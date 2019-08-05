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 "Пример ручного Вовчьего правосудия": Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Судья Окружного административного суда города Киева Руслан Арсирий восстановил в должности бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Об этом пишет адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вот вам еще пример ручного Вовчьего правосудия. Есть такой известный прокурор Сус, который запомнился тем, что ездил на Audi Q7, записанную на его 87-летнюю бабушку и засветился в громких скандальных делах ГПУ. Эпохальными являються записи из кабинета Суса, которые он сам снимал на украденный видеорегистратор. Сус выполнял все заказы Генерального (прокурора. - Ред.). А когда его задержало НАБУ и уволили из ГПУ начал сливать всех. Чего только стоят его показания о заказном характере дела Гречковского", - напомнил адвокат.

"Так вот, его уволили еще в 2017. Он обжаловал увольнение в суде Вовка (Окружной админсуд Киева. - Ред.). Там дело остановили еще в сентябре 2017 и так оно лежала до того дня .... обыска НАБУ в суде. 26 июля во время обыска НАБУ судья Арсирий рассказывал всем, что работа суда полностью заблокирована и все дела отложены. Может и так, но вот именно в этот день Арсирий провел судебное заседание по делу Суса, которое пылилось два года и уже 1 августа, как раз перед вручением подозрений Вовку энд. КО появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса", - сообщил Маселко.

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"Очевидно теперь Арсирий энд. КО будут рассказывать, что Луценко согласовал подозрение из мести за дело Суса. Какие еще доказательства нужны, что ОАСК использует судебные решения исключительно для торга или давления?" - резюмировал адвокат.

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 01

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 02

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 03

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 04

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 05

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 06

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 07


Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 08

Напомним, 25 июля 2017 года на территории аэропорта "Борисполь" НАБУ задержало бывшего сотрудника Генпрокуратуры. В ГПУ он работал следователем Главного следственного управления, а также заместителем начальника Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики.

НАБУ сообщило, что экс-сотрудник ГПУ задержан по подозрению совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4, 5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ("Декларирование недостоверной информации") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

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Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7, а потом уволил его.

В марте 2018 года в ходе допроса в Шевченковском суде Дмитрий Сус заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко непосредственно ставил задачу по незаконному привлечению к уголовной ответственности адвоката Павла Гречковского и арбитражного управляющего Олега Шкляра. Заказчиком провокации выступал Геннадий Буткевич, владелец сети супермаркетов "АТБ", бывший зять нардепа от "Радикальной партии" Сергея Рыбалки. Задача ставилась "сбить Гречковского с дистанции", а именно убрать с должности члена Высшего совета правосудия.

В мае 2018 года САП по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении Дмитрия Суса в совершении нескольких эпизодов присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1200000 гривен путем злоупотребление служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст.191 и ст.366-1 УК Украины).

Пример ручного Вовчьего правосудия: Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко 09

Источник: https://censor.net.ua/n3141215
 
 
 Топ комментарии
 
Результаты Нечуванои та Потужнои судовой рехформы от Педро Мальдивского, он же вальман, представлялся как Порошенко.
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Зебобики пришли к власти....теперь вся шваль и мразь восстановится в своих должностях....
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Наслідки правління педруччо.
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Совет форумчанПравила форума
 
Йдеться лише про рішення суду першої інстанції. Яка проблема - подати апеляцію і, скоріш за все, за результатами її розгляду у цього пана Суса не буде шансів на повернення до прокуратури...
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"суду першої інстанції" в этой стране, МОЖНО ВСЕ????
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Из общения с судейскими работниками, отмена аппеляцией - это негативный показатель для судьи первой инстанции.
Поэтому первая инстанция руководствуется глядя "на верх".
Т.е. шансов не много.
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Стьопа, разом здєлалі, разом і в буцигарню загримите на чолі з сивочолим вождем.
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Яндекс для зебобика бизнес-партнер....права на показ своей поделки под названием "слуга урода" он продал именно яндексу.....уже будучи презЕдентом к стати....
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Ахах, там то приложение наверное еще и видео/аудио в фоновом режиме делает без видимого окна.ПО с россии все шпионское, которое не шпионское Скайп например, может стать шпионским если скачивать через российские сайтьі
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Результаты Нечуванои та Потужнои судовой рехформы от Педро Мальдивского, он же вальман, представлялся как Порошенко.
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Зебобики пришли к власти....теперь вся шваль и мразь восстановится в своих должностях....
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Дійсно треба бути з "прівєтом" в голові, щоб звинувачувати Зеленського за результати патужних рехворм сивочолого гетьмана.
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Наслідки правління ********.
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Это только в Украине вся эта нечисть,все эти клопы присосались к креслам и не отрываются.Наверное их надо сжигать иначе страна никогда не выздоровеет
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Есть искуственный интелект.Почему бы не сделать судебный интилект и пусть он дублирует судей чтоб дурь каждого видна была для начала. В шахматы чемпионов мира обыгрывает и правовое решение сможет вынести.На добровольных началах.
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Вообще лучший диск ето не точно не Яндекс, и не из-за того что шпионит за пользователями,.
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ну этот волчара явно же не по личной инициативе "работал".
у юГика рыльце в пушку.
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Цікаво кого зебіли будуть звинувачувати через рік? Бо 100 днів для них не термін їм ще доосі Порошенко винний
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десь це соєве гівно заховалося.. але гадити Неньці буде до останньої шоколадки.. це дуже мстива потвора
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адвокат Гречковский(член ВысшРадыЮстиции), еще та тварь!.. он помог судье Емельянову (зам пред ВысшХоз суд), снять аресты с 16 мн франков..
а папаша Гречковского, сооснователь и творец системной судебной коррупции в Украине вместе с Притыкой..
сжечь бы их, всех вместе!
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