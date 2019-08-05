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 Новый пакет санкций против РФ за отравление Скрипалей начнет действовать 26 августа, - Минфин США

Второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу с 26 августа.

Об этом сообщает OFAC (Office of Foreign Assets Control) - подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Начиная с 26 августа, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141228
 
   
 Топ комментарии
 
Тем более, что от них вам только польза. Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 715
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100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО.
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США, помогите Украине подготовить план освобождения оккупированных территорий военным путем в час Ч.
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Чудак ты человек. Да они Украину за руки и ноги держать будут, чтобы этого не допустить.
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Вам помощь нужна письменная или устная?
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При свині порошенку такого б не було)))
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Запад прододэает мокать паРашу мордой в грязь. !!!
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Слабовато якось мочає ((( але тепер має почати сильніше.. Бо Народний презедент не має кучі підприємств в Московії на відміну від свині порошенка
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зато має дуже багато друзів з болота типу Добронравова
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Тада.
И в баньках ЗЕ перед кацапами не выступал, и сериалы для кацапов на кацапские деньги не снимал, и не финансировался кацапами все время с 2014 по 2019 год.
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мало хйло дал своим крепостным по мордасам да воронеж как то булки раслабил Новый пакет санкций против РФ за отравление Скрипалей начнет действовать 26 августа, - Минфин США - Цензор.НЕТ 9848
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО САНТЫ ДЛЯ МОСКОВИТОВ!
ИЗ США С ЛЮБОВЬЮ!
Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 8320

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Какие там санкции? Кому вы врете? Никаких санкций не будет только слова, так как все они су..ки продажные.
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Санкции Запада заставили Сбербанк мацковии продать свою турецкую дочку с убытком в 70 млрд. рублей.https://www.politicsglobal.ru/ushherb-povesjat-na-grazhdan-rossii-iz-za-grefa-sberbank-poterjal-na-prodazhe-tureckoj-dochki-1-5-mlrd-pronko/
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Касабів можуть врятувати відкриті "запаси золота" в кримських горах, которим нєт аналогов в мірє.
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100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО.
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больше санкций, полезных и разных!!!!
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Напомним, что санкции должны вступать в силу с момента их подписания, а ещё лучше, как минимум, за полгода до.
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Никаких кредитов, и лицензирование на єкспорт товаров. Теперь вся економика будет зависить от экпорта газа и нефти, ой а на импортное оборудование тоже ввели санкции))

Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США - Цензор.НЕТ 1592
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