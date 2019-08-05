 "Вакцины от 10 инфекционных болезней", - Супрун напомнила об обязательных прививках перед школой

Об этом она сообщает на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже через месяц дети пойдут в школу. Сейчас у родителей будущих учеников точно немало хлопот - от выбора рюкзака до дневника. Но среди этих дел следует не забыть также посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - уточнила и.о. министра.

"Вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет "переболев", когда есть 100%-ное обеспечение качественными и бесплатными вакцинами", - подытожила Супрун.

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