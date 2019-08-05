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 Годовщина освобождения Марьинки: командующий ООС Сырский поздравил украинцев

Ровно пять лет назад, 5 августа 2014 года, украинские воины освободили Марьинку от пророссийских террористов.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители Марьинки! Пять лет назад, 5 августа, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения был освобожден от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка. Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной нашей земли. Наша армия изменилась, стала боеспособной, и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле! Вечная память украинским воинам и гражданским, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке государства. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю! Слава Украине!" - говорится в поздравлении Командующего ООС Александра Сырского.

Напомним, ранее, в Красногоровке Донецкой области также отпраздновали пятую годовщину освобождения города от российских оккупантов и их наемников.

Годовщина освобождения Марьинки: командующий ООС Сырский поздравил украинцев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141218
 
 
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Домбасит, а чего у тебя такая истерика от этой новости?
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Напрашивайся на комплименты и приглядывай себе пару!
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Вічна пам'ять і слава нашим захисникам, які загинули в боротьбі з бандитами і зрадниками!
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