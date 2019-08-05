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 Общество
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Все про:джекпот (4) Италия (926) лотерея (111)

 Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше

Национальная итальянская лотерея "Супер Эналотто" (Super Enalotto) анонсировала розыгрыш джекпота в размере €203.4 миллиона.

 Нынешний призовой фонд уже побил мировой рекорд. По результатам предыдущего розыгрыша комбинацию из шести чисел опять никто не угадал.

Тем временем, сервис TheLotter отмечает небывалый рост интереса к тиражам лотереи Италии.

Напомним, что в прошлом году грандиозный приз в €177 миллионов евро достался счастливчику из Катании. Доменико Ло Бьянко, владелец газетного киоска, в котором был куплен выигрышный билет, сказал итальянским СМИ: "Сначала, когда мне позвонили журналисты, чтобы рассказать о победе, я подумал, что это шутка. И только спустя время я понял, что это правда."

Уже на протяжении десяти месяцев итальянцы и многочисленные иностранцы, которые специально приезжают в страну, безуспешно пытаются стать миллионерами. Однако, судя по количеству продаваемых ежедневно билетов, азарт желающих сорвать куш неуклонно растет.

Выигрышная комбинация по результатам тиража накануне состояла из чисел 6, 16, 21, 27, 33, 66 и звездного номера 1.

Напомним, итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы принять участие в игре.

Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).

Как играть жителям Украины

В лотерее SuperEnaLotto могут принимать участие люди из любой точки мира, при условии, что билет был куплен на территории Италии.

Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите его сканированную копию в вашем личном кабинете.

В соответствии с правилами национальной лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса на территории Италии и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой национальной лотереи Италии, приобретайте билеты SuperEnalotto уже сегодня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141241
 
 
 Топ комментарии
 
А я вжэ тут . !! Нюхом чую , мени знову повэЗэ .. Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 1887 .
Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 9318 .
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))) украинцев кто только не разыгрывал. но они продолжают упрямо учайствовать.
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У наші лотереї майже ніхто не грає, бо всі знають що це кидалово.
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))) украинцев кто только не разыгрывал. но они продолжают упрямо учайствовать.
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Это не розыгрыш. За последнюю неделю в Италии купили лотерей на 8 млн. Некоторые, правда, покупают по сотне. Но выиграет один!
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никто не выиграет это кидалово по итальянски там одна мафия в Италии..Или мафия сразу убьёт за эжти бабки. Италия ужасна в плане преступности хуже всех..
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))) в принципе да, розыгрыш это цензурно выражаясь.
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У наші лотереї майже ніхто не грає, бо всі знають що це кидалово.
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прямо звідси видно, майже всі кинули мити старечі дупи, в сторону кельми і лопати, і кинулись заробляти інтелектуально.
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А я вжэ тут . !! Нюхом чую , мени знову повэЗэ .. Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 1887 .
Джекпот лотереи в Италии достиг 203.4 млн евро, украинцы участвуют в розыгрыше - Цензор.НЕТ 9318 .
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) точнее он "жопой чует". а нюх у него никакой, судя по его пролёту.
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Надеюсь вождь КаКалов участвует в лотереи?
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пєця всією родиною двума літаками інкогніто через турцію майнув туди за виграшом а ви кажете втік...
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Офигенная шутейка в стиле ЗЕбил Шапито 95..
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Ето же сколько лохов потратило деньги на билетик и ждет у телевизора пустив слюни
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А сколько миллионов или вернее миллиардов будет потрачено на успокоительные и психотропные лекарства? Джекпот лотереї в Італії досяг 203,4 млн євро, українці беруть участь у розіграші - Цензор.НЕТ 6008
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