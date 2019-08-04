 С 5 августа на столичной станции метро "Днепр" перестанут продавать жетоны

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете. Напомним, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки", - напоминают в КП.
Напомним, с 1 ноября оплатить поездку в киевском метро можно будет только при помощи карты - метрополитена или банковской бесконтактной. Отключать автоматы по продаже жетонов начали в мае, а с 15 июля жетон перестали продавать и принимать в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром".
(для Зебилов: это просто шутка!)
не то что бы приятно.. просто, по%уй на вас уродов!
То Підербурх, а за 80 км від нього хліб возять в дярьовню по желєзкє пердячим паром.
Завтра инсайдерская инфа пойдет, что разумков в залете от Бени и уходит в декретный отпуск.
Рекомендую запастись популярном одним, методическим и конспектами из Трускавца другим.
Буба выходи из интернета, тебя мама шукае!
Одесса твоя просепарская.
Так шо, иди уже.
Общайся с людьми, с разными, в реале.
Тебя мама нашла, спасатель короны?))))
Смущает другое, Зе'бобики и Порохоботы даже в этой теме умудрились срач устроить!
P.S. Ну раз срач уже стоит, то я буду болеть за Зе'бибиков
Лично я - за справедливость.