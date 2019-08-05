 После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон на своей странице в Фейсбуке.
Гейл напомнил, что несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права РФ, но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Он выразил надежду, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре.
"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, как Российская Федерация будет иметь намерение и будет способной следовать положениям Конвенции", - отметил британский политик.
Гейл подчеркнул, что в любом цивилизованном обществе крайне недопустима жестокость, с которой дубинками избивают люди, которые могут не быть офицерами полиции.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Большинство британской делегации было в числе голосовавших против возвращения российской делегации.
При этом Россия не выполнила ни одно из требований, которое перед ней ставлось как условия для возвращения в ПАСЕ.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
Также Украина отозвала своего постоянного представителя в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.
Кабінет міністрів України у середу, 21 січня, розглянув постанову про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними організаціями і направив її для затвердження у Верховну Раду.
2018.
вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 року М. визнано винуватою в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, котра перебувала у м. Горлівці Донецької області, і передавала цій особі інформацію розвідувального характеру щодо підрозділів Збройних сил України, розміщених у м. Торецьку та на його околицях", - йдеться в повідомленні.
Хоча орган досудового розслідування висунув М. обвинувачення за ч. 1 ст. 258-3 КК України ("Інше сприяння діяльності терористичної організації"), суд першої інстанції перекваліфікував її дії на ч. 1 ст. 256 КК України ("Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій шляхом надання інформації").
Останній враховував відсутність будь-якого рішення суду або нормативного акту, яким "ДНР" визнано терористичною організацію.
Всі інші способи -марні...