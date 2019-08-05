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 Общество
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Все про:Министерство социальной политики (633) переселенцы (320)

 Количество зарегистрированных переселенцев за год сократилось почти на 120 тысяч человек

Сейчас в Украине менее 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, сообщили в Минсоцполитики.

Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с Донбасса и из Крыма, зарегистрированных в Украине по состоянию на 5 августа 2019 года, составило менее 1,4 млн человек. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Министерство социальной политики.

"По состоянию на 5 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, поставлено на учет 1 397 304 переселенца со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и из АР Крым", - сказано в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Как сообщалось, по состоянию на 6 августа 2018 года на учете в Украине состояли 1 млн 516 тыс. переселенцев.

Также на Цензор.НЕТ: Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141232
 
   
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С тем что им пора уе...ь откуда их деды пришли - в Сибирь!
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Это те для кого Украина роднее чем зараза рускаго миръа
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С тем что им пора уе...ь откуда их деды пришли - в Сибирь!
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Те, чьи деды оттуда пришли, свалили в Рашку сразу же - около миллиона.
Не забывайте, что на Донбассе было достаточно много и проукраински настроенных граждан - вот они как раз в большинстве и являются этими внутренними переселенцами.
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я там понимаю, не нуждаются больше в помощи - нашли работу, жилье, может и прописались на новом месте.
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Многие переселенцы просто не регистрируются или перестали регистрироваться, если стали на ноги. Помощь от государства там на самом деле не так уж велика, чтобы тратить на нее время, за которое можешь заработать больше без помощи государства.
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Как сказала мне знакомая, которая в 2014м срочно переехала из Донецка в Харьков - "эти 800 грн не стоят потраченного на них времени".
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Свій Думбас просрали і подались батрачити по закордонах.
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Это те для кого Украина роднее чем зараза рускаго миръа
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Интересуюсь, помните, валянкович из всего даунбаса переселял кадры, даже директоров школ, куда теперь относится эта шобла? их же пеця взад не выселил?
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Їх всіх зняли з поїзда і замели в нацгвардію
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Основная часть пенсионеры. Мрут, или не могут ездить отмечаться. Кто то дальше за границу перебрался. Некоторая часть назад вернулась. Знаю и таких.
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Часть умерло, часть вернулось. потому что жить негде в Украине. а часть соззащита выкосила. Особенно постаралась соцзащита - защита Рвы с Розенко. Их личный карман
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а сколько лет они будут числиться переселенцами
за это время можно построить дом
а поселяться. хотят только в Киеве
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