 Более 60 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Украине, - ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером в воскресенье дожди шли в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двухмесячная норма осадков выпала за два дня в Одессе, - горсовет. ФОТОрепортаж

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях, а именно Днепропетровской - 33, Донецкой - 14, Запорожской - 6, Луганской - 4, Одесской - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что на 51-м километре трассы государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши из-за сильных ливней подмыло грунт земельного полотна проезжей части. В связи с чем этот участок трассы временно закрыли, автомобили направляют в объезд.

Также читайте: Непогода обесточила 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях