 Донбасс и Крым не вернуть законами, - Разумков

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ", опубликованном 5 августа, информирует Цензор.НЕТ.
"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", - сказал Разумков.
Он подчеркнул, что вопрос Донбасса будет обсуждаться в стенах парламента.
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"Момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне, это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть. К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории", - добавил Разумков.
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А те пара пунктов, что вы упомянули, так они возрождаются у них только в вашем воображении. И с экономическим ростом немного переборщили. И с современной армией. А уж с высокотехнологичными отраслями и вовсе порадовали вы меня.
военную операцию не надо сейчас проводить, не нужно еще жертв, Крым, восток Украины, включая Кубань вернется в Украину..
Сомневаюсь, что публично латентный москаль будет возвращать нам украденные территории. Он рад в душе и горд за рашку.
Крим? Там буде дещо інакше. Він буде татарський, але дружній до України. Під татарами Кирим стане світовою Перлиною, демілітаризованою теріторією.
Російська мова зникне. Вмре. Стане мертвою. Як колись латина. Жоден не захоче російською послуговуватись. Бо ніхто не захоче всі гріхі Московії брати на себе. Ті, що жодної іншої мови не знають, будуть мичати, мов глухонімі, але не заговорять російською. Такі собі мичащі і ображені на весь світ несміяни.
да и козломордые тоже прочувствовали всю прелесть пенсий в 8 к фублей и отсутствие медицины на полуострове.
доверяю тем кто там бывает.сам пока не поеду,в списках.
а вот на зачистку-с радостью!
Только идиот может надеяться, что разговоры о мире поменяют взгляды жителей с ватными мозгами Если бы разговоры решали все проблемы, то и в психушках бы отпала необходимость. Представьте только какая экономия, переубеди шизофреника, что он не прав, докажи дураку что он дурак и все решено - они здоровы.
А вот успешное решение подобных проблем история нам уже предоставила, выдумывать что-то, это значит создавать новые абхазии, осетии и тд.
Долгосрочное решение это американский вариант с созданием закрытых резерваций. Через пару поколений индейцев уже можно в красную книгу записывать - они теперь все патриоты американцы.
Краткосрочное - Великая Отечественная, которую вата так почитает. Да, много крови, жертв и разруха, но зато германия вернулась в свои берега после того, как гитлер получил по зубам, а те кто сумел дать сдачу восстановили и даже расширили территории, на своих условиях, те же кто отсиживался втихаря, ожидая, что и так прокатит, попали под раздел.
Выбирать можно из любого, конечно для меня, как для женщины, предпочтительнее первый, как минимизирующий потери. В резервациях делается все, чтобы сохранить родной язык и культуру. Кто хочет учит украинский, кто хочет - русский, но если человек решается покинуть родные пенаты, то подастся, соответственно, туда где сможет свои знания применить - русские в рашку, украинские к нам. Это при условии разумной внутренней политики страны - если мы не будем признавать дипломы русскоязычных учебных заведений выданных в резервации. А так хоть монгольский учи, кому какая разница на что ты тратишь свое время. Нужно немного подождать пока закончится природное распределения, а мамонты вымрут и свободные территории сделать сырьевым придатком - ходят слухи там газ сланцевый водится. А если пообещаем куш нашим олигархам, то, смотри, они еще и ускорят процесс.
В цієї країни є інші важливі питання, які, теоретично, вона могла б вирішити, але також не вирішить, тому що в неї надто обмежені можливості і які, до того ж, з кожним днем стають ще меншими.
Отже, звідси випливає і суть першого і найважливішого завдання - зупинення негативних процесів в країні і суспільстві. Без виконання цього завдання про все інше можна не говорити.
Це будуть оповідання про те, як стара баба хоче знову хоче стати дівкою.
И подумал - хоть бы он там подольше стоял
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену сепаратизмі.
Хуже не будет!