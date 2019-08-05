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 Политика Украины
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 Враг 6 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецка - из миномета калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески - из стрелкового оружия, два раза окраину Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников рядом с Водянымо - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз из стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных неподалеку Южного.

Источник: https://censor.net.ua/n3141205
 
 
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Никакие договорённости, никакие законы не ускорят возврат Крыма и Донбасса.Только американско-европейские санкции ,сильная и, главное, успешная Украина ,смогут вытащить отравленный кинжал из обессиленного тела нашей многострадальной Батьківщини.
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*санкции* РФ уже в ПАСЕ вернули и СП-2 с высокой вероятностью достроят в этом году... глупая это затея надеяться что другой дядя сделает что то за тебя.
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Обещал Зеленский войну ихтамнетов против потерьнетов остановить.. соврал по ходу.. зачем обещал то что не мог и не хотел выполнить?
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Смерть расіянсько-московським(фашиським) окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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"Штаб ООС" неточно выразился: правильнее сказать "ПОКА потерь нет...". Скоро будут, с вашим "простоперестатьстрелянием"...
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А что на это скажет хомячОк иловайский?? Это уже нарушение перемирия или опять еще нет..??
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