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Все про:дети (3646) Минздрав (1964) Супрун Ульяна (545)

 "Вакцины от 10 инфекционных болезней", - Супрун напомнила об обязательных прививках перед школой

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что перед началом учебного года следует обязательно посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных календарем.

Об этом она сообщает на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже через месяц дети пойдут в школу. Сейчас у родителей будущих учеников точно немало хлопот - от выбора рюкзака до дневника. Но среди этих дел следует не забыть также посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем", - говорится в сообщении.

Супрун отметила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по Календарю профилактических прививок", - уточнила и.о. министра.

"Вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет "переболев", когда есть 100%-ное обеспечение качественными и бесплатными вакцинами", - подытожила Супрун.

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Вакцины от 10 инфекционных болезней, - Супрун напомнила об обязательных прививках перед школой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141214
 
 
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А ещё, научить детей матюкаться! Очень полезно для здоровья, по словам супрун.
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Вы, простите, в детстве переболели инфекционыым заболеванием получив осложнение на голову, и с тех пор мозгами слабы?
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Знову Головний Фершал Всєя України випливла я к г. в ополонці. Знову санбюлетені начала випускати, бо видно більше вже нікому.
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Ну більшітсть "розумних" батьків проігнорують безкоштовну вакцинацію. А потім коли дитина буде лежати з ускладеннями, будуть казати що держава не забезпечує всім необхідним. Як завжди. Та і вести здоровий спосіб життя і думати. То не наше...
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Буде гірше - ці батьки, що не роблять вакцини своїм дітям, піддають ризику і чужих дітей! Але їм на це насерти. Треба законне рішення (мабуть і є таке), щоб не вакцинованих дітей не пускати в школи/дитсадки!
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