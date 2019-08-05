EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  403  0
Все про:Нацполиция (9843) Харьковщина (1352)

 Тело мужчины обнаружено в пруду на Харьковщине, полиция подозревает умышленное убийство

В Первомайский отдел полиции поступило сообщение, что в селе Михайловка в пруду на территории села обнаружен неизвестный мужчина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области. В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.

Правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 56-летний харьковчанин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Следователи Первомайского отдела полиции внесли данные о событии в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141197
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх