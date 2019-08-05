 МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Захаровой, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. В связи с этим МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне.

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Она отметила, что американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Претензии к германской стороне связаны с публикацией Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

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