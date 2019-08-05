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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Крым (21688) Донбасс (19066) Разумков Дмитрий (127)

 Донбасс и Крым не вернуть законами, - Разумков

Для возвращения оккупированного Крыма и Донбасса Украине нужно выполнить "целый комплекс задач". Так считает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", опубликованном 5 августа, информирует Цензор.НЕТ.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что вопрос Донбасса будет обсуждаться в стенах парламента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крым должен быть возвращен Украине, это позиция США, - Помпео

"Момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне, это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил Разумков.

Также на Цензор.НЕТ: Миротворцы ООН на Донбассе - лучший способ реализации Минских соглашений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3141220
 
   
 Топ комментарии
 
О как, а вроде Зебил, когда шел в президенты другое говорил.
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Выходит предыдущая "злочінна влада" не такая уж и злочінна?
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Марадьор зараз є президентом. Такі як ти його обрали!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
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Дело в том, что никаким мирным способом эти территории не вернуть. Только войсковая операция. И ядерное оружие для сдерживания угроз его применения против нас. Для этого нужно многое сделать. Побороть коррупцию. Обеспечить стабильный экономический рост за счет технологичных отраслей. Оснастить армию оружием последнего поколения. Только тогда. Но, боюсь, не только наши враги, а и союзники будут препятствовать появлению нового конкурента себе. С другой стороны, Израюлю тоже когда-то препятствовали...
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Пока вы это будете делать - в Крыму вырастет не одно поколение, которое если и будет знать, что такое Украина, то только на уроках географии. А тем более стремиться к ней. Тут сегодняшний Крым, чего уж там - при всех санкциях, не видит себя в составе Украины. А те пару пунктов, которые вы обозначили, у них уже есть: возрождаются технологические отрасли (заработали заводы, забытые при Украине) и армия с современным оружием. Ну и в экономическом росте получше.
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Они не видят, да только далеко не все. А те, кто не видят, они всегда смогут собрать чемоданы, и уехать туда, где себя видят.
А те пара пунктов, что вы упомянули, так они возрождаются у них только в вашем воображении. И с экономическим ростом немного переборщили. И с современной армией. А уж с высокотехнологичными отраслями и вовсе порадовали вы меня.
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как только рухнет режим пукина, так украинские территории вернутся в Украину.. а падение режима чокнутой кремляди уже скоро, уже шатается, все идет к тому..
военную операцию не надо сейчас проводить, не нужно еще жертв, Крым, восток Украины, включая Кубань вернется в Украину..
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угу! стая пархатых за первый год сделает все, что бы курс был не 26 грн за доллар, а 62 рубля.
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стая пархатых вальцманоидов проиграла выборы, если бы вальцман был у власти, то курс был бы за 50.. ведь клептоман вальцман на этом наживался..
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62 рубля это не смущает. и кто это вальцман?
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лолита вальцман - это твой кинолог и подельник пукина по грабежу Украины последние 5 лет..
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а телевизоры пишут, что тебя грабил Порошенко и Свинарчук. 112, ньюз,иван, Ж+Ж, Г+Г. вальцман это кликуха?
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Это должно было смутить вас, человек получает гонорары в рублях.
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ну наконец то, а то я уже думал, не дождусь подобного сообщения.
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ты лучше посоветуй, как нам Вильно вернуть наше. Поганые коммуняки отдали в 1945 Литве. Не знаем, как теперь повернуть взад.
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не вернется Вильно, им и в Литве хорошо..
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Вильно - белорусским хлопам никогда не принадлежал)))Вернётесь в Польшу - будете умничать)))А пока вы оккупированы рашей не стоит)))
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Разумковыми их тоже не вернуть.
Сомневаюсь, что публично латентный москаль будет возвращать нам украденные территории. Он рад в душе и горд за рашку.
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Вернуть их могут США, Велибритания и ЕС. Достаточно заблокировать рф доступ к международной валютной системе. Отдадут Ростовскую, Воронежскую, Курскую области и Краснодарский край впридачу.
