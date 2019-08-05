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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (631) экономика (3502)

 Госбюджет Украины по доходам за семь месяцев не выполнен почти на четыре процента

План по доходам бюджета за семь месяцев не выполнен. Цифра невыполнения составляет 3,6%. Тем не менее, это на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, что не может не радовать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд. грн., что на 3,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).

Согласно обнародованной в пятницу информации, по общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 4% при поступлениях в 516,4 млрд грн.

По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя.

Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, тогда как таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).

В целом план по ГФС за семь месяцев недовыполнен на 2,9%. В то же время в июле он перевыполнен на 10,2% за счет поступлений от налогов, которые на 23,4% превысили плановый показатель и достигли 36,9 млрд грн, тогда как таможня в июле не дотянула до плана 3% и принесла в госбюджет около 29 млрд грн.

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По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость снизилось с июньских 13,6 млрд грн до 10,4 млрд грн в июле этого года, а в целом ГКСУ за семь месяцев перечислила 94,12 млрд грн бюджетного возмещения этого налога.

Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн.

Доходы местных бюджетов в июле 2019-го выросли на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 9,7% больше ожидаемого – 24,3 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За семь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 1% к плану – 156,7 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 23,2 млрд грн, что на 21,5% больше июля-2018, а по итогам семи месяцев они выросли почти на 22% - до 154,5 млрд грн.

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Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3141208
 
 
 Топ комментарии
 
Придумывание новых исков против Пети отнимает у "нового лица" Порнова ненамного меньше времени. А ведь Портнову тоже на допросы ходить надо.
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За 7 месяцев - это как средняя температура по больнице. Смотрим помесячно. Для особо упоротых зебилов - инструкция. Идете на сайт Госказначейства. Скачиваете сводную таблицу выполнения бюджета за апрель 2019 года и смотрите строку "Місцевий бюджет та ЄСВ за січеть-квітень 2019 року станом на 26 квітня 2019 року", строки 66 и 67 "Єдиний соціальний внесок фактично - 99,9%" . Вся радость с недовыполнением произошла именно за два последних два месяца. Бизнес моментально среагировал на тупой популизм и дурь решений новой власти.
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Я думаю, Петины козни будут мешать эффективному менеджеру убыточного квартала эффективно править Украиной не больше пяти лет.
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Козни то да. Но вот Педро может быть занят на регулярные походы на допросы к следователям. как и его окружение, подельники.
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Придумывание новых исков против Пети отнимает у "нового лица" Порнова ненамного меньше времени. А ведь Портнову тоже на допросы ходить надо.
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"придумывать" не нады - петя сплошной ходячий(пока) иск!
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Эти иски - плод болезненно уязвленного самолюбия Портнова. Там один пшик с тех исков будет.
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если "пшик", че ж петя так обосрался??? порошенку ждет тюрьма, если его делишками займется следователь-профессионал!
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Дело не в Пете. Нужно ломать систему, схемы и сажать массово. Только хирургическим методом.
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"Весь мир насилья мы разрушим...
До основанья, а затем,
мы свой, мы новый мир построим,
кто был ничем, тот станет всем! "
Это уже много раз проходили... Как показал исторический опыт, у кухарок не очень хорошо получается управлять государством...
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при чем камуняцкие идеалы и стадо воров в вышиванках, которых или стрелять или сажать
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Позови таки да придумані. От вам розкладання на гавно і воду найбільш "резонансного", про буцімто приховування від оподаткування виручки від продажу лєнкузні.
Портянка написала що Порох отримав за "кузню" за 300млн. баксів.
За даними ФОРБС на 2019 рік ВСЕ майно Пороха коштувало 800млн. баксів.
ВСЕ майно - 800 млн. 51% акцій одного невеликого завода - 300 млн.
Ще раз для упоротих Зє!Білів.
6 українських і 3 закордонних заводи Рошен, кілька цукроварень та крохмальних заводів, агрохолдинги з вирощування цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800млн.
51% акцій сраної Лєнкузні - 300млн баксів
Вам не здається, що протянка просто набрехала? Держбюджет України за сім місяців за доходами не виконано майже на чотири відсотки - Цензор.НЕТ 4542
Ах! Обмануть мєня нє сложно, я сам обманиваться рад!

