 Первое, что произойдет с украинскими депутатами в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: так хорошо, что вы приехали. В дипломатии за этим скрывается стремление навязать свою волю, - Кулеба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Я не вижу в этом проблемы, - сказал он, комментируя возможность возвращения украинской делегации. - Понимаю эмоциональную разболтанность украинского общества, и может подняться волна возмущения. Вопрос в том, как быть. То есть прийти и тихо ходить, со всем согласиться и сидеть молча? Против этого я категорически буду выступать, хотя, конечно, я уважаю право парламентариев на любую позицию, потому что их избрал народ и они реализуют определенную политику. Но, по моему мнению, возвращаться к работе в Ассамблее и работать можно там таким образом, чтобы... знаете, есть такая красивая французская фраза enfant terrible - "ужасный ребенок". Вот быть ужасным ребенком. То есть создавать проблемы, делать так, чтобы все чувствовали последствия того, что произошло. Быть там, где нужно, конструктивными и мягкими, но в то же время жестко вгрызаться там, где нужно защищать свой интерес. Мы должны научиться четко идентифицировать свой интерес и быть готовыми вгрызться в кого-либо из любой силой для того, чтобы его защитить".
Оценивая деятельность предыдущей украинской делегации в ПАСЕ, дипломат сказал:
"Я вам так скажу: ужасный ребенок отличается от ужасного ребенка. То есть можно быть по-разному ужасным ребенком. Мы имели до этого яркую делегацию, мощную по составу, по своим подходам к работе, со своими эмоциональными и внутриполитическими нюансами, назовем это так. Но они делали все, что могли так, как они понимали ситуацию и из имеющегося у них инструментария. По моему мнению, новая делегация, как я сказал, должна остаться таким же привлекательным ужасным ребенком, но немного в другом - изменить, форму поведения, но не изменять ее суть. То есть в основе должно быть желание и стремление защищать жестко национальный интерес. Ведь первое, что произойдет с нашими депутатами, когда они попадут в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: класс, так хорошо, что вы приехали, мы теперь настроены на конструктивность, мы хотим с вами вести диалог, быть милыми и пушистыми, и давайте дружить. Это все нужно делать, дружить, быть пушистыми, конструктивными, но всегда помнить, что за предложением конструктивности и пушистости чаще всего в дипломатии скрывается стремление навязать свою волю другому. И каждый депутат, который впервые зайдет в Ассамблею, а очевидно будут люди, которые сделают это впервые, должен об этом помнить - улыбаться, отвечать на конструктивность, но зубы всегда держать острыми".
Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.
Ничего страшного не случится если там будут лохи от Украины сидеть.
А лучше вообще выйти из организации если ноги об нас так вытерли. Это будет правильно.
Зеленский, зачем ты уволил Чалого с поста Посла в США ?
Ты нашёл кандидатуру лучше ? Фамилия у неё есть ?
Это что-то новенькое. Когда, кто ?
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.................
Убрали Чалого, потому что Порошенко поставил не на ту лошадь. и это правильный дипломатический ход.
Вот сама статья https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
Ukrainian efforts to sabotage Trump backfire
Kiev officials are scrambling to make amends with the president-elect after quietly working to boost Clinton.
2) Кто сейчас посол в США ? Фамилия у него есть ?
2) В душе не чаю, я отвечал только на вопрос за ЧТО. А , загуглил, чертяка ты. Пишут что Шамшур
2) Ссылку можно ?
А зы ссыль на такой портал не забанят?Загугли Вместо Чалого: стало известно, кто будет новым послом Украины в США
1) Формальных нет конечно же. Потому что это не нарушение закона. Есть неформальные претензии правящей администрации. Вот как думаешь, почему команда Петра Порошенко резко переобулась после выборов в США?
А насчет Голодомора, да, Чалый молоток.
1) Команда Петра Порошенко работала и работает на Украину. И потому имеет дело с теми лидерами иностранных государств, которые занимают конкретные должности. Лично Трамп и Порошенко установили очень хорошие отношения.