 Госбюджет Украины по доходам за семь месяцев не выполнен почти на четыре процента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 584,1 млрд. грн., что на 3,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,8% больше прошлогоднего показателя за этот период, свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ).
Согласно обнародованной в пятницу информации, по общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 4% при поступлениях в 516,4 млрд грн.
По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя.
Налоговые поступления в январе-июле обеспечили доходы в госбюджет на 253 млрд грн, что на 2,5% выше плана, тогда как таможня принесла 180,8 млрд грн (на 9,6% меньше плана).
В целом план по ГФС за семь месяцев недовыполнен на 2,9%. В то же время в июле он перевыполнен на 10,2% за счет поступлений от налогов, которые на 23,4% превысили плановый показатель и достигли 36,9 млрд грн, тогда как таможня в июле не дотянула до плана 3% и принесла в госбюджет около 29 млрд грн.
По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость снизилось с июньских 13,6 млрд грн до 10,4 млрд грн в июле этого года, а в целом ГКСУ за семь месяцев перечислила 94,12 млрд грн бюджетного возмещения этого налога.
Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами – 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн.
Доходы местных бюджетов в июле 2019-го выросли на 23,3% по сравнению с прошлогодним показателем и на 9,7% больше ожидаемого – 24,3 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За семь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 1% к плану – 156,7 млрд грн.
Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 23,2 млрд грн, что на 21,5% больше июля-2018, а по итогам семи месяцев они выросли почти на 22% - до 154,5 млрд грн.
Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.
До основанья, а затем,
мы свой, мы новый мир построим,
кто был ничем, тот станет всем! "
Это уже много раз проходили... Как показал исторический опыт, у кухарок не очень хорошо получается управлять государством...
Портянка написала що Порох отримав за "кузню" за 300млн. баксів.
За даними ФОРБС на 2019 рік ВСЕ майно Пороха коштувало 800млн. баксів.
ВСЕ майно - 800 млн. 51% акцій одного невеликого завода - 300 млн.
Ще раз для упоротих Зє!Білів.
6 українських і 3 закордонних заводи Рошен, кілька цукроварень та крохмальних заводів, агрохолдинги з вирощування цукрового буряку та кукурудзи, міноритарні частки у десятках бізнесів - 800млн.
51% акцій сраної Лєнкузні - 300млн баксів
Вам не здається, що протянка просто набрехала?
Ах! Обмануть мєня нє сложно, я сам обманиваться рад!
І всі інші позови приблизно такої ж якості.
А за труди Портянці заплатили з твоєї кишені. Печерський суд постановив, щоб держава йому виплатила 7млн. грн.
Ти зробив це разом Зє!
Це у вас параноя.
По данным ГКСУ, по итогам июля этого года госбюджет по доходам перевыполнен на 8% с показателем в 77,3 млрд грн, что на 19,8% выше июля-2018. В том числе общий фонд получил 68 млрд грн - на 10,5% выше планового показателя Источник: https://censor.net.ua/n3141208
Что, по-вашему это Зелина заслуга?
Ведомство вновь констатирует тренд на снижение поступлений от растаможивания автомобилей с иностранными номерами - 14,2 млн грн в июле после июньских 15,8 млн грн, хотя в мае эта статья принесла почти 153 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3141208
Всего Сальдо Специальный фонд за июль 2019 - минус 9 015,9 млрд. грн.
Авжеж, буде.
А ми почекаємо, подивимось. як воно в блаЗ(е)ня буде 31 грудня 2019 року.
А краще після, бо ці плани малювали до нього, на з 1 січня 20-го будуть суто його плани.
Тем не менее, это на 13,8% больше чем в прошлом году. - Это заслуга Зеленского.
Євреї це називають хуцпа. у них кажуть, якщо э хуцпа (безмірне нахабство та зневага до всіх) то у тебе буде все.
На цю хуцпу і повівся народ і не видно навіть натяків на прозріння.
Зашквари інформаційно перекривають генеруючи скандали, крадіжки - виставами і народ ссить окропом!
Портнову суди подарували 7 млн. грн.
Коломойському встановили пільгові ціни на електроенергію для феросплавних заводів. Вартість крадіжки (так це фактично крадіжка з боджету, це вам не висмоктані з Пєніса Бігуса свинарчуки) - 350млн.грн. на місяць!
А ЗМі жують "відставку" богдана та хамство зєлі по відношенню до власних же депутатів мажоритарників!
Досвід рахи та Венесуели показує, що так може тривати безкінечно!
Ви здатні розрізнити числа у 1.26 трильйонів і 1.026 трильйонів. Це ж велика різниця у 234 млрд грн або 23 %. Та й так би ви прикинули, доходи в 1,26 трлн і видатки в 1.112 трлн і мова йде за дефіцит у 89 млрд грн, а не профіцит у 148 млрд
Ви мені вибачте, але в мене вже умовний рефлекс вчителя вироблений і я бачу проколи і вимушений червоним маркером підкреслювати. Тому, що це письмові виклади для читачів, які не завжди слідкують за такими показниками, але вже МОЖУТЬ посилатись на джерело. І хибне. Источник: https://censor.net.ua/n3141208
1.Сколько еще можно все списывать на Пороха
2.Когда кого-нибудь посадят и дадут немножко денег, за что голосовало большинство
2.Зачем ты мне даёшь какие-то ссылки?Да ещё и ссылка на ссылку ... на хз кого... Может ты мне ещё телефон Гонтаревой или Порошенка дашь?
3.Вас набирают сюда на работу идиотов или вы органически сюда кучкуетесь?
И да, я таки могу вас отправить в... гугль, поискать последние заявляния по поводу бюджета министра финансов "вашего" разумного уряда. Она, кстати, всё очень чётко объясняет.
Пы.Сы. Вам не будет сложно, хотелось бы узнать ещё затраты на первый месяц Кравчука.
у вас у школі з арифметики скільки було?
Кіпрська компанія GREEN FAMILY LTD (власниця 95 кварталу), де є власником Зеленський та Баканов, отримала у 2018 чистий прибуток - 87 млн. дол., тобто 2 млрд 226 млн. грн.
https://mobile.twitter.com/ze_benya/status/1158049480010338306