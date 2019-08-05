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 Политика Украины, За рубежом
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 После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в ПАСЕ в связи с массовыми задержаниями и избиениями демонстрантов на протестах в Москве.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон на своей странице в Фейсбуке.

Гейл напомнил, что несколько недель назад ПАСЕ проголосовала, чтобы восстановить права РФ, но уже понятно, что Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАСЕ. Он выразил надежду, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре.

"Российская Федерация нарушает Конвенцию о правах человека, и реакция на мирные демонстрации четко показывает, почему подавляющее большинство членов делегации парламента Великобритании, из всех партий, продолжило сопротивляться восстановлению прав российской делегации и поддержало сохранение санкций до такого времени, как Российская Федерация будет иметь намерение и будет способной следовать положениям Конвенции", - отметил британский политик.

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Гейл подчеркнул, что в любом цивилизованном обществе крайне недопустима жестокость, с которой дубинками избивают люди, которые могут не быть офицерами полиции.

После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл 01

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Большинство британской делегации было в числе голосовавших против возвращения российской делегации.

При этом Россия не выполнила ни одно из требований, которое перед ней ставлось как условия для возвращения в ПАСЕ.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля  в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Также Украина отозвала своего постоянного представителя в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3141226
 
   
 Топ комментарии
 
Дошло? Кремлядей не хрен пускать в приличное общество. Решили денег от них получить? Позаискивали с ублюдками? Ню...ню.... мало Скрипалей?
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А шо озабочености глубокой не достаточно разве?
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Дошло? Кремлядей не хрен пускать в приличное общество. Решили денег от них получить? Позаискивали с ублюдками? Ню...ню.... мало Скрипалей?
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Та че пусть заплатят, а потом опять исключить, возить по тазику, так уж возить
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Украина должна показать принципиальность и выйти из ПАСЕ.
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А шо озабочености глубокой не достаточно разве?
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Действия, а не только заявления, от бритов будут?...
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_Ни в коем случае. Не от нынешних пигмеев Запада. Они всё больше насчёт потрепаться и ни в коем случае не брать на себя ответственность.
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Впустить свинью в огород легко а выгнать теперь попробуйте.
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петро в отпуске а как распоясался добрался и до мокшанских болот !
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Ничего они уже не сделают. Там не просто вернули рашу, там изменили регламент этой организации. Теперь нет возможности применять санкции.
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Вот-вот. Отдались людоедам самым извращённым способом. Как самая дешёвая лядь!
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Нащо видворяти, чи переглядати доцільність перебування? Краще міцніше обійміть, і відкрийте гвинторогим УСІ вікна та двері своєї оселі. Нехай у вас вдома понаведуть "руцькій" порядок.
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ПАСЕ бюрократия продажная, про бедных козломордых недумающая.
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А чи готова Британія перебити відповідною сумою хабар, який платить *****, наприклад, делегатам ПАСЄ від Італії?
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Офигели что-ли? Их возвращали, чтобы защищать права простых расеян! Необходимо увеличить..., нет, заменить всех нерасеян ПАСЕ расеянами!!! После разгона протестов в Москве стоит пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ, - глава британской делегации Гейл - Цензор.НЕТ 6063
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После протестов стоит пересмотреть, а после оккупации и агрессии не стоит.
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ВР Порошенко 8-го скликання НЕ ВИЗНАЛА угрупування ДНР-ЛНР терористичними..

Кабінет міністрів України у середу, 21 січня, розглянув постанову про визнання так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними організаціями і направив її для затвердження у Верховну Раду.

2018.

вироком Дзержинського міського суду Донецької області від 15 лютого 2017 року М. визнано винуватою в тому, що вона з метою сприяння учасникам злочинної організації встановила контакт з особою, котра перебувала у м. Горлівці Донецької області, і передавала цій особі інформацію розвідувального характеру щодо підрозділів Збройних сил України, розміщених у м. Торецьку та на його околицях", - йдеться в повідомленні.
Хоча орган досудового розслідування висунув М. обвинувачення за ч. 1 ст. 258-3 КК України ("Інше сприяння діяльності терористичної організації"), суд першої інстанції перекваліфікував її дії на ч. 1 ст. 256 КК України ("Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій шляхом надання інформації").
Останній враховував відсутність будь-якого рішення суду або нормативного акту, яким "ДНР" визнано терористичною організацію.
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Німці знов ********** з Московю. Що з того буде ми вже бачили.
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Британцям,Полякам,РУмунам,Прибалтам ,Українцям і решті європейців,котрі ще не скурвились остатояно варто влаштувати демарш.Покинути ПАРЄ допоки російська делегація знову не буде виключена..
Всі інші способи -марні...
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І заснувати свою ПАРЕ з санкціями і депутатами? Як цікаво...
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Загравання з агресором до добра не доведе. "Старушку" Европу історія так нічому і не навчила...
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Францию тоже из пасе надо гнать сцаными тряпками, жетых жилетов как гоняют просто в голову не укладывается
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