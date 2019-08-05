EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  1474  64
Все про:Кабмин (11066) премьер (1456) Разумков Дмитрий (127)

 О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков

Чтобы представить нового премьер-министра и состав Кабинета министров, сначала должна начать работу новая Верховная Рада.

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, готов ли уже состав правительства, Разумков сказал: "Я это сейчас не буду обсуждать. Об этом еще рано говорить. Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый кабинет министров Украины".

На вопрос, как отразится на управляемости большинством партии "Слуга народа" тот факт, что не все депутаты этой политической силы являются ее членами, лидер партии "Слуга народа" ответил: "Это не влияет на процесс, на внутрифракционную дисциплину и командную работу. Можно привести много примеров, когда люди были членами партий, а делали такое, что должно быть за них стыдно и партии, и им самим".

Разумков считает, что партия получила уникальный, а возможно, единственный исторический шанс что-то изменить в стране.

"Это уникальный шанс, который нам дал украинский народ, чтобы изменить ситуацию в стране. Победа на президентских выборах Зеленского - это фактически была третья революция. Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных", - отметил политик.

Также он сказал, что "за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится".

"За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена", - сказал глава партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Все мы хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3141223
 
 
 Топ комментарии
 
Интервью "комерсанту"...рупору кремля...интервью брал соловьев....один из главных пропагандонов кремля...

Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,



Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
 показать весь комментарий
 
і це правда... бо як не промивають зебіли своєму бидлодепутатському гурту мізки... а вони ж будуть ГОЛОсувати як їм заманеться!!! О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1489

вже зараз дубінський з депутатів ВР збирає мішпуху суто з ашкєназів=українофобів... О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9518
а був же ж такий зелений
 показать весь комментарий
 
Зелебобики, забудьте о выборе семейного врача и бесплатном списке мед. услуг.
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і це правда... бо як не промивають зебіли своєму бидлодепутатському гурту мізки... а вони ж будуть ГОЛОсувати як їм заманеться!!! О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1489

вже зараз дубінський з депутатів ВР збирає мішпуху суто з ашкєназів=українофобів... О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9518
а був же ж такий зелений
 показать весь комментарий
 
 
Гораздо хуже будет если правительство выберут по партийному принципу, а не по принципу подбора профессионалов. И тут поможет конкуренция, в т.ч. и внутренняя.
 показать весь комментарий
 
 
Уряд виберуть саме за партійним принципом. Ті з професіоналів, хто до них піде стане цапом відбувайлом.
 показать весь комментарий
 
 
Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Источник: https://censor.net.ua/n3141223\\\\\\\\\\\

Ублюдок "забыл" о том шо после них никто не придет.... По крайней мере походу это были последние выборы. Демократичные то.
В сове если шо, тоже "выборы" были например О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1849
 показать весь комментарий
 
 
Это ты про прошлые выборы в России? Ну так рабокацапы заслуживают такого. Так им и надо.
 показать весь комментарий
 
 
ахаха, смиялсодоупаду, пешы есчо О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 8506
с коммунарами не общаюсь - О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9258
 показать весь комментарий
 
 
Я рад, что нашел однодумца. Т.е. ты не возражаешь, что рабокацапы такое заслуживают. Я так и знал.
 показать весь комментарий
 
 
а чого лише кацапи? Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9416

А татари-буряти-жиди-хохли.. які Є в рф не заслуговують фашиста=пукіна?
 показать весь комментарий
 
 
фашиста=пукіна\\\\\\


йому до Мусоліні як тобі до Ейнштейна)
 показать весь комментарий
 
Опять целый день этот кацап будет бла-бла-бла
 показать весь комментарий
 
 
О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9538

Это тебе для разнообразия , не скучай ... аха О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 5561
 показать весь комментарий
 
На всяк випадок послухай що раніше говорив Разумков і що зараз говорить. Порівняй ці слова з програмою Порошенка. Чи ти лише смердіти можеш?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 7568

Шо ти там кажеш ?
 показать весь комментарий
 
Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 8472

Абу , ты с дуба рухнул ? Я всегда был за Порошенко и Свынарчуков
 показать весь комментарий
 