І всі інші позови приблизно такої ж якості.
А за труди Портянці заплатили з твоєї кишені. Печерський суд постановив, щоб держава йому виплатила 7млн. грн.
Ти зробив це разом Зє!
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порохосос! ВОТ ПУСТЬ ПЕТЯ И РАССКАЖЕТ ПРОКУРОРАМ, ЗА СКОЛЬКО ПРОДАЛ "КУЗНЮ" И СКОЛЬКО ДЕНЕГ ОТ ПРОДАЖИ ОН ЗАПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ! ПОКА НА ТВОЕГО ПЕТЮ ОБРУШИЛАСЬ "ВНЕЗАПНО" ОМНЕЗИЯ - НИЧЕГО "НЕ ПОМНИТ" ПОЦ!
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Даны опубліковані. можеш знайти їх на "Фінанс УА" Продано здається за 247млн.грн і сплачено 49млн. податків. Цифри реальні і відповідають вартостям подібних підприємств при продажі.
Це у вас параноя.
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За 7 месяцев - это как средняя температура по больнице. Смотрим помесячно. Для особо упоротых зебилов - инструкция. Идете на сайт Госказначейства. Скачиваете сводную таблицу выполнения бюджета за апрель 2019 года и смотрите строку "Місцевий бюджет та ЄСВ за січеть-квітень 2019 року станом на 26 квітня 2019 року", строки 66 и 67 "Єдиний соціальний внесок фактично - 99,9%" . Вся радость с недовыполнением произошла именно за два последних два месяца. Бизнес моментально среагировал на тупой популизм и дурь решений новой власти.
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Все наоборот, в июле сбор налогов резко увеличился:
По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя Источник: https://censor.net.ua/n3141208
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Ну, подошел крайний срок растаможки евроблях, после которого *********** штрафы. Кстати, Зе пытался продлить срок пользования нерастаможенными авто, но Рада не захотела собираться, после того, как дипломированный юрист ее распустил.
Что, по-вашему это Зелина заслуга?
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Тоже все наоборот - в июле растаможка упала в 10 раз.
Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами - 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3141208
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Как это наоборот, что Зеля не пытался продлить срок? Если бы ему удалось - то поступления от растаможки авто были бы не 14,2 млн, а 0,01 млн грн. Эффективный менеджер...
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14 в июле с растаможки меньше, чем 153 в мае. Или у вас вместо математики политические лозунги?
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Так Зеля пытался сделать еще меньше, до Вас эта простая мысль никак не дойдет?
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Поясните тогда, почему в июле перевыполнение сбора налогов на 8%? За счет падения в 10 раз сборов с растаможки евроблях?
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Всего Сальдо Общий фонд за июль 2019 - минус 85 453,6 млрд. грн.
Всего Сальдо Специальный фонд за июль 2019 - минус 9 015,9 млрд. грн.
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Ну да, мы смотрим не по прошлому году, а выполнение плана на этот год. А тебе я еще больше скажу недаделанному. ЕСВ - это уплата социального налога бизнесом. Кабмин и прочие тут до лампочки. Платит конкретно бизнес налог на себя и своих работающих наемников.Изменение уплаты - это его реакция Так вот эта-же таблица за последний месяц "старой" власти. "Місцевий бюджет та ЄСВ за січеть-травень 2019 року станом на 31 травня 2019 року", строки 66 и 67 "Єдиний соціальний внесок фактично - 102.1%". Этот же показатель на конец июля - 88,1%. Это возможно только в трех случаях: закрытие предприятий, сокращение нанятых работников или сокращение выплат работникам. Это именно реакция бизнеса на решения новой власти. Поэтому перед тем. как нести тут чушь, сходи пдучи основы бизнеса и экономики.
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Для особо умных "педрофинансистов": нужно всего лишь сравнить недовыполнение бюджета в процентах и падение доллара, ваши месячные никого не интересуют. инструкция. Идете на... Англию и приводите сюда великого финансиста Гонтареву, пусть начинает рассказывать, каким образом у нас вообще курс 30 оказался.
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В июле перевыполнили план по налогам на 8%. Толи еще будет прсле смены руководства таможень и налоговиков.
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до 20 липня ЄСВ за ІІ квартал сплачують особи, що займаються незалежною професійною діяльністю. А наступний платіж - до 20 жовтня.
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Толи еще будет
Авжеж, буде.

А ми почекаємо, подивимось. як воно в блаЗ(е)ня буде 31 грудня 2019 року.
А краще після, бо ці плани малювали до нього, на з 1 січня 20-го будуть суто його плани.
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Врешь, как сивый мерин. согласно таблицам с сайта Госказначейства за Июль 2019 - выполнение ДФСУ - 78,4%. А по таможенным органам выполнение - 84,5%. Докерувались со своим тупым популизмом.
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Я цитирую новость, которую здесь комментируют. В июле перевыполнение плана сбора налогов на 8%. Цензор врет?
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Смотрим помесячно. Для особо упоротых зебилов - инструкция. Идете на сайт Госказначейства. Скачиваете сводную таблицу выполнения бюджета по месяцам
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Еще раз. Значит цензор в этой новости врет? Тогда к нему все претензии.
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Брехня. Неуч Грося говорит что всё отлично и он успешный премьер. Вот в отпуск свалило.... Госбюджет Украины за семь месяцев по доходам не выполнен почти на четыре процента - Цензор.НЕТ 1888 .
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План по доходам бюджета не выполнен на 3,6%. - Это всё происки Порошенко.

Тем не менее, это на 13,8% больше чем в прошлом году. - Это заслуга Зеленского.
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впереди отопительный сезон Госбюджет Украины за семь месяцев по доходам не выполнен почти на четыре процента - Цензор.НЕТ 6828 первую зиму виноваты будут папиредники ну а к следующем телезрители начнут что то подозревать
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Облиште! "дубінськых" "богдани" та "зєлєнскі"- брехатимуть і звинуватимуть у брехні, крастимуть і звинувачватимуть у крадіжках, зраджуватимуть і звинувачуватимуть у зраді.
Євреї це називають хуцпа. у них кажуть, якщо э хуцпа (безмірне нахабство та зневага до всіх) то у тебе буде все.
На цю хуцпу і повівся народ і не видно навіть натяків на прозріння.
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Додам. вони ж постійно брешуть, брешуть навіть коли вже всі навколо бачать що вони брешуть і вони самі розуміють що навколо це бачать!
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
Досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
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Нужно писать не доходы, а поборы в госбюджет! Доходы это когда госаппарат вложил и заработал - вот это доход! а так ПОБОРЫ в госбюджет! Рэкет по простому!
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Рекет? Добре. З чого тоді ти вимагаєш безконтовне медобслуговування і освіту?
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"Госаппарат вложил и заработал" - это что,новый креатив от узеленских в духе времени?
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Заробитчане в Польше, не платящие налоги - электорат Пети, а не Узеленского.
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Ага, безработные слуги народа у которых вдруг появились деньги на предвыборную гонку в мажоритарных округах - охеренные плательщики налогов...
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А "95-й" квартал в оффшорах тоже крупный платетельщик налогов в бюджет?... Держбюджет України за сім місяців за доходами не виконано майже на чотири відсотки - Цензор.НЕТ 1539
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95 квартал платит миллионы гривен налогов. А что платят в бюджет миллионы заробитчан?
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А вамбольше скажу. Что платите в бюджет лично вы, чтобы обвинять 95 квартал? Который приносит миллионы долларов в бюджет?
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Бачу оперативну реакцію на зауваження. Це добре. Але погано, що не все читаєте і розумієте у державному бюджеті. Ось ваша цитата: "Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда - 928,51 млрд грн, расходы - 1,112 трлн грн".
Ви здатні розрізнити числа у 1.26 трильйонів і 1.026 трильйонів. Це ж велика різниця у 234 млрд грн або 23 %. Та й так би ви прикинули, доходи в 1,26 трлн і видатки в 1.112 трлн і мова йде за дефіцит у 89 млрд грн, а не профіцит у 148 млрд
Ви мені вибачте, але в мене вже умовний рефлекс вчителя вироблений і я бачу проколи і вимушений червоним маркером підкреслювати. Тому, що це письмові виклади для читачів, які не завжди слідкують за такими показниками, але вже МОЖУТЬ посилатись на джерело. І хибне. Источник: https://censor.net.ua/n3141208
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Це не помилка. Це свідоме маніпулювання цифрами!
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собственно тут возникает несколько вопросов
1.Сколько еще можно все списывать на Пороха
2.Когда кого-нибудь посадят и дадут немножко денег, за что голосовало большинство
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При чём здесь Порох и Зеленский!? В данной ситуации спрашивать надо с Нацбанка!
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каким раком Нацбанк к выполнению бюджета то?
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1.Идите (оба) прочитайте, что такое монетарная политика.
2.Зачем ты мне даёшь какие-то ссылки?Да ещё и ссылка на ссылку ... на хз кого... Может ты мне ещё телефон Гонтаревой или Порошенка дашь?
3.Вас набирают сюда на работу идиотов или вы органически сюда кучкуетесь?
И да, я таки могу вас отправить в... гугль, поискать последние заявляния по поводу бюджета министра финансов "вашего" разумного уряда. Она, кстати, всё очень чётко объясняет.
Пы.Сы. Вам не будет сложно, хотелось бы узнать ещё затраты на первый месяц Кравчука.
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Монетарная политика и доходы бюджета это как-бы два разных понятия,
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порохнявые! не тужтесь! пока петин протеже вова гройсман(который гуляет в отпуске) числится премьер - министром, именно ваши хозяева отвечают за каждую цифру в бюджете!
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То есть это Грося, а не Зеленский, как везде пишут, понизил курс доллара, цены на газ и электричество, отменил Роттердам+?
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Так пишут Зеля понизил курс доллара, мне вот тоже интересно причем тут курс доллара то
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Что "чем Порошенко"? Хорош х##ню постить!
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Це правда. Зєєєля пристроїв у АП півтори сотні хароших мальчіков із хароших сємєй. На них і пішли додаткоів 12,7 млн. грн.
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До того, цо коштувало утримання президентського апарату при Порошенкові. 78-12,7=65,3.
у вас у школі з арифметики скільки було?
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Ниче себе, прожорливый велик у Голобородька!
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По жребию громада,регион, область берут на финасирование отдельную стрктуру государства на год. Через год жребий и аудит попередников новой громадой . Догонять будут каждый год,а не раз в пять лет.
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Хватит вкладываться в Кипр и кормить кипрских пенсионеров, пора подумать о своих, голосовавших за преЗедента.

Кіпрська компанія GREEN FAMILY LTD (власниця 95 кварталу), де є власником Зеленський та Баканов, отримала у 2018 чистий прибуток - 87 млн. дол., тобто 2 млрд 226 млн. грн.

https://mobile.twitter.com/ze_benya/status/1158049480010338306
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Марадьор керує Україною. Ви обрали його президентом!
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