 План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственным казначейством, сообщает Цензор.НЕТ.
Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 585,8 млрд. грн., что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.
По общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 17,1% при поступлениях в 517,8 млрд грн.
Налоговые поступления в январе-на начало августа обеспечили доходы в госбюджет на 253,89 млрд грн, что на 15,5% ниже плана, тогда как таможня принесла 181, млрд грн (на 21,6% меньше плана).
Также на Цензор.НЕТ: В первом полугодии ГФС обнаружила на предприятиях 10,3 тыс. нелегальных работников
В целом план по ГФС недовыполнен на 18,2%.
Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.
ВИ ж ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!
не забувай.
какие налоги там??
когти все рвали - гнали бабло на панамский кашелек, ибо
нэизвестно.
даже курс $ опустили с 28 до 25, ибо гнать на панаму нада $.
картина маслом пера януковича 2014 - усе вывезли на камазах, старалися до 21.07.19,
на казначейском счету оставили ровно 33 грн.
злачинная улада!!!!!!!
ахахаха
Капец, я конечно думал что сторонники этого вашего Пороха-Свинороха не в себе... но не настолько же дауны.
Или деньги выведены в офшоры?
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этому гнилому, воровскому, государству, где одни только мошенники, казнокрады, коррупционеры, схематозники и аферисты!
Люди вы лучше чиновников знаете как потратить свои деньги, вам не нужен вороватый и лживый посредник в лице бюрократа...
Так вот, интересно, что они тогда делали. Небось так же орали "*****, скотина ты свинорылая, экономику угробил, бизнес весь теперь закрывается, налоги платить не будем и вообще антихрист ты!!!".
Или все-таки тихо и спокойненько держали язык в дупе?
І по-друге. як ви не можете зрозуміти і запам'ятати, що доходи держбюджету на 2019 р. призначені у 1026 млрд грн і ніяк вони НЕ МОЖУТЬ бути 1.26 млрд грн. Ви не бачите різниці?
даю посилання на казначейство, де вказано стан виконання бюджету за 7 міс. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2
відкривати не на 01.08.2019, а на липень 2019.
ЄСВ збирають менше бо чверть працездатного населення виїхала на заробітки.
вероятно, за организацию убийства небесной сотни,
то многие наверно уедут... гнить с зебилами ни у кого нет желания..
)))))) это ваш выбор зебенята
интересно, многие ли себя узнали
более того, сейчас просто клондайк примеров в новообраной власти,
налоги платят только лохи, да?
для любителей фантазий: говорю сразу, курс доллара тут не причем.