Мабуть ти з цього "дуба рухнув", зебільний рогатий кацап (аналог твого звернення до мене) Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 4019
 показать весь комментарий
 
Так тепер це можеш говорити Разумкову, бо він Комерсанту видавав програму Порошенка за свою. Ти вже навчився читати, чи ще абетку вивчаєш?
 показать весь комментарий
 
Ты зависим от Пороха, иди к психиатру, зебильное Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9600
 показать весь комментарий
 
 
Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Источник: https://censor.net.ua/n3141223

Еще не начали...а уже пошли отмазки...типа мы не успели...мало времени.... О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 533
 показать весь комментарий
 
 
"за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится".Источник: https://censor.net.ua/n3141223

Хм, если прыгнуть в пропасть, то повернуть назад точно не получится, если что
 показать весь комментарий
 
 
Це він, чи воно українофобське, про ліквідацію суверинітету України? О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2626
 показать весь комментарий
 
 
Якби "Слуга народу" (Холуї олігархії) були справжньою партією, а не зібранням випадкових (часто абсолютно аморальних та українофобських) осіб, то члени кабінету міністрів від них були б відомі ще до початку виборів.
 показать весь комментарий
 
 
як же тепер без прафєсіАНАЛьних ПЕСикових мародьорів? як так не красти? це ж не патріотично О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, краще проститутка-пройдоха з Житомирщини з трьома нагуляними від чорт зна кого байстрюками. О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 1151
 показать весь комментарий
 
 
Жэку - на должность министра по делам ЛГБТ
 показать весь комментарий
 
 
Революция? Гм.... Скорее смелый эксперимент планетарного масштаба!
Так что будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее!
 показать весь комментарий
 
 
Интервью "комерсанту"...рупору кремля...интервью брал соловьев....один из главных пропагандонов кремля...

Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,



Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що українська влада не розмовляла із ЗМІ агресора.
 показать весь комментарий
 
 
Проверил-действительно,такое было.Разумков вообще берега потерял,что впрочем было ожидаемо.
Будущий спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков дал интервью российской газете "КоммерсантЪ", приинадлежащей близкому к российскому президенту Владимиру Путину предпринимателю Алишеру Усманову, а также к госкомпании "Газпром".

источник: Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
 показать весь комментарий
 
Порохоботы загрустили, у них больше не будет шанса, Петя был их последней вожделенной шыкаладной дупой...теперь вся надежда на ***** и Мертвечука
 показать весь комментарий
 
 
А ты попробуй перед сном не баранов считать, а вспомнить хоть одну удачную Петину рИформу их было аж 144, Петя пафосно отчитался....удачи!
 показать весь комментарий
 
Реформы ещё не закончены , об их эффективности можно будет говорить после их завершения . Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 4158 .
 показать весь комментарий
 
 
Все в этой жизни меняется . Сколько было всяких партий в ВерховнойРаде и где они?
 показать весь комментарий
 
Зелебобики, забудьте о выборе семейного врача и бесплатном списке мед. услуг.
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
 показать весь комментарий
 
 
Очень слабая гифка. Не синяков, а свинца. И национальные цвета Украинского флага нельзя осквернять рожей этой гниды. Лучше уж флаг совка или КГБ

 показать весь комментарий
 
 
Интересно о чем это он, что вернуть будет нельзя? Суверенитет, независимость, интеграцию с ЕС и НАТО?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Независимость? Внешнее управление, в ЕС и НАТО сказали что не раньше чем через 15-20 лет...и не трепыхайтесь.
 показать весь комментарий
 
Либертарианцев нехай выбирают граждане государства Либерия . А весь развитый и цивилизованный мир уже давно сделал выбор в пользу кейнсианской модели экономики . И только в странах третьего мира всякие гнинспены , соросята и МВФэвцы ставят либертарианские эксперементы на живых людях .
А кейнсианскую модель в Украине осознанно и целенаправленно продвигает только ЮВТ и я , разумеется её фан и уже давно .
Только тоже не на эмоциях , а как осознанный сторонник кейнсианской модели экономики !

