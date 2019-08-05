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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2371) Турция (2108) Эрдоган (432) Офис Президента (36)

 Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента

7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Напомним, ранее Президент Украины во время телефонного разговора с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди договорились об обмене визитами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141236
 
 
 Топ комментарии
 
приурочено к гастролям Квартала 95 или к выступлениям Лиги Смеха перед кацапскими туристами ?
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Даааа, шаурма то в Турции повкуснее будет чем в Одессе. Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 4482
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приурочено к гастролям Квартала 95 или к выступлениям Лиги Смеха перед кацапскими туристами ?
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А чо - Эрдоган или Вселенский патриарх кацапские туристы? Ну ты и тупое.
Вот теперь Вселенский и расскажет Зеленскому во сколько обошелся Томос Потрошенку. Бу-га-га.
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Зебил, во первых нахрена ему рассказывать во сколько, а даже если и расскажет какая разница во сколько, это событие баблом не измеряется, не дороже ленкиных полетов в Одессу или школы татупедов в Трускавце.
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Какой же ты Зебил? Ты ************ продажная. Гы.
Сколько храмов отдали Вселенскому за Термос? Кажись 18. Это не дороже обучения в Трускавце? У тя есть инфа, что обучают за государственный счет? А храмы народные и контроль за ними и их приходами отдали Вселенскому только ради пиара Потрошенко.
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Храмы народные ты сам веришь в это, раньше не ни под чьим управлением не были? Давай ссылку про 18 храмов. Ты баран хоть приблизительно значение Томоса понимаешь в плане разрыва отношения с кацапстаном и гундяевской церковью, даже если среди тысяч несколько храмов и попало под контроль Вселенского???
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А ну трынди как космические корабли бороздят ... эээ про значение Термоса. Просвети нас животных, а то я не видел ни одного прихожанина кому бы это было интересно. Истино верующий верит не в церковь, которая призвана разделять верующих, а в Бога.
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Гундяевец иди помолись, ты идиот даже не понял что Томос это не про веру в Бога, мне тебе лишнехромосомному не интересно что то объяснять.
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да ты бедолага сам не знаешь что есть Томос, учиться тебе надо Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3176
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как ты лично относишься к гундяевцам ?
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как ты лично относишься к гундяевцам ?
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А свинособакам наш Томос все покоя не дает... Все, кацап, ваша контора секта теперь
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часом не знаешь где свинохряк засел? где его кубло и когда он оттуда выползет? Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 6539
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как ты лично относишься к гундяевцам ?
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а с патриархом зачем, что бы тот забрал томос и дал зеле термос?)))
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Наложит Варфоломей на ЗЕБЕню эпитимью за "Термос":

Существет такое указание правил святых отцов относительно сроков эпитимьи: еретикам и раскольникам - пока не отрекутся от своих заблуждений,
кровосмесникам - на 12 лет,
прелюбодеям - от 9 до 15 лет,
убийцам - до 25 лет,
мужеложникам - до 15 лет,
скотоложникам - до 15 лет или до конца жизни,
клятвопреступникам - до 10 лет,
волшебникам - до 25 лет,
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особенно смешно - "волшебникам".
сами же попы и определяют кто "волшебник")
и в то же время радостно визжат когда "брагодатный огонек" сходит на свечу попа, вставленную...... в руку загребущую)
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как ты лично относишься к гундяевцам ?
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Епетимью можно наложить только на крещенного. Колдовство попов только для внутреннего потребления. Во вне они войска насылают, крестовые походы например или Донбас.
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христитись поїхав, бо нехрещений. Будемо мати вихреста Президента
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Не раб?
Мені подобається це шо у нас през не вівця(як попи обзивають віротекантропів) Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4482
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Прахоботы, предлагаю тему для зрады :"Проклятый Зе увозит Томос обратно в Константинополь ".
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Порошенко уже отвёз на 2-х самолётах с семейкой. Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6910
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Самі хрінь придумали, самі пораділи... Нормальним людям ходу ваших " думок" не зрозуміти
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Порохоботы , ваш выход ... громкие аплодисменты Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2629
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давно тебя не было. отпуск, Пулково-Симферополь?
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на пляже в красных? Иван Дулин уже взяло билет.
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Даааа, шаурма то в Турции повкуснее будет чем в Одессе.
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ты что голодаешь?
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Да нет, Грося при Петруччо пенсион нормально так поднял. Просто констатирую факт вкусовых особенностей турецкой щаурмы.
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тогда карамельками не злоупотребляй.
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А я сладкого не кушаю. Кроме налистников и вареников с вишней. Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 2896
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Наше дурне поїде в турне. З гастролями. Коли буде зниження тарифів, турЬІст хренов?
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треба томос освятить, його брудні пеціні клешні хапали.
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Опять Турция,вот жук только не работать Турция,Одесса,Трускавец,Турция поплавать с Богданом,заодно Варфоломея наведать, потом США в сентябре там потусоваться можна,да ты стахановец вечный!
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Зеля, пошути над попом Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9187
Например про то шо он за кусок пергамента с каракулями отхватил столько шо посчитать еле смог Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9903
А фараону Пердогану привет от Васи Жмыкрута - турецкие шлепанцы и рака(турецкая водка) стали причиной падения данного субъекта рожей прямо вна чей-то кошелек и существенного пополнения бюджета Васи "на бухло", после визита к врачу вестимо.
Ах да, Варфоломею еще сыграй по губам.... сам знаешь чем
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А в море плескаться с богданом будет?
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Зеленский настоящий лидер нации
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Никто и не спорит. Вот бы украинской нации лидера. Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4790
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А, может, букву л надо заменить на слог ПИ ? Да! И какой такой нации - зеленосопливых дебилоидов?
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Он лидер 73% украинцев. Тебе не понять, ты не украинец
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не бреши, жаба
Его элехторат выбрал клоуна по приколу.
Приколы каждый день, эдехтоату не скучно - ролики, новая жена Богдан без лифчика на пляже, шаурма гы-гы-гы.
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ты не украинка. тебе тоже не понять
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Слушай жаба, иди в свое мокшанское болото квакай.
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Сказал как истинный кацап про путлера. Миллиарды мух не убедят меня в том что гавно это вкусно.
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пеця ж убедил
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73% избирателей, пришедших на выборы......разницу ощущаешь?... Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3253
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А может даже 146%, не пришедших на выборы зелепузиков...
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восемь процентов - єто звучит горда, успех налицє
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Та хоть 1%...Как это влияет на соотношение 73% от населения и 73% от пришедших на выборы?.. Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4301
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пральна.. о трупе Мародёра или хорошо или ничего Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7135
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Так гордись, что таких недалеких люмпенов как ты 40 процентов в Украине, остальных не трогай, стройтесь в ряды и молитесь на шутки про Украину-порноактрису.
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"Хресним" батьком Зеленського є порошенко і вся та псевдоеліта яка правила країною останні роки, - Сергій Гайдай
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Тю, так він ж не православний і навіть не християнин...
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Заздрити по-доброму можна лишень.
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А чому тут заздрити? Я не настільки релігійна людина, щоб прагнути зустрічі з Варфоломеєм...

