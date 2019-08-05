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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1427) Кулеба Дмитрий (149)

 Первое, что произойдет с украинскими депутатами в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: так хорошо, что вы приехали. В дипломатии за этим скрывается стремление навязать свою волю, - Кулеба

В случае возобновления деятельности украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы ее членам нужно точно реагировать на дипломатические посылы - показывать конструктивность, но всегда защищать национальные интересы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я не вижу в этом проблемы, - сказал он, комментируя возможность возвращения украинской делегации. - Понимаю эмоциональную разболтанность украинского общества, и может подняться волна возмущения. Вопрос в том, как быть. То есть прийти и тихо ходить, со всем согласиться и сидеть молча? Против этого я категорически буду выступать, хотя, конечно, я уважаю право парламентариев на любую позицию, потому что их избрал народ и они реализуют определенную политику. Но, по моему мнению, возвращаться к работе в Ассамблее и работать можно там таким образом, чтобы... знаете, есть такая красивая французская фраза enfant terrible - "ужасный ребенок". Вот быть ужасным ребенком. То есть создавать проблемы, делать так, чтобы все чувствовали последствия того, что произошло. Быть там, где нужно, конструктивными и мягкими, но в то же время жестко вгрызаться там, где нужно защищать свой интерес. Мы должны научиться четко идентифицировать свой интерес и быть готовыми вгрызться в кого-либо из любой силой для того, чтобы его защитить".

Читайте также: Украина заплатила кровью за то, чтобы не быть частью русского мира, наши партнеры должны понять это, - Кулеба

Оценивая деятельность предыдущей украинской делегации в ПАСЕ, дипломат сказал:

"Я вам так скажу: ужасный ребенок отличается от ужасного ребенка. То есть можно быть по-разному ужасным ребенком. Мы имели до этого яркую делегацию, мощную по составу, по своим подходам к работе, со своими эмоциональными и внутриполитическими нюансами, назовем это так. Но они делали все, что могли так, как они понимали ситуацию и из имеющегося у них инструментария. По моему мнению, новая делегация, как я сказал, должна остаться таким же привлекательным ужасным ребенком, но немного в другом - изменить, форму поведения, но не изменять ее суть. То есть в основе должно быть желание и стремление защищать жестко национальный интерес. Ведь первое, что произойдет с нашими депутатами, когда они попадут в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: класс, так хорошо, что вы приехали, мы теперь настроены на конструктивность, мы хотим с вами вести диалог, быть милыми и пушистыми, и давайте дружить. Это все нужно делать, дружить, быть пушистыми, конструктивными, но всегда помнить, что за предложением конструктивности и пушистости чаще всего в дипломатии скрывается стремление навязать свою волю другому. И каждый депутат, который впервые зайдет в Ассамблею, а очевидно будут люди, которые сделают это впервые, должен об этом помнить - улыбаться, отвечать на конструктивность, но зубы всегда держать острыми".

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

Читайте также: Готов к смене тактики в ПАСЕ, но при сохранении принципа "наносить удар в ответ", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3141242
 
