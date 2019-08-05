 ЦИК пересчитал голоса на 14 участках округа №50 в Покровске

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома, во время заседания 4 августа Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОИО № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065.
Также 4 августа ЦИК поручил подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатных избирательных округах с пометкой "Уточненный" ОИК ОИО № 119 и № 210 до 5 августа.
Кроме того, принят повторно протокол ОИК об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 119 с пометкой "Уточненный".
В заседании Комиссии объявлен перерыв.
Напомним, в 4 августа утром авиация МВД доставила представителей ЦИК в Покровск (избирательный округ №50).
Накануне ЦИК установил бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации. ЦИК принял на себя полномочия окружкома №50 и постановил, что сам будет устанавливать результаты выборов на округе.
І, якщо зможеш, дай посиланнячко хоч на один свій коментар українською, нєросійская нєчість.