 "Все мы хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - Разумков

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", опубликованном 5 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса будет обсуждаться в стенах парламента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крым должен быть возвращен Украине, это позиция США, - Помпео

"Момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне, это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер