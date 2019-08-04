 Renault насмерть сбил пешехода во Львове, - полиция

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля Renault Kangoo, 70-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Полицейские устанавливают личность пешехода и обстоятельства происшествия.