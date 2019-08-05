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Все про:Еврокомиссия (836)

 В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников

По мнению экспертов, дроны могут стать инструментом для террористов.

Об этом заявил комиссар по вопросам безопасности ЕС Джулиан Кинг в интервью "Welt am Sonntag", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"Дроны становятся все более мощными и все более привлекательными не только в законном использовании, но и в реализации враждебных планов", - отметил он.

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Европейская комиссия внимательно следит за "текущей угрозой и тем, как она будет выглядеть в будущем", добавил еврокомиссар. "Мы поддерживаем страны-члены с целью создания сети для обмена информацией по этому поводу и усиления привлечения на международном уровне, а также передачи средств на проекты, направленные на защиту от беспилотников, используемых с плохой целью", - подчеркнул Кинг.

Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков.

Кроме того, уже длительное время дроны становятся угрозой в аэропортах. "Террористические группировки и те, кто действуют в одиночку, демонстрируют большую решимость атаковать гражданское воздушное движение", - заявило в марте Министерство иностранных дел Германии.

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Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA), с центром в Кельне, опубликовало в июне результаты, которые до июня следующего года должны быть внесены в законодательство европейских стран.

Кроме технических требований, письмо содержит стандарты безопасной эксплуатации. Беспилотник должен быть легко идентифицирован, чтобы "власть могла отслеживать его при необходимости".

Источник: https://censor.net.ua/n3141196
 
 
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"Конкретные примеры такой угрозы поступают, например, из России. Во время Чемпионата мира в 2018 году российские силовики обнаружили планы терактов. Глава ФСБ обнаружил тогда, что террористы планировали атаковать беспилотниками иностранных болельщиков."

Идиоты, это кацапы вам рассказали как они вас будут атаковать, прикидываясь террористами....
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Таких пять беспилотников могут завалить террористам из Московии Керченский мост В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников - Цензор.НЕТ 6354 В Европейской комиссии предупреждают о потенциальной опасности беспилотников - Цензор.НЕТ 6354
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Тоесть угроза будет исходить от беспилотников а не от кремля, которому Запад потакает? Ето все равно что нужно бороться с компьютерами а не с росийскими хакерами работающими на кремль.
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Кирилл Шрайбер
42 мин. ·

ШАМАНАМ ПОРА ЛАПКИ ПООБРЫВАТЬ, И БУБЕН НА БАШКУ
В прошлый раз шаманы на своем курултае сожгли 5 верблюдов во славу Путина. Что-то как-то неудачно получилось. - И Путину славы не прибавилось, и Сибирь сгорела *****. И утопла.
Не разумней ли сжечь одного Путина во славу 5 верблюдов?
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А государства не пробовали жить честнее - глядишь - и желание попользоваться дроном
для атак отпадёт ?
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Представить страшно, что может сделать всего один беспилотник, распыливший над городом всего один литр N-(O-Метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидина... Того самого "Новичка"...
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