Я швидше обурений, що главою держави став не представник титульної нації, а космополіт якийсь... Не таким має бути батько нації!
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Батька нации ? Это тот кто Матке нации вставил х-й и зачал нацию ?
Как дикари, ей богу.
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Вам поняття "переносне значення" і "образність" відомі???
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Епт. Найди включатель мозга. Я про переносное значение и говорю.
Архетип "Батька" обладает определенными атрибутами "Маткой" "Х-м" и т.д. которые являются символами его власти. Игры популиса с таким архетипам доведут до байстрючества нации и ее уничтожения. Примеров полно от Фюрера (археьтип "Вождь") до Лукашенко который прикупил архетип "Батька" у лондонского пиарщика Белла.
Президент есть выборная должность чиновника. Батьку своего, если вы не байстрюк, знаете и носите его фамилию. Нужен вам основатель нации, ну возьмите Мазепу.
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Нужен вам основатель нации, ну возьмите Мазепу.\\\\\\\\\


г*споди, возьмите эту мазепу себе.
такого ничтожества свет не видал - строило цыркви вместо ковать шабли, ублюдок.
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Іван Опанасович, я написав шо заздрити тому хто не раб Яхве - навіть почесно.
А то шо іудей - то ми це заслужили. Ще тов. Шевченко плакав шо кругом якась *****, скрізь іудеї Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 3207
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Будет с Богданом отдыхать, мороженко кушать, шаурму жрать и на пляже нежиться!

Война закончена?
Тарифы снижены?
Зарплата учителей 4 000 баков?
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"слуги нароТА", чтоб уехать из Трускавца, заняли четыре вагона на Киев, выгнав нароТ с билетами нах.. .
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Так они же уже с образованием...после "пансиона"...
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як би ви розвонялись, якби вони полетіли літаками.
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напевно захопили б сім літаків і всіх з квтитками повиганяли б
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Да шоб зептушник в самолет на мое место попытались влезть-я б ему нос откусила) а там был нароТ
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да ну? вот так вот окружили 4 вагона и дубинками выгнали всех людей с билетами???
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Я ж говорю -был нароТ, а не народ) так что дубинки не понадобились
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За чий кошт розважальна програма для нашого хлопчика?
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за зекономлені кошти, ваш фавор перестав красти!
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А хоча б і за мій(прикурює сигару вартістю в 100500 євро купюрою в 100500 баксів) Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 7391
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это ж надо, как хочется за народные деньги в Анталии шаурмы поесть
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Зеленський відвідає Туреччину, де зустрінеться з президентом Ердоганом і Вселенським патріархом, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 4290 Візит в Турцію Зеленського,як Благословення,а солодка вата скрутилася 8-ю та ляпає все навкруги,бо вата-то безбожники гундяєвського дячка МП Петра Порошенка,яких дячок лишив напризволяще-тому й збісилися,розовенькі.
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Ладно Богдан, а вот почему Нарик не хочет навестить Варфаломея не понятно. Прошла любовь завяли помидоры...
В приеципе конечно учитывая, что Варфоломей грек-штрекбрейхер, офицер турецкой армии, очень вероятно что ему список приглашенных согласовывают турки-мусульмане.
Не зря же Порошенко в след за самолетом Януковича и сыном Пашинского убежал в Дубаи.
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Эрдоган хоть знает? Или подождёт в холле гостиницы?
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