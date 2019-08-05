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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 5 августа, должна установить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом свидетельствует календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов, опубликованный на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану, до 5 августа включительно комиссия должна установить результаты выборов депутатов в общегосударственном округе, а также в соответствующих одномандатных избирательных округах.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 августа ЦИК установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Накануне комиссия осуществила повторные подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках 50-го округа в Донецкой области.

Также на Цензор.НЕТ: Официальные результаты выборов по спискам: у "Слуги народа" 124 депутата, у "ОП - За жизнь" - 37, у "Батькивщины" - 24, у "ЕС" - 23, у "Голоса" - 17

Источник: https://censor.net.ua/n3141222
 
   
 Топ комментарии
 
А еще они обещают Минстець закрыть! Где ж вы тогда харчеваться то будете?:ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 5074
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Нет никакого успеха ЗЕ, а есть оглушительный провал Потрошенко и пророссийского направления, которого скрыто придерживался хряк. Не было бы ЗЕ, был бы кто-то другой, но не хряк.
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методичка и зомбирование от Педро Мальдивского. он то улетел Карлсон-Порошенко , но вот обещал ли вернуться?!
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А еще они обещают Минстець закрыть! Где ж вы тогда харчеваться то будете?:ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 5074
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Они как в анекдоте будут сосай жуй у Шарика. )))
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ЦИК сегодня официально признает оглушительный провал Потрошенко и его пророссийского направления.
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В конечном итгоге, всё это без разницы. Посмотрите на Китай или на Дубай - 30 лет назад и сейчас. И сравните это с постсоветским пространством, которое законсервировало на свой территории всё убожество: от поликлиник где медсестра бегает с карточкой из регистратуры в кабинет и обратно, и до тепловозов 2ТЭ-10, которые оставляют за собой шлейф дыма как после гигантского пожара.
"Квартал-95" поведёт страну путём сверхскоростной китайской модернизации ? ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 1806
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Судя по всему Зеленский идет по китайскому пути - смена старой системы на современную и эффективную.
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А кто поведет? Потрошенко? Жопоблок? Тонущая платформа - за життя (неизвестно чьё)?
Сказал А говори и Б.
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Вообще-то ориентир был ясный и понятный: ЕС. Но, народ решил что ему туда не нужно.
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У команды Зеленского четкий ориентир на ЕС. Только не с помощью лозунгов, а развития экономики.
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Я уже поместил картинку выше; вы с ней ознакомились ?
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Учитесь мыслить логически, а не постить картинки, лозунги и штампы. Учитесь свободно мыслить.
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Чей народ такое решил? Украина идет в ЕС, только не лозунгами как при Потрошенко, а реально.
А кого имело в виду ************ продажная?
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Реально: кто обеспечил подписание ассоциации с ЕС ?
Если у вас проблемы с памятью, обратитесь к психиатру.
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В том виде, в каком ее подписали евроассоциация невыгодна экономике Украины. Надо было торговаться за квоты. Пэтому ВВП упал в 2 раза. А с потерей транзита газа влияние на Европу будет утеряно, экономика обвалится окончательно.
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Да мы в курсе; надо было сломя голову рваться к вам, в Таёжный Союз
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першопричина не в асоціації з ЄС..
а в ху..вій макроекономічній політиці постмайданних дегенератів(Коаліція БПП_НФ)..