А осознанное "либертарианство" даже в могучем США и высокоразвитой Европе в потерпело полное фиаско в 1930 году , как , впрочем , и предвещал Карл Маркс в своём капитале . Описал мировой кризис за 70 лет до его начала . А Джон Кейнс , как и его сторонник Теодор Рузвельт очень уважали теорию старика Карла ... С чем-то соглашаясь , что-то категорически отрицая !
А полное отрицалово как марксиских убеждений , так и частично либеральной модели всегда приводило страны кидавшиеся из одной крайности в другую к компрадору или большевизму . Крайность всегда плохо , как и либеральная , так и фашисткая , так и большевисткая !

А Украины с нео-либертатами нет никаких шансов на успех -- очередной новый виток эксперементов над живыми людьми-согражданами .
 показать весь комментарий
 
Депутатов уже выучили Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 7497?! Теперь давайте министров и их замов начинайте учить Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2490. и не недельку в Трускавце, а месяц - другой в Италии или Греции. Чего там мелочиться
Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 2070
 показать весь комментарий
 
 
Чекаємо святкування Дня незалежності в Києві. ЗЄ пожаліє, що скасував військовий парад.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем разули депутатов?
В сетях сейчас идёт активное обсуждение непонятных действий шестого Президента Украины в отеле «Rixos» в Трускавце. Население, голосовавшее за ************, трошки шокировано тем, что охрана арлекина потребовала снять обувь всем делегатам, присутствующим на встрече.
Высказываются различные мнения и версии. Строятся разнообразные догадки. Неужели учитель Халапоротько подозревает, что кто-то из депутатов Рады 9-го созыва может тайно пронести на встречу с ним пистолет с глушителем или связку гранат, как это делала «Герой Украины» Надежда Савченко?
Настоящая причина действий бодигардов кроется в совершенно в другом. Охрана Президента опасается, что любитель шаурмы, в случае опасности, не сможет отреагировать на летящий в него ботинок, как это сделал Президент США Джорд Буш, когда корреспондент Египетского телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря 2008 года Мунтазар-аль Зейди на конференции с участием Президента США, внезапно поднялся со своего места и с криком: «…ты-собака», кинул в президента свою обувь.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KcA1fqzVgQ
 показать весь комментарий
 
 
сьогодні ще рано, а завтра буде вже пізно
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сделает в Украине то что сделал Саакашвили в Грузии, 5 лет хватит с головой....это то что ******* не собирался делать не за первый срок ни второй, за что и будет мотать первый как его папаша вор!
 показать весь комментарий
 
 
Тоже будет разгонять демонстрантов дубинками и слезоточивым газом...а потом получит срок 6 лет...но сбежит за границу..?? Вполне вероятно...тут я с тобой зебобиком согласен....
 показать весь комментарий
 
 
Дубинки это хорошо!! Порохоботы должны понять что теперь они ништо!!
 показать весь комментарий
 
 
Теперь уже и зебобики ничто...и по хребту дубинкой они тоже будут получать....

Ты жди...все будет....как при сааке в Грузии....
 показать весь комментарий
 
 
И если бы вас зрадоботню всех мастей при Порошенко дубинками отхаживали....как бы ты взвыл?? Тоже волал бы что это хорошо..??
А ведь не было такого при Порошенко....зрадоботня творила что хотела...и тот же карлсон тоже.....
 показать весь комментарий
 
 
То то я вижу , как вы , зебня , воюете тут с НИШТО ,, каждый день , с утра и до вечера , , " не щадя живота сваего" . Не с рыгами , не с кацапами , не с сепарами , колорадами и т.д а именно с " НИШТО " ,, которое для вас теперь , по определению - не представляет угрозы .Шо ж так то . ?. Про новий склад уряду ще рано говорити, потрібно зайти в парламент, - Разумков - Цензор.НЕТ 5850 .
 показать весь комментарий
 
 
Нагадує першу перемогу путіна, коли його журналісти спитали, хто буде прем'єром. А той либиться та говорить: "Нє скажу-у". Потім вилізло якесь чмо, котре ніхто не знав.
 показать весь комментарий
 
 
Так це слова Порошенка, про зайти туди, звідки вже не повернутися. Т
 показать весь комментарий
 
порошенковские соевые троли - дншёвые зебильные зелебобики-подкацапники.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх