 Генерал-майор Виктор Назаров подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил, - Бутусов

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Назаров занимает пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, занимая пост исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба", - напомнил он, также указав, что Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, позволившей российскими диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.

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"Генерал подал в апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился увольнения двух военных летчиков - экспертов в деле по Ил-76", - уточнил Бутусов.

По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло.

"После увольнения у генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях", - резюмирует журналист.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

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Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.