одна з складових,наприклад - катастрофічна для економіки базова кредитна ставка НБУ...
і,звичайно,КОРУПЦІЯ,котра ВБИВАЄ РИНОК ТА ІНВЕСТКЛІМАТ..
ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4125
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В ЕС на Зеленского возлагают большие надежды. Изучают секрет его успеха. Меркель даже кино посмотрела, и не только она.
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Все телевизоры с утра до вечера дудели что Порох их обокрал, а Голобородько накормит всех пятью хлебами.
Это для вас "секрет" ? ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4306
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методичка про "100 днів ЗЕ,що вже минули",ольгінський,замаскований під порохобота ? ))
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Нет никакого успеха ЗЕ, а есть оглушительный провал Потрошенко и пророссийского направления, которого скрыто придерживался хряк. Не было бы ЗЕ, был бы кто-то другой, но не хряк.
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Лахта, ты хоть портянки иногда меняй.
Воняют аж сквозь мониотор. ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 2129
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У вас не только лахта, но и ольгино воняет. Тяжко же вам приходится. Гы.
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Про окончание "Эры зубожиння" уже объявляли. Теперь объявят про начало "Эры обогащения". Для членов секты "Слуга урода", пардон, для членов фракции "Слуга народа". ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов - Цензор.НЕТ 3825
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Какие "скоростные"...ПАрям в европу собрались. казахстан и тот за сутки результаты оглашает.
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Что будут вьіть на соевьіх болотах , когда єкономика Украиньі начнет реально расти?
Недавно любимой темой п.ботов бьіло обрушение курса гривньі...
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Если экономические показатели практически неизменны, а курс денежной единицы растёт, это означает что кто-то завёз в обменники чемоданы налички долларов и евро, и активно скупает гривну. Умные люди страшно обеспокоились бы: кто и зачем это делает.
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В мире с победой Зе значительно вырос оптимизм по поводу украинской экономики, борьбы с коррупцией, окончания войны. Это влияет на гривну.
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1) Контракт "Антонова" с саудитами потерян.
2) Свинарчук вошёл в команду Зеленского.
3) Уже погибли несколько десятков воинов ВСУ; их гибнет втрое больше чем при Порохе.

Я внимательно слушаю ваши сказки. Продолжайте.
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Вменяемые люди свои утверждения подкрепляют ссылочками на первоисточники.
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Ма-а-а-сквич, у тебя с головушкой всё в порядке - ссылки на кацапские ресурсы давать?
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Оспаривать "факты" твоих сородичей - кацапских пропагандонов-брехунцов? ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 4720
ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 9035
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Ой, как некрасиво снова получилось. Там пишется, что контракт приостановила сама Украина, и "эксперты высказывают мнение, что приостановление совместного предприятия является результатом сближения Саудовской Аравии с Россией."
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Очень некрасиво, да.
Контракта больше нет. И на$рать на икспэрдов.
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"Антонов" скоро получит хороший госзаказ на самолетьі для украинской армии и флота , имхо
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при Порошенко була та сама практика..приховування кількості жертв...


Бійці ПС "затиснули" спікера АТО і звинуватили в приховуванні кількості жертв
Корреспондент.net, 15 липня 2015, 12:44



Лисенка оточили молоді люди у балаклавах
Представники Правого сектора також попросили Андрія Лисенка бути більш емоційним у своїх виступах.
У Києві близько десятка молодих людей у балаклавах обступили представника Адміністрації Президента з питань АТО Андрія Лисенка.
Боєць ДУК Правий сектор з позивним "Беркут" заявив, що він обурений тим, як Лисенко висвітлює позицію держави щодо подій на Донбасі. На це спікер пояснив добровольцю, як збирається оперативна інформація і сам Лисенко її тільки повідомляє.
"Ви щодня говорите, що серйозних боїв за добу не сталося. Одна людина загинула, троє поранені. Ви знаєте, яким чином доба проходить у тих самих Пісках, де я був з побратимами", - обурився "Беркут".
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"пропало ФСЬО" -лунало десь на островах..На АНТИПОДАХ )))
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методичка и зомбирование от Педро Мальдивского. он то улетел Карлсон-Порошенко , но вот обещал ли вернуться?!
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Прекрасным подарком для молодых кретинов, которые "сделали всё вместе", была бы приостановка безвиза. Это вместо посещения вытрезвителя.
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Зелебобики, готовьтесь к покращенню. ЦВК сьогодні має оголосити остаточні результати виборів - Цензор.НЕТ 8452
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ольгінський aquarius580 готуйся до чергового бану )
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