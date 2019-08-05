 О новом составе правительства еще рано говорить, нужно зайти в парламент, - Разумков

Об этом в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, готов ли уже состав правительства, Разумков сказал: "Я это сейчас не буду обсуждать. Об этом еще рано говорить. Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый кабинет министров Украины".

На вопрос, как отразится на управляемости большинством партии "Слуга народа" тот факт, что не все депутаты этой политической силы являются ее членами, лидер партии "Слуга народа" ответил: "Это не влияет на процесс, на внутрифракционную дисциплину и командную работу. Можно привести много примеров, когда люди были членами партий, а делали такое, что должно быть за них стыдно и партии, и им самим".

Разумков считает, что партия получила уникальный, а возможно, единственный исторический шанс что-то изменить в стране.

"Это уникальный шанс, который нам дал украинский народ, чтобы изменить ситуацию в стране. Победа на президентских выборах Зеленского - это фактически была третья революция. Только, слава богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных", - отметил политик.

Также он сказал, что "за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится".

"За пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится. Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно: точка невозврата будет пройдена", - сказал глава партии.

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