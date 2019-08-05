 Женщине грозит тюрьма за подкуп избирателей на округе в Одесской области - подкуп совершался в интересах гражданина "К"

Котовска местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Подольская, которую подозревают в подкупе избирателей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, женщина во время предвыборной кампании предлагала жителям одного из микрорайонов Подольска продать свой голос. За 1000 гривен они должны были проголосовать за одного из кандидатов на округе - гражданина "К". Таким образом подозреваемая купила 16 голосов.

"Во время обысков правоохранительные органы изъяли черновые записи с фамилиями лиц, которым выплатили деньги", - сообщили в прокуратуре.

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Женщину обвиняют в нарушении закона по ч. 4 ст. 160 УК Украины. Закон предусматривает, что подкуп избирателей карается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Город Подольск относится к 137 избирательному округу. На этом округе на выборах победил самовыдвиженец Алексей Гончаренко (ныне - депутат от БПП, заместитель руководителя фракции). Он получил 29,55% голосов. За его конкурента, кандидата от "Слуги народа" Александра Муконина проголосовали 24,45% избирателей. Третье место занял Леонид Климов.