   
 Топ комментарии
 
"Квараловцев" разведут как щенят шелудивых, это уже ясно.
Зеленский, зачем ты уволил Чалого с поста Посла в США ?
Ты нашёл кандидатуру лучше ? Фамилия у неё есть ?
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Да будут ржать с лохов... ясное дело
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Європа нічого вимагати не буде, вона продажна, вже повністю лягла під Московію, сіла на газову голку і виконує всі її забаганки. Бабло рулить. Саме тому, що російські гроші не пахнуть, російська делегація тріумфально повернулася в Парламентську асамблею Ради Європи, не виконавши жодної з умов зняття санкцій і домігшись зміни правил, які не дозволять карати агресорів надалі. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. ПАРЄ, Європа веде себе як остання повія, продала свою душу і тіло варвару за тридцять срібляників, від вас тхне "ватою", ганьба.
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Да будут ржать с лохов... ясное дело
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Європа нічого вимагати не буде, вона продажна, вже повністю лягла під Московію, сіла на газову голку і виконує всі її забаганки. Бабло рулить. Саме тому, що російські гроші не пахнуть, російська делегація тріумфально повернулася в Парламентську асамблею Ради Європи, не виконавши жодної з умов зняття санкцій і домігшись зміни правил, які не дозволять карати агресорів надалі. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. ПАРЄ, Європа веде себе як остання повія, продала свою душу і тіло варвару за тридцять ***********, від вас тхне "ватою", ганьба.
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: . - Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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Если украинские депутаты вернутся в ПАСЕ ето будет измена. И даже те страны что сейчас нас поддерживают от нас отвернутся. Только проститутка может вернуться туда где ее поимели в жопу.
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Порноактриса тоже может, сейчас как раз тот случай. Позорище которое они сделали вместе...
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Так может отказаться от безвиза и евроинтеграции?
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
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Дипломаты... Серпентарий змеюк подколодных! Сборище отборных лжецов и лицемеров.
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Є сумніви, що тепер у ПАСЄ від України будуть працювати професіонали. Кулеба пропонують їм бути дітьми? Так це легко, бо за розумовим розвитком вони діти Первое, что произойдет с украинскими депутатами в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: так хорошо, что вы приехали. В дипломатии за этим скрывается стремление навязать свою волю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 47
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профессионалы нужны внутри страны, а не в пасе, от которого ничего не зависит.
Ничего страшного не случится если там будут лохи от Украины сидеть.
А лучше вообще выйти из организации если ноги об нас так вытерли. Это будет правильно.
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Последние 5 лет именно это и делали, а еще выражали глубокую поддержку и решительную обеспокоенность. Кое-кем это преподносилось как мощная победа украинской дипломатии.
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Тем не менее, раши в пасе не было, а сейчас есть... ещё и санкции снимут благодаря зебилам, всунут назад дебильных домбасяне и Украина будет восстанавливать там всю инфраструктуру. Зебилы хотели мира любой ценой, вот вам и мир - вы проиграли войну с рашкой.
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"Квараловцев" разведут как щенят шелудивых, это уже ясно.
Зеленский, зачем ты уволил Чалого с поста Посла в США ?
Ты нашёл кандидатуру лучше ? Фамилия у неё есть ?
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Чалый вмешивался в выборы в США. Это преступление по законам США.
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Разве США выдвинули какое-то обвинение против Чалого ?
Это что-то новенькое. Когда, кто ?
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Так він корінний занзібарець по розуму Перше, що станеться з українськими депутатами в ПАРЄ - їм почнуть посміхатися і говорити: так добре, що ви приїхали. У дипломатії за цим ховається прагнення нав'язати свою волю, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4516
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Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: ...............................................................
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.................
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Да понятно; у Зе грандиозный бизнес в РФ.
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за то, что было написано в публикации The Politico. Трампа это очень разозлило
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Мы говорим сугубо о юридической стороне вопроса.
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Если о якобы преступлении как написал Семен Петренко выше - то сей молодой человек весьма опрометчиво выразился. Я же написал о мнении в американском истеблишменте.
Убрали Чалого, потому что Порошенко поставил не на ту лошадь. и это правильный дипломатический ход.
Вот сама статья https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire
Kiev officials are scrambling to make amends with the president-elect after quietly working to boost Clinton.
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1) По работе к Чалому какие-то претензии были ?
2) Кто сейчас посол в США ? Фамилия у него есть ?
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1) Ты статью читал? Видимо нет. Претензия к нему одна - он был в команде Порошенко, которая поставила на Клинтон. Прочти, будь зайкой, и все вопросы отпадут. Когда пытаются отмыться, меняют почти всех.
2) В душе не чаю, я отвечал только на вопрос за ЧТО. А , загуглил, чертяка ты. Пишут что Шамшур
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1) Я статью читал, но после президентских выборов в США Чалый продолжал работать,и никаких формальных претензий со стороны американцев к Украине по этому поводу не было. Зато Чалый сумел провернуть гигантскую работу с еврейской коммьюнити чтобы та поддержала официальное объявление Голодомора геноцидом. За такую работу дают орден, а не увольнение с должности.
2) Ссылку можно ?
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2)Обозреватель. Но как ресурс так и статья ни о чем. За что продал - так и написал. Не уверен , что правда. Посмотрим.
А зы ссыль на такой портал не забанят?Загугли Вместо Чалого: стало известно, кто будет новым послом Украины в США
1) Формальных нет конечно же. Потому что это не нарушение закона. Есть неформальные претензии правящей администрации. Вот как думаешь, почему команда Петра Порошенко резко переобулась после выборов в США?
А насчет Голодомора, да, Чалый молоток.
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2) Пока же ситуация - в подвешенном состоянии. Посол не назначен, и это в стране, являющейся самым важным международным партнёром Украины.
1) Команда Петра Порошенко работала и работает на Украину. И потому имеет дело с теми лидерами иностранных государств, которые занимают конкретные должности. Лично Трамп и Порошенко установили очень хорошие отношения.
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Зезюля тем самым пытается исправить ошибки прежней команды.
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Пока я вижу только саботаж, а не исправление "ошибок".
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А може це звичайна ввічливість, а могли б і руку не подати?
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логічнийход --це призупинити своє членство, як мінімум в цій сучій евродумі.
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"Мы имели до этого яркую делегацию" - Наркокурьер и пустые балаболы прожирали командировочные, просрали авторитет Украины в ПАСЕ, яркие пустозвоны. А сейчас корёжит, халявные пятизвездные отели уходят, понты и корыто. Фу, ворьё.
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Все (просрала) ваша зе-президентка.Что-бы обсирать,много ума не надо,все знают как работала делегация ,благодаря которой в том числе ,были санации против параши.
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на ужасных инфантильных дурачков смотрели в ПАСЕ как на идиотов, хорошо что они уйдут и перестанут позорить страну
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я знову ж, в 2980-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Надо подбирать украинскую делегацию в ПАСЕ .. из очень крепких ребят чтобы от них вовсю трещали козломордые морды наших самых лютых врагов оккупантов в мире проклятых кацапов . Жека .. Беланюк достойный пример ...типичный загорелый украинец... за ломает любую кацапскую заразу. Можно порекомендовать и Парубка ... с мощными дымовыми шашками травить в ПАСЕ кацапскую фашистскую нечисть... И всех других депутатов из горячих украинских патриотов чтобы этим нашим врагам кацапам оккупантам в продажной пророссийской ПАСЕ и мёд казался дёгтем.
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