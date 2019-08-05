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 Более 60 населенных пунктов обесточены из-за непогоды в Украине, - ГСЧС

Больше всего пострадала от дождей Днепропетровская область.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером в воскресенье дожди шли в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

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"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях, а именно Днепропетровской - 33, Донецкой - 14, Запорожской - 6, Луганской - 4, Одесской - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что на 51-м километре трассы государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши из-за сильных ливней подмыло грунт земельного полотна проезжей части. В связи с чем этот участок трассы временно закрыли, автомобили направляют в объезд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141201
 
 
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Я правильно понял, что речь идет о грунтовке, да? Я вот об этой грунтовке: "трассы государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши из-за сильных ливней подмыло грунт земельного полотна проезжей части"(с) Как-то не очень стыкуется, верно? Трасса между портами и вдруг- грунтовка. Ай, да Омелян гиперлупный!
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