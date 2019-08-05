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 Политика Украины
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Все про:Русский мир (377) Кулеба Дмитрий (149)

 Украина заплатила кровью за то, чтобы не быть частью русского мира, наши партнеры должны понять это, - Кулеба

В общении Украины с западными интеллектуальным кругом главная задача украинской дипломатии - предотвратить масштабирование случившегося в ПАСЕ на другие форматы наших отношений с партнерами, а также продолжать напоминать, что Украина не является частью политического русского мира.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Я считаю, что главная задача сейчас - это предотвратить масштабированию случившегося в ПАСЕ, на другие форматы наших отношений с партнерами, с европейскими странами или с европейскими институтами. То есть, чтобы закапсулировать то, что произошло, в ПАСЕ, и не позволить этой модели - я имею в виду, когда интересы России полностью учитываются, а интересы Украины не учитываются вообще - чтобы это не заработало дальше, как эффект домино в других форматах. Это для меня цель номер один. Я считаю, что это для нашей дипломатии также цель", - сказал он.

По словам Кулебы, базовое правило, которое должны воспринять партнеры Украины, в том числе, интеллектуальная элита - то, что Украину нельзя никоим образом рассматривать как часть русского мира.

"Если мы интеллектуально выведем восприятие Украины как части русского мира, то, разговор полностью изменится. Если наши партнеры примут то, что Украину не нужно рассматривать как мятежную, особенную часть русского мира, или бывшую часть, или часть русского мира в переходном периоде в Европу. Вот просто давайте отсечем это. Мы не являемся частью русского мира. Мы заплатили кровью за то, чтобы не быть частью русского мира. Я сейчас говорю прежде всего о политическом русском мире, потому что культура, гуманитарное пространство - это другое. И давайте рассматривать Украину как часть западного мира в широком смысле этого слова. Вот тогда разговор пойдет в правильном направлении. Я считаю, что мы именно это должны позиционировать как стартовую позицию для разговора с интеллектуалами", - отментил дипломат.

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На вопрос, есть ли прогресс в восприятии Украины как отдельной нации со своими стремлениями, Кулеба ответил:

"Безусловно, есть прогресс. И это, к сожалению, одна из тех вещей, которые наверняка не могли обойтись без войны, без крови, без страданий и без оккупации. Потому что ты можешь лучше всего себя позиционировать не как часть чего-то, показав, что ты готов реально бороться, воевать за то, чтобы не быть этой частью. Конечно, можно ссылаться на пример балтийских стран - тот же эпизод в Вильнюсе, когда были убиты мирные граждане в Советском Союзе, был той кровью, которую заплатили литовцы за независимость. Финская война в конце 30-х годов, когда значительной потерей территорий Финляндия смогла себя позиционировать не как часть русского мира. То есть, к сожалению, это война выступила спусковым крючком. В прямом смысле. Чтобы запустить, чтобы ускорить до космической скорости процесс выхода Украины из тени России. То есть конечно мы и до этого были независимым государством, но нас все равно воспринимали как часть того пространства, а не часть западного пространства. И сейчас именно от нас зависит, насколько мы последовательно будем идти дальше от русского мира, это наше внутреннее задачи, и насколько грамотно мы сможем продавать этот свой новый статус - новый-старый статус нашим европейским и западным партнерам в широком смысле".

Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141233
 
   
 Топ комментарии
 
Однознаяно, 10000%, хотя прочитал только заголовок. Русско-уебищный мир должен исчезнуть.
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какие партнеры? это портнов Што ли??
не ему ли зеля премию выписал от лица украины в размере 7 000 000
та языком трепать вы умеете..))))0
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и для этого вы, зебилы, выбрали пророссийского президента ?
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Однознаяно, 10000%, хотя прочитал только заголовок. Русско-******** мир должен исчезнуть.
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и для этого вы, зебилы, выбрали пророссийского президента ?
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Да, была такая ошибка в 2014 году, но теперь пророссийского Потрошенко мы сняли и выгоним русский мир с Украины нафиг.
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Для мокши - подпись ставится в конце документа, после последнего предложения, а не в нем. Бу-га-га.
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Как ты относишься к изгнанию благодаря Томосу кацапской секты кремлёвского патриархата ?

Тебе, кацапу, старшие товарищи разрешают писать, что Гундяев - ***** ?
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зебілізм в дебілів - природній. Не зачіпай їх, даремна справа. Хіба що - показувати, де вони брешуть
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Т.е. возражений, что русско-******** мир должен исчезнуть у тебя нет? Я так и знал.
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массковская церковь на территории Украины - это не руссский мир ?

лично ты полчему против Томоса, который изгоняет эту секту ?
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Сорос партнёр??? Ну ГОЛОС и Вакарчука точно спонсирует и курирует вместе с Пинчуком. «РФ не сможет оставить украинцев помирать с голоду и замерзать в развалинах насмерть. Однако Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов», - заявил Сорос. .
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О, сорос запел про мышебратьев и всё такое. ***** пусть идёт!
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Точно...это ж снаряды и пули из ЕС, а не из Рашки, украинцев убивают...
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эрэфия агрессор и убийца, а ЕС только степени обеспокоенности. а реально бизнес с рашей по полной, заводы строят, Сев. поток 2 и т.п. Бло рулит.
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Именно - РФия - агрессор и убийца, а не благодетель, который "не сможет оставить украинцев помирать с голоду".
А ЕС себе на уме - им своя рубашка ближе к телу.
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Кулеба пиарится под конец, теперь другие дерутаты придут. В том числе в ПАСЕ.
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Не пи зди или дай пруф на эти слова Сороса. На сколько я знаю, то Сорос дружит и поддерживает именно эРФию.
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_Они не наши партнёры! Де-факто - а только "де-факто" и имеет значение - они партнёры людоедов и агрессоров.
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какие партнеры? это портнов Што ли??
не ему ли зеля премию выписал от лица украины в размере 7 000 000
та языком трепать вы умеете..))))0
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С каких пор Зеля управляет судебными решениями?
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с тех самых пор как заменил петю на этом поприще ))))))))))))))))
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Ситуативно партнёр. Жарит предводителя и покровителя коррупционеров. мародёров Порошенко ......
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вопрос после которого быдло сливается. что смародерил? фуфел про свинарчуков не работает. там по 16-17 году недоплата ндс 16 млн. вафлеры в трускавце за неделю потратили 12.
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каждое заседание писе, особенно по вопросам, в которых фигурирует рашея, необходимо начинать с раздачи всем членам и членицам буклета с полным перечнем погибших украинцев на войне, где кое-кого типа нет...
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Да ты никак надеешься в подлецах и негодяях совесть пробудить? Весьма наивно.
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Поступки гарантов по Будапештскому меморандуму ничему не учат Ылиту. Но бюджеты осваиваются.
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тобишь а тебя должен воевать солдат сша?)) раша будет наказана но со временем
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кулеба, у нас минимум 50% населения этого не понимают. а 13% очень хотят в раша мир
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У нас более 60% хотят в ЕС и около 50% в НАТО
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хотят потому что там сыто, а как туда попасть не понимают. а главное никто не хочет строить европу у себя
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хотят потому что не совки, как в паРаше.
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но при этом поощряют портновых.... тех самых...))))))))))))
7 000 000 из их карманов, и это только начало
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У вас - ТАКІ ДА!! ..
А в УКРАЇНІ 60% готові руками-задушити-фашистапукіна.. а 15% кажуть треба стріляти.. бо душити негуманно Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8837
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НАХ партнерам сРана, в которой 73% идиотов.
Украина заплатила кровью за то, чтобы не быть частью русского мира, наши партнеры должны понять это, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3577
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проти ПРЕЗИДЕНТА Порошенка голосувало 44% а не 73% Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7539 Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7539
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44% за продолжение сериала, в котором, им показалось, что играют роль. увидят последний кадр и слово "конец", оно будет иметь несколько смыслов.
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пока ми боролись з урускім міром на Майдані, він заповз до нас з чєрдака і погрєба
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ПАРЄ, Європа веде себе як остання повія, продала свою душу і тіло варвару за тридцять ***********, від вас тхне "ватою", ганьба. А в Європі ще залишились хоча якісь демократичні принципи!? ПАРЄ, Європа вже повністю лягли під Московію, сіла на газову голку повністю і виконують всі її забаганки. Бабло рулить. ПАРЄ своїми недавніми діями щодо повернення до засідань агресора Росії попрала всі принципи демократії, честі, совісті, справедливості. Може нам зближуватись з США ,Канадою; робити з Польщею , Литвою іншими країнами Прибалтики і Східної Європи спільні оборонні і економічні утворення.
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ТА НЕ ДУРКУЙ!!! Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 919
це керівництво ПАРЄ -сосіалісти куплені пукіним А не ЄВРОПА!!! ПРИМІТИВНІ підміни сенсів в Україні а-ля Орвел1984 вже й дітям не смішні Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6162
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Якщо Кулеба вважає, "щоб прискорити до космічної швидкості процес виходу України з тіні Росії" - то для початку потрібно, щоб на порядок зменшився лохторат 73%/43%зебілів... Щоб їх ще раз струсонуло інфляцією та девальвацією, щоб знову стали найбіднішими не лише в Європі, а й в євразії: видать, одного овоща їм мало було... Зебілам розум, на жаль, доходить лише через жопу.
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Вот этих всех умников собрать и на восток в окопы!!!
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