подозревают в подкупе избирателей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
По данным следствия, женщина во время предвыборной кампании предлагала жителям одного из микрорайонов Подольска продать свой голос. За 1000 гривен они должны были проголосовать за одного из кандидатов на округе - гражданина "К". Таким образом подозреваемая купила 16 голосов.
"Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги", - сообщили в прокуратуре.
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Женщину обвиняют в нарушении закона по ч. 4 ст. 160 УК Украины. Закон предусматривает, что подкуп избирателей карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Город Подольск относится к 137 избирательному округу. На этом округе на выборах победил самовыдвиженец Алексей Гончаренко (ныне - депутат от БПП, заместитель руководителя фракции). Он получил 29,55% голосов. За его конкурента, кандидата от "Слуги народа" Александра Муконина проголосовали 24,45% избирателей. Третье место занял Леонид Климов.
12 лет . И хату отжать в пользу местных жителей .
і популізм Гончаренко "заканав"..
ОВДП видають під 15-17% річних у гривні. А МВФ видавав під 3%.
Яка має бути інфляція, щоб нівелювати різницю?
А з урахуванням того, що ОВДП випущені від 3 міс до 6 років, то протягом якого терміну має бути така інфляція?
Для тих, хто забув - минулого року інфляція була менша 10%...
колись,ROSHEN- ROSHEN-победа!
Аби гроші не задурно платились.
С 2010 года ГОНЧАРЕНКО был депутататом Одесского облсовета VI созыва, в 2014 году главой Одесского Облсовета, депутатом Одесского горсовета V и VI созывов (2006-2014)
В 1994 году четырнадцатилетний юноша пошел работать в детском саду , преподавать английский язык. В 1996году как дипломант олимпиады по биологии поступил в Одесский государственный медицинский университет на государственную форму обучения без экзаменов (по результатам собеседования), который закончил с отличием.
Во время обучения в университете начал заниматься политической деятельностью.
С 1999 по 2001 год работал в скорой помощи.
C 2002 по 2005 годы обучался в Академии народного хозяйства при правительстве РФ в Москве, где получил второе высшее образование по специальности экономика и финансовый менеджмент.
В 2006 году стал участником программы Фонда Джона Смита, в рамках которой прошёл полуторамесячную стажировку в Великоикобритании - в Парламенте соединенного Королевства, местном самоуправлении города Лутон (предместье Лондона), Национальной Ассамблее Уэльса.
У 2007 році Олексій Олексійович був обраний головою «комісії з вдосконалення структури управління містом», яка проіснувала до грудня 2008року. Під час роботи у міській раді Гончаренко неодноразово брав участь у міжнародних конференціях з питань муніципального менеджменту, планування розвитку міста, освіти тощо. Зокрема у містах: Берлін (2007 рік), Братислава (2006 рік), Будапешт (2007 рік), Лондон (2009 рік), Тбілісі (2008 рік), Рига (2009 рік), Прага (2008 рік), Приштина (2009 рік).
У лютому 2014 року, після кривавих подій на Євромайдані Олексій Гончаренко вийшов з «Партії регіонів» і звільнився з поста першого заступника голови Одеської обласної ради.[6] 5 березня 2014 року під час візиту у АР Крим для підтримки єдності України був побитий кримськими сепаратистами на чолі з Самвелом.[джерело?]
14 серпня 2014 року Олексія Олексійовича Гончаренка було обрано головою Одеської обласної ради.
Згідно заяви Гончаренка, від відмовився від усіх премій та надбавок до зарплати, а також пообіцяв, що усю зарплатню буде перераховували українському війську у зоні Антитерористичної операції.
8 лютого 2017 року Олексій Гончаренко розписав фарбою фрагмент Берлінського муру, розташований на території посольства Німеччини в Україні на знак протесту проти заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про проведення виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
Гончаренко активно займається різноманітними видами спорту та часто бере участь у міських спортивних заходах. Володіє англійською та французькою мовами
єс тепер маргінес...З небатьма "Говорящими Головами"
Федина,Гончаренко як ланцюгові пси Євродемократії...
Друзі, нагадуємо, що наш політичний спецназ не обмежується лише партійним списком, адже чимала кількість наших соратників балотується як мажоритарники.
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