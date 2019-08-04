 С 5 августа на столичной станции метро "Днепр" перестанут продавать жетоны

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете. Напомним, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки", - напоминают в КП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский метрополитен полностью откажется от жетонов с 1 ноября

Напомним, с 1 ноября оплатить поездку в киевском метро можно будет только при помощи карты - метрополитена или банковской бесконтактной. Отключать автоматы по продаже жетонов начали в мае, а с 15 июля жетон перестали продавать и принимать в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром".