 О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, готов ли уже состав правительства, Разумков сказал: "Я это сейчас не буду обсуждать. Об этом еще рано говорить. Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый кабинет министров Украины".
На вопрос, как отразится на управляемости большинством партии "Слуга народа" тот факт, что не все депутаты этой политической силы являются ее членами, лидер партии "Слуга народа" ответил: "Это не влияет на процесс, на внутрифракционную дисциплину и командную работу. Можно привести много примеров, когда люди были членами партий, а делали такое, что должно быть за них стыдно и партии, и им самим".
Разумков считает, что партия получила уникальный, а возможно, единственный исторический шанс что-то изменить в стране.
"Это уникальный шанс, который нам дал украинский народ, чтобы изменить ситуацию в стране. Победа на президентских выборах Зеленского - это фактически была третья революция. Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных", - отметил политик.
Также он сказал, что "за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится".
"За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена", - сказал глава партии.
вже зараз дубінський з депутатів ВР збирає мішпуху суто з ашкєназів=українофобів...
а був же ж такий зелений
Ублюдок "забыл" о том шо после них никто не придет.... По крайней мере походу это были последние выборы. Демократичные то.
В сове если шо, тоже "выборы" были например
с коммунарами не общаюсь -
А татари-буряти-жиди-хохли.. які Є в рф не заслуговують фашиста=пукіна?
йому до Мусоліні як тобі до Ейнштейна)
Это тебе для разнообразия , не скучай ... аха
Шо ти там кажеш ?
Абу , ты с дуба рухнул ? Я всегда был за Порошенко и Свынарчуков
Еще не начали...а уже пошли отмазки...типа мы не успели...мало времени....
Хм, если прыгнуть в пропасть, то повернуть назад точно не получится, если что
Так что будем готовиться к худшему и надеяться на лучшее!
Спецкор "Ъ" Владимир Соловьев встретился с лидером партии Дмитрием Разумковым,
Встретился в Трускавце....при зебобиках соловьевы уже приезжают в Украину как к себе домой....ждем кисилева....
Будущий спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков дал интервью российской газете "КоммерсантЪ", приинадлежащей близкому к российскому президенту Владимиру Путину предпринимателю Алишеру Усманову, а также к госкомпании "Газпром".
источник: Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Закупайте зелёнку и бинты перед походом в больницу.
А кейнсианскую модель в Украине осознанно и целенаправленно продвигает только ЮВТ и я , разумеется её фан и уже давно .
Только тоже не на эмоциях , а как осознанный сторонник кейнсианской модели экономики !
А осознанное "либертарианство" даже в могучем США и высокоразвитой Европе в потерпело полное фиаско в 1930 году , как , впрочем , и предвещал Карл Маркс в своём капитале . Описал мировой кризис за 70 лет до его начала . А Джон Кейнс , как и его сторонник Теодор Рузвельт очень уважали теорию старика Карла ... С чем-то соглашаясь , что-то категорически отрицая !
А полное отрицалово как марксиских убеждений , так и частично либеральной модели всегда приводило страны кидавшиеся из одной крайности в другую к компрадору или большевизму . Крайность всегда плохо , как и либеральная , так и фашисткая , так и большевисткая !
А Украины с нео-либертатами нет никаких шансов на успех -- очередной новый виток эксперементов над живыми людьми-согражданами .
В сетях сейчас идёт активное обсуждение непонятных действий шестого Президента Украины в отеле «Rixos» в Трускавце. Население, голосовавшее за ************, трошки шокировано тем, что охрана арлекина потребовала снять обувь всем делегатам, присутствующим на встрече.
Высказываются различные мнения и версии. Строятся разнообразные догадки. Неужели учитель Халапоротько подозревает, что кто-то из депутатов Рады 9-го созыва может тайно пронести на встречу с ним пистолет с глушителем или связку гранат, как это делала «Герой Украины» Надежда Савченко?
Настоящая причина действий бодигардов кроется в совершенно в другом. Охрана Президента опасается, что любитель шаурмы, в случае опасности, не сможет отреагировать на летящий в него ботинок, как это сделал Президент США Джорд Буш, когда корреспондент Египетского телеканала «Аль-Багдадия» 14 декабря 2008 года Мунтазар-аль Зейди на конференции с участием Президента США, внезапно поднялся со своего места и с криком: «…ты-собака», кинул в президента свою обувь.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0KcA1fqzVgQ
Ты жди...все будет....как при сааке в Грузии....
А ведь не было такого при Порошенко....зрадоботня творила что хотела...и тот же карлсон тоже.....