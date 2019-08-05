 "Слуга народа" определилась с кандидатурами на должности руководителей комитетов Рады: оппозиции планируют отдать комитет по правам человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Арахамия предлагается на главу фракции", - сообщили агентству в пресс-службы "Слуги народа".
Во фракции будут также 15 заместителей главы.
В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
На главу комитет по иностранным делам будет, в частности, предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.
Маю надію, що Голос таки візьмуть у коаліцію - так буде легше набрати необхідну кількість голосів за проукраїнські закони - бо у СН є такі українофоби як Дубинський...
У 2014 році був обраний депутатом восьмого скликання Ради від Батьківщини. Очолив Комітет Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин.
Квота Батьківщини (тоді в Коаліції)
При помарачевій коаліції, наприклад, комітет з Прав Людини віддали ПР.
При ригах - навпаки - цей комітет віддали УДАРівцю Пацкану.
І так, за жиддя - вороги, це не заважає їм бути опозицією - опозиція - це ті, хто проти влади.
Или где-нибудь в Швейцариях осядит...
Что думаете?
Будет справедливо если его Зе-сопля посадит...., а Кернес, Труханов, Ахметов,Бойко и другие его бизнес-товарищи будут наблюдать за процессом у себя дома по телевизору...., и постить свои коментарии в соц.сетях...
Вы правы...
попробував наї..ати "команду Разумкова"
і на 600 млн єврів Гладковський йому купив іспанські держоблігації..
Лондон Для"колишніх з баблом" пів року як закрився..
ці вчорашні 'партії" будуть підключені лише через рік-два для голосувань щодо Конституції..
а можливо і ніколи.. у випадку дострокових виборів.Вже без мажоритарки.
'МИ ВАС ПЕРЕТРАХІВАЛІ,ПЕРЕТРАХІВАЕМ І БУДЄМ ПЄРЄТРХІВАТЬ'-Лукашенко..Зе..
і потреби ніякої..