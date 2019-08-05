 "Пример ручного Вовчьего правосудия": Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот вам еще пример ручного Вовчьего правосудия. Есть такой известный прокурор Сус, который запомнился тем, что ездил на Audi Q7, записанную на его 87-летнюю бабушку и засветился в громких скандальных делах ГПУ. Эпохальными являються записи из кабинета Суса, которые он сам снимал на украденный видеорегистратор. Сус выполнял все заказы Генерального (прокурора. - Ред.). А когда его задержало НАБУ и уволили из ГПУ начал сливать всех. Чего только стоят его показания о заказном характере дела Гречковского", - напомнил адвокат.

"Так вот, его уволили еще в 2017. Он обжаловал увольнение в суде Вовка (Окружной админсуд Киева. - Ред.). Там дело остановили еще в сентябре 2017 и так оно лежала до того дня .... обыска НАБУ в суде. 26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложены. Может и так, но вот именно в этот день Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое пылилось два года и уже 1 августа, как раз перед вручением подозрений Вовку энд. КО появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса", - сообщил Маселко.

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"Очевидно теперь Арсирий энд. КО будут рассказывать, что Луценко согласовал подозрение из мести за дело Суса. Какие еще доказательства нужны, что ОАСК использует судебные решения исключительно для торга или давления?" - резюмировал адвокат.













Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4, 5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

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Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7, а потом уволил его.

В марте 2018 года в ходе допроса в Шевченковском суде Дмитрий Сус заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего совета правосудия.

В мае 2018 года САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1200000 гривен путем злоупотребление служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).