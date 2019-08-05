 ЦИК сегодня должен объявить окончательные результаты выборов

Об этом свидетельствует календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов, опубликованный на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно плану, до 5 августа включительно комиссия должна установить результаты выборов депутатов в общегосударственном округе, а также в соответствующих одномандатных избирательных округах.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 3 августа ЦИК установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Накануне комиссия осуществила повторные подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках 50-го округа в Донецкой области.

Также на Цензор.НЕТ: Официальные результаты выборов по спискам: у "Слуги народа" 124 депутата, у "ОП - За жизнь" - 37, у "Батькивщины" - 24, у "ЕС" - 23, у "Голоса" - 17