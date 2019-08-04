 Renault насмерть сбил пешехода во Львове, - полиция

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля Renault Kangoo, 70-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Полицейские устанавливают личность пешехода и обстоятельства происшествия.
Цифры после ника выдал твиттер..., потому что этот ник уже когда то был зарегистрирован кем то...(может и мной очень давно и забыто)..., что бы избежать повтора...
Захожу через твиттер...
Ферштейн?
обидно, непрятно и искренние соболезнования и сожаления
Жаль. Львов хороший город.
Хоть бы ублюдок какой то оказался. Например из ментов, прокуроров, судей или сбу. (старых)
в смысле водитель.
Или прокурорский за рулём возвращает к жизни покойников?
Владислав - зебил?!
если неверная формулировка - то вибачаюсь
всхлипами делу не поможешь)
Доволі смішно, на тему телебачення)
«21:34, 4 августа 2019.
Определена дата президентских выборов в Белоруссии.»
п.с. Там проблемна ділянка, людям впадло йди до підземного переходу і перебігають дорогу в недозволеному місці! Нажаль трагедія для обох сторін цієї ДТП.