 Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Назаров занимает пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, занимая пост исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - напомнил он, также указав, что Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, позволившей российскими диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.
"Генерал подал в апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился увольнения двух военных летчиков - экспертов в деле по Ил-76", - уточнил Бутусов.
По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло.
"После увольнения у генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях", - резюмирует журналист.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Тебе не понятно?
Например на вопрос для чего их было туда вообще посылать и было ли это ошибкой твоя экспертиза не отвечает совсем.
Она говорит что их послали с нарушениями техники безопасности.
Накази були злочинними. Мерзота сяде на 7 років
кому тоді лизатимеш зад, безідейне ?
Летчики максимум что могут знать это как посадить безопасно самолет и инструкции.
А нужна комплексная экспертиза.
А когда будет и если,то в открытый доступ ее никто не выложит.
Потому что засекречено.
Мне было интересно прочитать бы эту экспертизу,но ее нет.
Есть только ссылочка этих летчиков испытателей на инструкцию какие меры безопасности нужно было принять.
До патриотов не доходит что такие меры не только к садящимся транспортникам,а ко всей авиации.
Потому что при использовании ПЗРК,которые делают снижение высоты опасным,авиация военная просто не может выполнять свои функции.
Потому что для выполнения боевых задач нужно снижение высоты.
Там нужно разных специалистов пригласить.
В том числе из пентагона кого то.
Потому что Толику Гриценко я не доверяю.
А других полководцев у нас нет.
Правильно Наш новый ГОВОНОЗЕКОМАНДУЩИЙ! Доигрались Зебилы?
08.11.18
Приговоренный к 7 годам лишения свободы за крушение Ил-76 генерал Назаров
получил квартиру от Минобороны
https://censor.net.ua/news/3095784/prigovorennyyi_k_7_godam_lisheniya_svobody_za_krushenie_il76_general_nazarov_poluchil_kvartiru_ot_minoborony/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68217508
01.03.17 Дружина
підсудного генерала Назарова працює у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, -
сестра загиблого десантника https://ua.censor.net.ua/news/430173/***************************************************************************************************
04.09.18
Летчика-испытателя Виктора Лукиянчука,
подписавшего заключение о причинах катастрофы Ил-76, вынуждают уволиться из ВСУ
https://censor.net.ua/news/3084480/letchikaispytatelya_viktora_lukiyanchuka_podpisavshego_zaklyuchenie_o_prichinah_katastrofy_il76_vynujdayut
суди (ст. 124) і ст. 126 (Незалежність та недоторканість суді гарантується
Конституцією та Законами України), в обов'язках Президента (ст. 106) відсутні
повноваження щодо надання оцінки судового рішення, чи визначати нове поняття
"цивільний" суд"
Нагадаємо, генерала Віктора Назарова
визнали винним у загибелі українських військових у збитому озброєними терористами
літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі.
Коментуючи цей вирок,
Президент Порошенко заявив: "Насамперед як Верховний головнокомандувач -
не можу мовчати після вироку одного з цивільних судів, який засудив бойового
генерала до ув'язнення на 7 років.
Последние события в прифронтовой зоне заставляют задуматься о существовании не афишируемых договоренностей новой власти если не с марионетками, так с Кремлем напрямую. А как по-другому можно рассматривать факт отключения от электроснабжения ОО "Луганское энергетическое объединение" сразу девяти (!) военных объектов в ключевом районе нашей обороны - г. Счастье. В ближайшие дни энергетики отключат в г. Сватово, Беловодск, Белокуракино и Попасная. В условиях продолжающейся войны это либо диверсия, либо сознательный подрыв боеспособности нашей группировки на луганском направлении. На этом фоне иначе оцениваешь циркулирующие в военной среде слухи о том, что до конца года все военные части отведут за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей. Нельзя не отметить и то, что косвенно приказ о персональной ответственности за открытие ответного огня крайне негативно сказался на моральном духе всей нашей группировки. Ведь мало кому хочется выступать мишенью в тире, не имея возможности хотя бы ответить.
…уже сейчас многие офицеры, имеющие реальный боевой опыт, предпочитают либо уходить в запас (если "календарь" позволяет) или переводиться в боевые части. А это очень плохое явление - фактически теряется боевой опыт, наработанный кровью и потом. Нет никакого сомнения, что в случае крупномасштабного обострения их позовут обратно, но сколько квадратных километров нашей территории мы потеряем к тому времени - неизвестно.
Серьезные проблемы возникли - причем на пустом месте - и с еще одним важным компонентом боеготовности. Речь идет о снабжении. Сперва под выдуманным предлогом практически остановили закупки бронежилетов и предметов вещевого довольствия для армии. А, как говорится, "зима близко" и в чем будут ходить наши военнослужащие на фронте - непонятно. Рассчитывать на волонтеров, как это было в 2014-м, уже не приходится.
Второе немаловажное решение - приостановка через суд внедрения новой системы питания в армии. Судя по всему, мы возвращаемся в тяжелые 1990-е годы, когда основной пищей солдата-срочника была вода и капуста в разных комбинациях.
На фоне разговоров о реорганизации "Укроборонпрома" фактически остановлены закупки критически важных для армии позиций. Бронетранспортеры БТР-4 не покупают, потому что "сталь не той системы", а БТР-3ДА - "очень дорогие".
http://www.dsnews.ua/politics/bez-edy-bronezhiletov-i-btr-gotovitsya-li-novaya-vlast-sdat-02082019080000
Але це все зроблено разом, =сдєлалі-вмєстє=.
Значна частина військових голосувала з зелене чмо.
Тому нехай нарікають на себе.
Вкотре повторюю: потрібно відповідати за свої рішення / вибір.
І втекти не завжди вийде.
Мені було дуже боляче від такого вибору і армії (як і решти населення) ... Не хотіли ні слухати, ні думати ... Невже не знали, як блазень з них насміхався ?
Доведеться платити.
Почему в самый трагичный день боёв за Иловайск Муженко совершает абсолютно никому ненужный "деблокирующий удар" по Тельманово, где ни российских войск, ни ВСУ - вообще, никого, не было? ВСУ туда зашли и вышли - и всё. В тот момент, когда севернее в 70 км просто текли реки крови.
Чтобы потом приползти к главнокомандующему и сказать: "прости, я сделал, что мог, но не срослось"?