 Зеленский совершит визит в Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.
Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.
Напомним, ранее Президент Украины во время телефонного разговора с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди договорились об обмене визитами.
Вот теперь Вселенский и расскажет Зеленскому во сколько обошелся Томос Потрошенку. Бу-га-га.
Сколько храмов отдали Вселенскому за Термос? Кажись 18. Это не дороже обучения в Трускавце? У тя есть инфа, что обучают за государственный счет? А храмы народные и контроль за ними и их приходами отдали Вселенскому только ради пиара Потрошенко.
Существет такое указание правил святых отцов относительно сроков эпитимьи: еретикам и раскольникам - пока не отрекутся от своих заблуждений,
кровосмесникам - на 12 лет,
прелюбодеям - от 9 до 15 лет,
убийцам - до 25 лет,
мужеложникам - до 15 лет,
скотоложникам - до 15 лет или до конца жизни,
клятвопреступникам - до 10 лет,
волшебникам - до 25 лет,
особенно смешно - "волшебникам".
сами же попы и определяют кто "волшебник")
и в то же время радостно визжат когда "брагодатный огонек" сходит на свечу попа, вставленную...... в руку загребущую)
Мені подобається це шо у нас през не вівця(як попи обзивають віротекантропів)
ПОРОХОБОТИ СХВАЛЮЮТЬ.
Например про то шо он за кусок пергамента с каракулями отхватил столько шо посчитать еле смог
А фараону Пердогану привет от Васи Жмыкрута - турецкие шлепанцы и рака(турецкая водка) стали причиной падения данного субъекта рожей прямо вна чей-то кошелек и существенного пополнения бюджета Васи "на бухло", после визита к врачу вестимо.
Ах да, Варфоломею еще сыграй по губам.... сам знаешь чем
Его элехторат выбрал клоуна по приколу.
Приколы каждый день, эдехтоату не скучно - ролики, новая жена Богдан без лифчика на пляже, шаурма гы-гы-гы.
Я швидше обурений, що главою держави став не представник титульної нації, а космополіт якийсь... Не таким має бути батько нації!
Как дикари, ей богу.
Архетип "Батька" обладает определенными атрибутами "Маткой" "Х-м" и т.д. которые являются символами его власти. Игры популиса с таким архетипам доведут до байстрючества нации и ее уничтожения. Примеров полно от Фюрера (археьтип "Вождь") до Лукашенко который прикупил архетип "Батька" у лондонского пиарщика Белла.
Президент есть выборная должность чиновника. Батьку своего, если вы не байстрюк, знаете и носите его фамилию. Нужен вам основатель нации, ну возьмите Мазепу.
г*споди, возьмите эту мазепу себе.
такого ничтожества свет не видал - строило цыркви вместо ковать шабли, ублюдок.
А то шо іудей - то ми це заслужили. Ще тов. Шевченко плакав шо кругом якась *****, скрізь іудеї
Война закончена?
Тарифы снижены?
Зарплата учителей 4 000 баков?
В приеципе конечно учитывая, что Варфоломей грек-штрекбрейхер, офицер турецкой армии, очень вероятно что ему список приглашенных согласовывают турки-мусульмане.
Не зря же Порошенко в след за самолетом Януковича и сыном Пашинского убежал в Дубаи.