 Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

Напомним, ранее Президент Украины во время телефонного разговора с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди договорились об обмене визитами.

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