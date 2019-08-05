 В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников

Об этом заявил комиссар по вопросам безопасности ЕС Джулиан Кинг в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
"Дроны становятся все более мощными и все более привлекательными не только в законном использовании, но и в реализации враждебных планов", - отметил он.
Европейская комиссия внимательно следит за "текущей угрозой и тем, как она будет выглядеть в будущем", добавил еврокомиссар. "Мы поддерживаем страны-члены с целью создания сети для обмена информацией по этому поводу и усиления привлечения на международном уровне, а также передачи средств на проекты, направленные на защиту от беспилотников, используемых с плохой целью", - подчеркнул Кинг.
Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков.
Кроме того, уже длительное время дроны становятся угрозой в аэропортах. "Террористические группировки и те, кто действуют в одиночку, демонстрируют большую решимость атаковать гражданское воздушное движение", - заявило в марте Министерство иностранных дел Германии.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), с центром в Кельне, опубликовало в июне результаты, которые до июня следующего года должны быть внесены в законодательство европейских стран.
Кроме технических требований, письмо содержит стандарты безопасной эксплуатации. Беспилотник должен быть легко идентифицирован, чтобы "власть могла отслеживать его при необходимости".
Идиоты, это кацапы вам рассказали как они вас будут атаковать, прикидываясь террористами....
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ШАМАНАМ ПОРА ЛАПКИ ПООБРЫВАТЬ, И БУБЕН НА БАШКУ
В прошлый раз шаманы на своем курултае сожгли 5 верблюдов во славу Путина. Что-то как-то неудачно получилось. - И Путину славы не прибавилось, и Сибирь сгорела *****. И утопла.
Не разумней ли сжечь одного Путина во славу 5 верблюдов?
для атак отпадёт ?