EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  333  1
Материалы по теме:
Все про:Крым (21684) Европейский суд по правам человека (617) Курбединов (78) Халилова (1)

 Крымскотатарская журналистка Халилова намерена обжаловать в ЕСПЧ возбужденное против нее уголовное дело в Крыму

Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова намерена оспаривать в Европейском суде по правам человека возбуждение против нее в аннексированном Крыму уголовного дела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии "Крым.Реалии".

"Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой. - Ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - сказала Халилова.

Она подчеркнула, что считает это уголовное дело политически мотивированным.

"Надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом", - добавила журналистка.

Напомним, в оккупированном Крыму в местном управлении ФСБ России заочно открыли уголовное дело против журналистки крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халиловой по статье "Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под стражей до ноября

Источник: https://censor.net.ua/n3141210
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть осторожна будет, фсб как и их предкам нквд как-то плевать на еспч если уж назначили виноватой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх