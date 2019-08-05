 Годовщина освобождения Марьинки: командующий ООС Сырский поздравил украинцев

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Марьинки! Пять лет назад, 5 августа, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения был освобожден от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка. Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной нашей земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной, и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле! Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке государства. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю! Слава Украине!" - говорится в поздравлении Командующего ООС Александра Сырского.

Напомним, ранее, в Красногоровке Донецкой области также отпраздновали пятую годовщину освобождения города от российских оккупантов и их наемников.