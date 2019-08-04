EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1258  24
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5675) Львов (3496) смерть (6062)

 Renault насмерть сбило пешехода во Львове, - полиция

Сообщение о том, что во Львове на улице Любинской произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в полицию 3 августа в 21:50.

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля Renault Kangoo, 70-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель погиб, двое пассажиров получили телесные повреждения в результате ДТП на Николаевщине, - полиция. ФОТО

Полицейские устанавливают личность пешехода и обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3141193
 
 
 Топ комментарии
 
я понимаю трагедия,для семьи,но что,цензор теперь будет писать о каждом сбитом авто ? Неужели так вс' гладко ,что больше нет новостей
 показать весь комментарий
 
И тут ущемили! Не повезло пешеходу - быть задавленным Renault - это не то, чтобы полный отстой, но гораздо менее престижно, чем, например, Maybach или Bentley.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
70 років і за кермом? яка скотиняка дала дозвіл...
 показать весь комментарий
 
когда тебе исполнится 70 лет будешь пешком ходить..., желаю что бы не на костылях ....
 показать весь комментарий
 
а скажіть шановне бидло, оті цифри на дупі вашого ніку ,то що є? номер вашого робочого місця чи табельний номер чи номер у зарплатній відомості?
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомный, а у вас не доживают до 70?
 показать весь комментарий
 
Мыкола Соборный - тебе малолетке без мозгов объясняю....

Цифры после ника выдал твиттер..., потому что этот ник уже когда то был зарегистрирован кем то...(может и мной очень давно и забыто)..., что бы избежать повтора...
Захожу через твиттер...
Ферштейн?
 показать весь комментарий
 
 
аха , гэбнявого раскололи . Гэбнявый , как там твой кумир - агент КГБ Бойко поживает ? Автомобіль Renault на смерть збив пішохода у Львові, - поліція - Цензор.НЕТ 7527
 показать весь комментарий
 
.

обидно, непрятно и искренние соболезнования и сожаления
Жаль. Львов хороший город.
Хоть бы ублюдок какой то оказался. Например из ментов, прокуроров, судей или сбу. (старых)
в смысле водитель.
 показать весь комментарий
 
А если майдановый водитель, то плохо?))))
Или прокурорский за рулём возвращает к жизни покойников?
Владислав - зебил?!
 показать весь комментарий
 
до какой степени я бил - дело 10е
если неверная формулировка - то вибачаюсь
 показать весь комментарий
 
я понимаю трагедия,для семьи,но что,цензор теперь будет писать о каждом сбитом авто ? Неужели так вс' гладко ,что больше нет новостей
 показать весь комментарий
 
 
Вот-вот, ещё битву за урожай с утра до вечера крутить, как у нас...
 показать весь комментарий
 
лет 8 как не доводилось быть в Беларуси,но уже тогда ваше тв впечетляло,совок побольше фильмов крутил ,чем у вас
 показать весь комментарий
 
 
а вообще,судя по зепрограмме,у него скоро должен быть поход на животноводческую ферму)
 показать весь комментарий
 
 
https://youtu.be/l_4uS1VRwhQ

Доволі смішно, на тему телебачення)
 показать весь комментарий
 
При скотыняке и свыне такого не было .
 показать весь комментарий
 
 
И тут ущемили! Не повезло пешеходу - быть задавленным Renault - это не то, чтобы полный отстой, но гораздо менее престижно, чем, например, Maybach или Bentley.
 показать весь комментарий
 
 
Новий політічєскій анєґдот:

«21:34, 4 августа 2019.

Определена дата президентских выборов в Белоруссии.»
 показать весь комментарий
 
 
На лицо тупость медицинской справки. Возможно дедуля и мог упраалять ТС.. Есть среди знакомых с идеалным зрением и опытом... Тут хз...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх