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Все про:коммунальные услуги (271)

 Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет

Жители Энергодара плохо платят за услуги водоотвода и водоснабжения, коммунальщики не могут рассчитаться за использованную электроэнергию.

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за использованную электроэнергию перед ООО "ПЭК "Топэнерго". Общая сумма долга - 1 млн 826 тыс. грн. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении.

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Городские власти вынесут вопрос предоставления КП "Тепловодоканал" финансовой поддержки в размере 10 млн грн. на рассмотрение сессии горсовета.

Если депутаты проект поддержат, то в кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги.

Источник: https://censor.net.ua/n3141190
 
 
 Топ комментарии
 
Енергодар? Там гаряча вода практично безкоштовна має бути, бо її нікуди дівати з аес.То як за сніг в чукчів гроші збирати.
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
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Это не Ахметоа и Порося , а население виноваты ! Во чудеса бывают .
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Он даже не знает шо такое ватник . Он в клюб по субботам ходит и там насиння лузае Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7905
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"кормильцы" не хотя т" биндеровцам" за комуналку платить ?
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Сара, Сара!, не вертите задом,
Это ж не пропеллер, а Вы - не самолет,
Две шаги направо, две шаги налево,
Шаг вперёд и две вперед.

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
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хорошо что Днепр не отключают из-за долгов
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в Днепре нет горячей воды уже как лет 15
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Козаки в холодній милися..Нєфіг себе балувати,нащадки козаків!
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Это не Ахметоа и Порося , а население виноваты ! Во чудеса бывают .
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Хреново без горячей воды. У нас на 2 недели планово отключили. Интересно, в европе тоже отключают на планово-предупредительные работы?
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Обязательно. Зимой холодную, летом горячую Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 3022
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В Европе никакой дурак централизовано воду не греет. Там либо индивидуальные бойлеры либо на дом стоят.
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Ну не скажите. В Берлине, например, централизованное обходится дешевле, чем из бойлера... Но, возможно, постГДРовский перекос.
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Ну там где есть такое то наверное уже немцы давно поменяли ржавые железные трубы на пластик или керамику и теплоизоляция имеется. А у нас труба прогнила, разрыли, вырезали и в лучшем случае кусок трубы из дешевой стали втюрили и вместе с грязюкой зарыли. Какая нахрен там термоизоляция...)))
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Ну так и президент Германии, хоть и прохвост опутенный, но на Мальдивах не замечен.
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А при чем тут Мальдивы? Он может в других местах отдыхает, что обязательно Мальдивы?
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Не наворовал на Мальдивы, как Барыга, вот и в других местах, в бадах каких-нибудь.
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Ты хочешь сказать, что самые дорогие курорты на Мальдивских островах? В Дубае покруче чем Мальдивы. Шо тебя зацыклило с этими Мальдивами? На кацапстане наверное других курортов не знают?
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ты, я погляжу, и по мальдивам и по дубаям спец, и в барыжью *опу лизец... - никак Кононенко собственной персоной! Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 9776
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Ну не в кацапском Мухосранске живу, все таки... А ты, погляжу большой спец по лизецам Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 2670 Знаешь где, как и какую... Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 2670 А кто такой Кононенко, не подскажешь?
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Когда на дом или комплекс стоят бойлеры это и есть центральное отопление по европейским понятиям. Такое отопление намного дешевле чем индивидуальное. В больших городах тоже есть подстанции на несколько улиц или район. Они маленькие и их намного больше чем в Украине, где одна котельная может обслуживать район с населением 250 000 человек.


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Так я же об этом и говорю. А у нас от совдепии и осталось такое наследство одна котельня на 250 000 человек Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 2747
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є такі проблеми, сьогодні в Катовіце немає ніякої води
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Здесь в новых домах устанавливают на балконах или снаружи во дворе газовые отопительные автономные котлы. Они встроены в стенку, 20 см глубиной, закрываются на ключ. Служат для отопления и нагрева воды.
Во Франции в домах вообще газ не используют - печки на кухне электрические с индукцией и отопление электрическое, всё дёшево, т.к. у французов много АЭС.
Автономные котлы очень экономичны, их включают в доме - установлен термостат. Ушёл на работы - выключил. Вернулся - включил. Открыл кран - автоматически включается котёл и течёт горячая вода.
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Термостат можно установить на любую температуру воды и отопления. Или на определённые часы отопления. Там много функций.
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Срочно Зебила высылать. Пусть покудахчет
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Странно, а судя по названию городка- там коммуналка не только бесплатная, а населению ещё и доплачивать должны! А шо, всё не так, на самом деле???
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Шо то не так. Вже ніхто не каже яка дешева атомна електрика і яка дешева гаряча вода від АЕС, бо ту воду треба десь охолоджувати, градірні будувати, охолоджувальні ставки, або комусь гроші платити (населенню) щоб забрав
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Так Каховське море для цього і створене.
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Каховське море було створено для північно-кримського каналу.
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прастой нарид Малороссии не хочет платить.... Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 4175
А вот отключать воду в Лугандонию запрещено, хотя они и не платят ...

http://mariupolnews.com.ua/news/view/vodu-donbassa-zapretili-otklyuchat-na-zakonodatelnom-urovne