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Спокон віків війни велися за території та ресурси, що були на них. Населення на територіях вважалися рабами, які мали працювати під страхом смерті і віддавати данину. Зараз все не так. Головний ресурс будь-якої держави - це люди. Є країни без ресурсів і з територіями в межах району чи області України, але з величезним економічним потенціалом і, відповідно, добробутом людей. Навіщо нам території без ресурсів (вугілля вже не ресурс, однозначно, при ******** відновлювальних технологіях) і з "совєцькими" рабами впридачу. Людей там вже мало що залишилось. Шкода наших воїнів, що полягли за ПОПівські схеми, але - досить. Відокремлення, кордон, розрив дипвідносин із спонсором (Росією) і хай собі мають, що хотіли. Рано чи пізно прилізуть всі і будуть проситися і каятись.
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Конечно, их можно вернуть только военной силой. Вариантов нет.
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"Вы,профессор,воля ваша,что то нескладное придумали.Оно,может,и умно,но больно не понятно.Над вами потешаться будут"...(с)
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Ще трохи і вони самі будуть проситись до складу України. Раша цим дамбасам не залишить жодного шансу, жодного вибору. Тільки не варто цим лугандонам відразу широко відчиняти двері. Нехай років з 20 побудуть в асоціації з Україною. Потім безвіз. Ну і ще через років 20 - повносправне членство в складі України. З деякими обмеженнями, хіба що.
Крим? Там буде дещо інакше. Він буде татарський, але дружній до України. Під татарами Кирим стане світовою Перлиною, демілітаризованою теріторією.
Російська мова зникне. Вмре. Стане мертвою. Як колись латина. Жоден не захоче російською послуговуватись. Бо ніхто не захоче всі гріхі Московії брати на себе. Ті, що жодної іншої мови не знають, будуть мичати, мов глухонімі, але не заговорять російською. Такі собі мичащі і ображені на весь світ несміяни.
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Блажен тот, кто верует. Но русский не исчезнет, никто назад проситься не будет, а их(Донбасс, не Крым) банально втолкнут обратно на условиях Кремля. Ты видишь то, что хочешь, но не видишь то, что происходит на самом деле. Путиным формируется новая страна вместо развалившегося СССР. Вот что важно и для нас это плохо. Еще хуже для нас то, что это выгодно и Западу. Им проще иметь дело с Россией, а не с непредсказуемой Украиной. Осень - время серьезного давления на Украину с двух сторон, речь прежде всего о газе. Что плохо, учитывая то, что давление будет возрастать и изнутри уже на фоне политики. Есть серьезные риски того, что Украина просто не потянет такого. Нам простоять осень-зиму, а ты про 20 лет...
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Ви подивились на найблищу перспективу, а я зазирнув трохи далі. Були б українці навчились дивитись трохи наперед, то вони меньше робили б помилок у теперішньому. Сьогодні українцям би радив найперше зберегти себе. Ні гроші, ні речі, ні навіть теріторії. Люди - головна цінність українців. Цінністю, якою ми розкидаємось наліво і направо по українофобським іловайськам і дебальцевим. Українські проблеми не у Росії. Українські проблеми в українофобах, що живуть в Україні і її ж і ненавидять. Для цього треба проводити іспити українською, тести на лояльність і співбесіду з комісією депортамента паспортизації. На право брати участь у виборчому процесі, посідати керівні держпосади, працювати силовиками і вихователями початкових класів...
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а как нащот "хто мєжду вибірайєт тот мєжду і получайєт"??
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Навроді перед виборами риторика була дещо інша. Щось змінилось?
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Так вони анексовані незаконно, всупереч міжнародних законів і меморандумів. Юридично їх можна вважати українськими, про що цілком згодні міжнародні гаранти. Тобто вони й так законно українські. Лишилось лише вигнати окупантів.
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ага,попесди про татар,которые в рашке хотят оставаться,когда их пачками пакуют...
да и козломордые тоже прочувствовали всю прелесть пенсий в 8 к фублей и отсутствие медицины на полуострове.
доверяю тем кто там бывает.сам пока не поеду,в списках.
а вот на зачистку-с радостью!
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Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой./ -Слов много, а в руки взять нечего.Как закончить войну сказал Ю.Бутусов: "Мир и независимость для Украины не будут нам кем-то дарованы сами по себе - этого следует добиться, это должно стать целью государственной политики. Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? 23.07.18"
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Все уже давно все понимают, но смелости озвучить не хватает. По ряду многих причин, и Крым и Донбасс можно вернуть только силовыми методами, то есть перейти в наступление. Но наши короли боятся это сказать, так как не смотря на все хвалебные оды в сторону нашей армии мы не можем себе позволить такой роскоши. Удобный момент мы уже профукали, и теперь чуть что на нас повесят ярлык агрессора, уж рашка постарается можно не сомневаться.

