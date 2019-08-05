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 За рубежом
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Все про:Германия (3377) МИД РФ (1241) Москва (2647) протест (4491) США (15179) Захарова (186)

 МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Захаровой, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. В связи с этим МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На вчерашних протестах в Москве задержали более 1000 человек, - правозащитники

Она отметила, что американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Претензии к германской стороне связаны с публикацией Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Напомним, 3 августа в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

Также читайте: Главы МИД Литвы и Латвии: Россия быстро превращается в полицейское государство

Источник: https://censor.net.ua/n3141200
 
 
 Топ комментарии
 
Машка опять чего-то вы..дала
А сама-то поняла, что сказала?
Это даже не говорящая голова - просто рот, несущий помет, пардон.
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Седьмой ,какую траву куришь,когда бред такой несёшь? Проспись.
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Естественно))) Ведь остальные "погибшие" панфиловцы в это время адику служили)))
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ЗЕкоманда полностью поддерживает Захарову - майдауны, госдеп и Гейропа, биндеровцы..Портнов, Шефир и Разумков подтвердят!
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Седьмой ,какую траву куришь,когда бред такой несёшь? Проспись.
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Подтверждаю:х"лопорошники---сибирская язва!
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Машка опять чего-то вы..дала
А сама-то поняла, что сказала?
Это даже не говорящая голова - просто рот, несущий помет, пардон.
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насчёт нас у русни рвёт жопу изза публикаций в наших медиа статей о том что например такие исторические факты как вылигое сражение под прохоровкой просто выдуманы
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Я нарвался недавно на такую дискуссию. Мне понравился вот этот аргумент:
МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве - Цензор.НЕТ 1902
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логика конечно интересная,но для рюских свиней сойдёт..
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Для немецких тоже сошло. В 43-м. Операция "Цитадель" завершилась провалом. И более, кроме попыток контрнаступлений местного масштаба, Вермахт более был не в состоянии наступать.
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В тот момент Вермахту она точно настала
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Вермахт был не в состоянии наступать из-за того что было с восточного фронта снято значительную часть сил и перемещено в Италию для отражения прорыва союзных войск. Они могли бы не снимать войска и выиграть Цитадель, но потерять Италию, возможно Австрию и Чехию, а там и до Берлина недалеко.... интересная была бы ситуация, нацисты потеряли бы Германию, но захватили СССР со всеми ресурсами.
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"Могли бы"(с)- для Истории не подходит, она не терпит сослагательного наклонения. Потому- далее- не читал. Неинтересно.
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але те, що вам "нєінтєрєсно" зовсім не зменшує всієї тотальної ганьби та безглуздя російськоїї "пабєди" ГУЛАГа над Бухенвальдом. Останній, до речі, експлутувався "пабєдітєлямі" у повному обсязі разом з його в'язнями aж до 1950 року як спецтабір НКВД №2. Концтабір Бухенвальд - то є символ "пабєди" у війні, яку саме Совок і розпочав на боці Гітлера.
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Каким образом ваша писанина связана с танковым сражением под Прохоровкой? Никаким, верно? Ну вот хорошо. А то тут уже панфиловцев считали, танки в 41-м считали... Осталось песню "Бухенвальдский набат" исполнить.
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Скока бухнул? На зависть бухнул! Даже не троиться и четвериться... Там пятеро, на фотке. МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве - Цензор.НЕТ 1104
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Естественно))) Ведь остальные "погибшие" панфиловцы в это время адику служили)))
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Читал. Не раз и не два. Правда, тока о двух, третий таки под сомнением остался.
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Так они не погибли? Серьезно??? Так нам врали и до сих пор врут? А про Прохоровку не врут??? А про битву под Сено, А про Броды??? Под бродами 2800 сов. танков, под Сено 1400 сов танков... И это первая неделя войны... Да у немцев и танков столько не было всего...
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Кстати, про битву под Сено, случайно сейчас наткнулся... О ней инфы практически нет... Только на местном уровне и то выдается как крупнейшая))) О Бродах тогда еще не знали)))
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Ты о чем, дядя? Я- об итогах наступательной операции "Цитадель". То есть о том, с чего и начался разговор: о встречном танковом сражении под Прохоровкой. И нельзя не признать, что в тактическом плане- Вермахт был на башку сильнее. с новенькими Pz-5 и Pz-6. Однако! Поставленная задача, стратегическая- была не выполнена, танковые части Вермахта не смогли отсечь Курский выступ. Ото и всё.
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пятеро панфиловцев? дурак, из было 28!
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Ты свободен детка. Тут дяди считают. Пшёл отсюда, придурок-провокатор! МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве - Цензор.НЕТ 9709
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придурок здесь ты, потому что панфиловцев у тебя всего 5
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Всё, придурень! Более- ни единого ответа тебе. Нех комменты жрать, сраный ты бот. МИД РФ обвинил США и Германию в организации протестных акций в Москве - Цензор.НЕТ 36
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нельзя сокращать количество героев, тем более с 28 до пяти, тем самым ты преуменьшаешь значение Великой Победы
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Захарова заявила . Вот юлька мендель заявила так заявила !Юлия Мендель заявила об обстрелах школ, больниц, жилых домов ...
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Ой, и лаптеунты... Свою импортозамещенку(эффект от нее) перекладывают на плечи амердойче... бу-га-га-га... Походу , Маша давно не посещала магазины для пересичных валенков... Толи еще будет, Маша...
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Поки незрозуміло що насправді було опубліковано у Deutsche Welle. Щоб зробити заяви про втручання дипломатів необхідно перед тим провести незалежні експертизи заяв дипломатів та отримати рішення відповідного суду. А поки заяви Захарової є її особистою думкою.
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Враньё, это Порошенко! Вы думали он сбежал и нежится на пляжу на матэраце набитым баблом, нет, он мстит! Vivat Порох!
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Вот же двуличные твари, оккупировали Крым , влезли на Донбасс, а теперь воют что кто вмешивается в их дела. Нужно было там еще и украинским послам погулять, на этих митингах, пусть у российского МИД сильнее пердаки подгорают.
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Россияне конечно не украинцы, но люди они такие же как и мы. Другое дело, что в Киеве все люди отлично понимали и то, кто вышел на улицу, и то, с кем вышедшие на улицу имеют дело. В Москве же вышедшие за свои законные права граждане столкнулись не с тем, с чем они думают. Обратите внимание на то, удивление, какое было у митингующих когда они увидели с какими радостными лицами стояли полицейские в оцеплении. Оцените с какими улыбками на лицах московские мусора метелили женщин и детей. Несложный анализ ситуации позволяет сделать следующий вывод: москвичи не понимают того, с кем они имеют дело. Они столкнулись не со своими русскими ментятами, а перед ними стоит во всей своей красе тот монстр имя которому имперский синдром. Им противостоит русский Крым и русский Донбасс, их будет бить своими дубинками русский Карабах и русское Приднестровье и им в лицо при этом будет смеяться русская Абхазия и русская Осетия.
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