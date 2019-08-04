 Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за использованную электроэнергию перед ООО "ПЭК "Топэнерго". Общая сумма долга - 1 млн 826 тыс. грн. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении.
Городские власти вынесут вопрос предоставления КП "Тепловодоканал" финансовой поддержки в размере 10 млн грн. на рассмотрение сессии горсовета.
Если депутаты проект поддержат, то в кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги.
Это ж не пропеллер, а Вы - не самолет,
Две шаги направо, две шаги налево,
Шаг вперёд и две вперед.
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Во Франции в домах вообще газ не используют - печки на кухне электрические с индукцией и отопление электрическое, всё дёшево, т.к. у французов много АЭС.
Автономные котлы очень экономичны, их включают в доме - установлен термостат. Ушёл на работы - выключил. Вернулся - включил. Открыл кран - автоматически включается котёл и течёт горячая вода.
А вот отключать воду в Лугандонию запрещено, хотя они и не платят ...
http://mariupolnews.com.ua/news/view/vodu-donbassa-zapretili-otklyuchat-na-zakonodatelnom-urovne
«Воду Донбасса» запретили отключать на законодательном уровне
Проблему обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей решают на законодательном уровне. Об этом сегодня во время визита в регион сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
и не уважает малороссов которые его избрали....
И правильно делает, потому что как мы все знаем "Украина это как немецкая порно-актриса, готовая принимать со всех сторон" (комик-президент Зеленский) ..., а Лугандония и Россия не такие....
Лугандония и Россия достойны уважения...
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
У мене централізована гаряча вода є завжди.
А еще человечество придумало газо\огенераторы по добыче метана из отходов жизнедеятельности, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти газовые заправки.
А еще человечество придумало анархию, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти законы, конституции и правительства...
Он сформировал в Украине социальную прослойку воров-коррупционеров. Он распределил телеканалы между ворами и предателями Украины. Он развратил журналистов. Он собрал всю иностранную дрянь в Украине и дал им микрофоны (Говнопольский, Бабченко, Муждабаев и прочие). Он вырастил идиотов-порохоботов. Он пересажал настоящих патриотов и вырастил вместо них зомби - страшных людей без ума, готовых убивать.
Это и есть его 8%. Вся Украина загажена ими.
Ничего, отчистим.
Она антинародна .
Их всех нужно ... того ...
Всех .