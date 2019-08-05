 Первое, что произойдет с украинскими депутатами в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: так хорошо, что вы приехали. В дипломатии за этим скрывается стремление навязать свою волю, - Кулеба

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я не вижу в этом проблемы, - сказал он, комментируя возможность возвращения украинской делегации. - Понимаю эмоциональную разболтанность украинского общества, и может подняться волна возмущения. Вопрос в том, как быть. То есть прийти и тихо ходить, со всем согласиться и сидеть молча? Против этого я категорически буду выступать, хотя, конечно, я уважаю право парламентариев на любую позицию, потому что их избрал народ и они реализуют определенную политику. Но, по моему мнению, возвращаться к работе в Ассамблее и работать можно там таким образом, чтобы... знаете, есть такая красивая французская фраза enfant terrible - "ужасный ребенок". Вот быть ужасным ребенком. То есть создавать проблемы, делать так, чтобы все чувствовали последствия того, что произошло. Быть там, где нужно, конструктивными и мягкими, но в то же время жестко вгрызаться там, где нужно защищать свой интерес. Мы должны научиться четко идентифицировать свой интерес и быть готовыми вгрызться в кого-либо из любой силой для того, чтобы его защитить".

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Оценивая деятельность предыдущей украинской делегации в ПАСЕ, дипломат сказал:



"Я вам так скажу: ужасный ребенок отличается от ужасного ребенка. То есть можно быть по-разному ужасным ребенком. Мы имели до этого яркую делегацию, мощную по составу, по своим подходам к работе, со своими эмоциональными и внутриполитическими нюансами, назовем это так. Но они делали все, что могли так, как они понимали ситуацию и из имеющегося у них инструментария. По моему мнению, новая делегация, как я сказал, должна остаться таким же привлекательным ужасным ребенком, но немного в другом - изменить, форму поведения, но не изменять ее суть. То есть в основе должно быть желание и стремление защищать жестко национальный интерес. Ведь первое, что произойдет с нашими депутатами, когда они попадут в ПАСЕ - им начнут улыбаться и говорить: класс, так хорошо, что вы приехали, мы теперь настроены на конструктивность, мы хотим с вами вести диалог, быть милыми и пушистыми, и давайте дружить. Это все нужно делать, дружить, быть пушистыми, конструктивными, но всегда помнить, что за предложением конструктивности и пушистости чаще всего в дипломатии скрывается стремление навязать свою волю другому. И каждый депутат, который впервые зайдет в Ассамблею, а очевидно будут люди, которые сделают это впервые, должен об этом помнить - улыбаться, отвечать на конструктивность, но зубы всегда держать острыми".

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

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