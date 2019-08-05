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 Политика Украины
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Все про:Крым (21684) Донбасс (19062) Разумков Дмитрий (127)

 "Все мы хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - Разумков

Для возвращения оккупированного Крыма и Донбасса Украине нужно выполнить "целый комплекс задач". Так считает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", опубликованном 5 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса будет обсуждаться в стенах парламента.

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"Момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне, это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141220
 
   
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О как, а вроде Зебил, когда шел в президенты другое говорил.
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Мародьор казав, шо якщо його переізберуть то Крим за тиждень поверне "Все мы хотели бы, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - Разумков - Цензор.НЕТ 4026
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Поспішати не треба,нехай кацапи та лугандонці наїдяться санкцій та руського миру,до кровавого поносу.
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Выходит предыдущая "злочінна влада" не такая уж и злочінна?
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Не все. Смотря какой ценой. Какой смысл возвращения Крыма, если там будет ЧФ Росии, и другие войска ? Какой смысл возвращения разрушеной и наполненной бандитами части Донбасса ?
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ПНХ кацапчик, без тебе розберемося!
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Тобто він визнав що Зєлєнскій набрехав, коли стверджував що : "Нада проста пєрєстать стрєлять"
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Тварь малоросская какая нахрен особые права для их это нарушение конституции
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