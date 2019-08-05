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 Политика Украины
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Все про:КПУ (2372) Симоненко (1630) Окружной админсуд Киева (6)

 ОАСК открыл производство по иску Симоненко об отмене приказа Минюста о запрете КПУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко и Компартии к Министерству юстиции Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В ОАСК напомнили, что истцы просят суд отменить приказ Минюста от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение комиссии по вопросам соблюдения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (о декоммунизации) о несоответствии деятельности, наименования и символики Компартии Украины требованиям этого закона.

Как сообщалось, Симоненко и КПУ подали иск в ОАСК в июле текущего года.

Напомним, в 2015 году Компартия уже проиграла похожий суд по иску к Министерству юстиции.

15 мая 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о декоммунизации ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики").

В июле 2015 года министр юстиции Павел Петренко подписал приказы, которыми аннулировал статус и права Коммунистической партии Украины, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии Украины рабочих и крестьян.

"После принятия законов была создана независимая комиссия, которая в течение месяца проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине – КПУ, Компартия (обновленная) и Коммунистическая партия Украины рабочих и крестьян. На основе выводов комиссии я подписал три приказа, которые определяют, что компартии Украины, в частности, в своей деятельности, в наименовании, в символике, уставе и программе не соответствуют требованиям ч. 2 ст. 3 закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", - заявил тогда Петренко.

Источник: https://censor.net.ua/n3141243
 
 
 Топ комментарии
 
Для комуняк це дуже важливе занняття, бо Рашка щедро платить за дерибан українських територій ригоаналам, а червоножопі не запрошені на це "свято".
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ну ,хіба немає більш важливих справ? на муйню і суддя--вільний і час є. А як по ділу--то нехватка суддів.
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Для комуняк це дуже важливе занняття, бо Рашка щедро платить за дерибан українських територій ригоаналам, а червоножопі не запрошені на це "свято".
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та й В'ятрович перестав писати щодня по 5 твітів, як погано живеться при Зеленському. Причина проста: в депутати хлопчик не потрапив, себе вже рвати немає сенсу.
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Цей суд поспішає легалізувати КПУ ! А що ж ЗЕ ? Їм пох .....!
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Зе, а ты шо тоже коммунист? тоже колеблешься вместе с линией партии? нет? ну а чего молчишь?
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Он не молчит, а отмораживается. Когда ему выгодны определенные решения о поддержке которых он не может открыто заявить, он всегда так делает - отмораживается от проблемы, а потом когда всех уже поставили перед фактом, говорит "Решение было давно принято без Украины. Нас просто поставили перед фактом" или "Я тут не при чем Это все недореформированный Порошенковский суд"
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Кошмар. Политический труп зашевелился. Зомби атакуют!
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интересно что коммуняцкая партия запрещена, а посада генерального секретаря коммуняцкой партии, коим является симоненко, осталась и всегда ее пиарят в наших ЗМИ!!! почему? вы шо коммуняки? а журналисты? ну и шо симоненко забашлял суду (бабками одураченых им стариков-коммуняк) для того чтобы возобновить свою деятельность? так получается? да , пока у нас такие суды, я ничему уже не удивляюсъ....
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Вони дограються,що однієї тихої та спокійної ночі цей тіпа суд запалає,як карпатська ватра...
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Перед выборами надо было разрешить компартию!!! Они бы оттяпали несколько процентов у жОппоблока!
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нууу окружной суд, тот сможет..., почему еще никто не догадался через этот суд отменить в Украине выборы, институт президента, Конституцию, да и страну можно отменить, было бы желание..., просто разгул демократии по-беспределу какой-то...
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