Только идиот может надеяться, что разговоры о мире поменяют взгляды жителей с ватными мозгами Если бы разговоры решали все проблемы, то и в психушках бы отпала необходимость. Представьте только какая экономия, переубеди шизофреника, что он не прав, докажи дураку что он дурак и все решено - они здоровы.

А вот успешное решение подобных проблем история нам уже предоставила, выдумывать что-то, это значит создавать новые абхазии, осетии и тд.

Долгосрочное решение это американский вариант с созданием закрытых резерваций. Через пару поколений индейцев уже можно в красную книгу записывать - они теперь все патриоты американцы.
Краткосрочное - Великая Отечественная, которую вата так почитает. Да, много крови, жертв и разруха, но зато германия вернулась в свои берега после того, как гитлер получил по зубам, а те кто сумел дать сдачу восстановили и даже расширили территории, на своих условиях, те же кто отсиживался втихаря, ожидая, что и так прокатит, попали под раздел.

Выбирать можно из любого, конечно для меня, как для женщины, предпочтительнее первый, как минимизирующий потери. В резервациях делается все, чтобы сохранить родной язык и культуру. Кто хочет учит украинский, кто хочет - русский, но если человек решается покинуть родные пенаты, то подастся, соответственно, туда где сможет свои знания применить - русские в рашку, украинские к нам. Это при условии разумной внутренней политики страны - если мы не будем признавать дипломы русскоязычных учебных заведений выданных в резервации. А так хоть монгольский учи, кому какая разница на что ты тратишь свое время. Нужно немного подождать пока закончится природное распределения, а мамонты вымрут и свободные территории сделать сырьевым придатком - ходят слухи там газ сланцевый водится. А если пообещаем куш нашим олигархам, то, смотри, они еще и ускорят процесс. Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков - Цензор.НЕТ 6344 Донбас і Крим не повернути законами, - Разумков - Цензор.НЕТ 4639
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Нісенітниці можна розказувати до кінця світу. Треба з'ясувати для себе деякі прості істини. Країна, президентом якої 5 років був Порошенко і яка має окружний адміністративний суд, для нікого в світі ніякої загрози, крім екологічної, не представляє. Тому ніякі свої території вона визволяти, відвойовувати, повертати ... не буде. Ніколи.
В цієї країни є інші важливі питання, які, теоретично, вона могла б вирішити, але також не вирішить, тому що в неї надто обмежені можливості і які, до того ж, з кожним днем стають ще меншими.
Отже, звідси випливає і суть першого і найважливішого завдання - зупинення негативних процесів в країні і суспільстві. Без виконання цього завдання про все інше можна не говорити.
Це будуть оповідання про те, як стара баба хоче знову хоче стати дівкою.
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разумковых желанных избрали ,но беззаконых в исполнении законов... позорище плять Украины и голосовавших за "служивых" желанных
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…Что-то морда у Разумкова скучная, что-то уже начинает понимать?
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…Прочитал "Зеленский не ездит с мигалками, Зеленский стоит в пробках", - Разумков в интервью российскому изданию сравнил Украину и Россию
И подумал - хоть бы он там подольше стоял
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…Ты на свою хоть иногда смотри.Землёй уже пахнешь.
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"Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели".-зеленский 17.07.2019 год.
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Момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне....- разумков.Хто будет обсуждать в филиале жОПы ,уклонисты уставшие от войны?
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купа тролів, проплачений в коментарях
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Скоріше все і всьо буде розпродано. Бо мудрі казаки иудеев в в президенты не выбирали.
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ще років 5 пройде... то просто махнуть рукой... бо геморой
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Так і хто тепер мародер? Хто наживається на війні зараз?
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Вот и отлично ! Разумков намекнул нам, что Закон об особенном статусе приниматься не будет! Пחтому что "законами ДОнбасс и Крым не вернуть" Молодчага !
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Простіше.ЗЄзасранці обісрались.Немали і немають стратегії зупинення війни.Ставте Порошенка прем'єром,а самі займіться 95кварталом.
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Крим можна повернути тільки якщо ***** піде на пенсію , а прийде якийсь ліберал у кремль.
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену сепаратизмі.

Хуже не будет!
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