«Воду Донбасса» запретили отключать на законодательном уровне

Проблему обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей решают на законодательном уровне. Об этом сегодня во время визита в регион сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за долгов населения почти в 2 млн грн отключили горячую воду в Энергодаре, - горсовет - Цензор.НЕТ 1747
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ага....
и не уважает малороссов которые его избрали....
И правильно делает, потому что как мы все знаем "Украина это как немецкая порно-актриса, готовая принимать со всех сторон" (комик-президент Зеленский) ..., а Лугандония и Россия не такие.... Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 7363
Лугандония и Россия достойны уважения...
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Енергодар? Там гаряча вода практично безкоштовна має бути, бо її нікуди дівати з аес.То як за сніг в чукчів гроші збирати.
Як виникла така проблема - то є схема, з якої з людей беруть гроші за те шо вартує копійки.
Агов!!!
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и никого не смущает что задолженность менее 2 млн. грн., а вопрос ставится выделять 10 млн. грн. финансовой поддержки
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та потому что туда сюда переводятся чиновники и прокуроры которые владеют этим бизнесом и крышуют их не сажают коммунальную мафию...и ток должен быть на шарика ан нет..))
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Был Энергодар, а при Барыгах стал Энергожлобск вроттендамский.
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ВААЩе не пАнятно. Кому блин нужна эта централизованная горячая вода по 100 - 120 грн за куб? В 21 веке человечество придумало электробойлеры, что гораздо экономичней и проще чем все эти котельни с коллекторами...
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Від тих бойлерів летить проводка в хрущовках.
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Шо ты лепишь горбатого? У бойлера 1500 ватт мощности, а у утюга 2000. Ты что утюгом не пользуешься? Нагрей бойлер ночью и потом пользуйся весь день, а не так как долбодятлы врубают одновременно бойлер, утюг, микроволновку и стиралку или кондиционер, а потом жалуются, что проводка не выдерживает. Замерь сечения провода и пересчитай на калькуляторе безопасный ток для данного сечения, сложи это в голове и подумай.
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Батько в СОЗі, а я ні. Нахрена воно мені.(С)
У мене централізована гаряча вода є завжди.
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Подключаешь к первой распредкоробке кабель - медь 2.5 кв и ничего не летит . У меня в " хрущёвке " с 2007 г бойлер .
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Если проводка к распредкоробке алюминиевая , то медный кабель подсоединяешь через зажимы - переходники . Перед самим бойлером обязательно автомат-выключатель на 16 ампер . И очень желательно провести заземление ( можно вывести на металлическую рамку электросчётчика на лестничной площадке ) . Никаких разрешений из РЭС на установку бойлера не требуется .
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Да если греть бойлер только ночью то и заземление никакое не нужно. Вода то у наших домах течет по железным трубам, а они и есть заземление Через борги населення майже в 2 млн грн відключили гарячу воду в Енергодарі, - міськрада - Цензор.НЕТ 3794
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А еще человечество придумало ветрогенераторы и солнечные панели, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти электросети.
А еще человечество придумало газо\огенераторы по добыче метана из отходов жизнедеятельности, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти газовые заправки.

А еще человечество придумало анархию, "что гораздо экономичней и проще" чем все эти законы, конституции и правительства...
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Так чего тогда жаловаться, что нет горячей воды? Если сам о себе не побеспокоишься то кто должен за тебя решать твои проблемы?
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Тот, кому платят налоги.
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Налоги платят государству в бюджет за которые оно нанимает на работу госслужащих, армию и прочие дела, что присущи государству. А в цивилизованных странах принято самому решать свои проблемы. Не нравится поставщик горячей воды? Откажись от него. Но в виду, что у нас нет альтернатив ( наследие совка) то поставить бойлер и решить свои шкурные проблемы вполне адектватный выход... Не знал?
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Потужна реформа ЖКХ. Позитивный результат налицо....
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Да у всей Украины нет централизованной горячей воды, ну наверное кроме городов спутников АЭС. Еще можно отключить освещение ночью, хотя и так темно в энергетической столице Украины.
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там лохторат бєніного шута проживає. вітаю, з епохою бідності! вибачте, з кінцем епохи бідності. заздрю їм🤣
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Барыго вроттендамский атамстил-таки?
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ПОРОШЕНКО почти ПОГУБИЛ УКРАИНУ
Он сформировал в Украине социальную прослойку воров-коррупционеров. Он распределил телеканалы между ворами и предателями Украины. Он развратил журналистов. Он собрал всю иностранную дрянь в Украине и дал им микрофоны (Говнопольский, Бабченко, Муждабаев и прочие). Он вырастил идиотов-порохоботов. Он пересажал настоящих патриотов и вырастил вместо них зомби - страшных людей без ума, готовых убивать.
Это и есть его 8%. Вся Украина загажена ими.
Ничего, отчистим.
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Энергодарцы не хотят платить не потому что нет денег, а потому что эти деньги воруют дельцы от ЖКХ.
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Вся эта власть , от Кравчука до Зеленского , полное говно .
Она антинародна .
Их всех нужно ... того ...
Всех .
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Хоть щось сивочолий гетьман зміг довести до європейського рівня (тарифи комунальних послуг)...
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кися зубожилая, за 5 лет все только привели к линии "старт"! а движение вперед еще даже не начиналось. через год ты с балкона своей зассанной хрущевки будешь орать-Петя, вернись!
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В Енергодарі,я так зрозумів,енергію дарують,а не продають
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