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 Экономика
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Все про:налоги (2622)

 План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен

По состоянию на начала августа не удалось собрать 16,6% запланированных налогов и ЕСВ. Таким образом, доходная часть бюджета выполнена на 83,4%.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственным казначейством, сообщает Цензор.НЕТ.

Доходы государственного бюджета за январь-июль 2019 года составили 585,8 млрд. грн., что на 16,6% меньше ожидаемого уровня и на 13,7% больше прошлогоднего показателя за этот период.

По общему фонду за семь месяцев недовыполнение госбюджета составило 17,1% при поступлениях в 517,8 млрд грн.

Налоговые поступления в январе-на начало августа обеспечили доходы в госбюджет на 253,89 млрд грн, что на 15,5% ниже плана, тогда как таможня принесла 181, млрд грн (на 21,6% меньше плана).

Также на Цензор.НЕТ: В первом полугодии ГФС обнаружила на предприятиях 10,3 тыс. нелегальных работников

В целом план по ГФС недовыполнен на 18,2%.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3141185
 
   
 Топ комментарии
 
При власти Гройсман а не Зе. Все претензии к Гройсману
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подякуйте петі за потужно реформовані "незалежні" суди.
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А своє фото чого не виклав пвд цим текстом?
ВИ ж ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!
не забувай.
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Половину ЗВР зебобики уже просрали...осталась еще половина...до Нового года вощможно хватит...а потом наступит большое зебильное счастье...
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Шеф ЗЕбилов не даст просрать ЗВР!!! Всё будет заботливо, красиво и бережно украдено, и выведено на Кипрские офшорки ЗЕкловуна шоб ранее украденный 41 лям там не скучал в одиночестве.
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Привет, а где ссылки на состояние ЗВР -что было в мае и сколько сейчас? Ну чтоб с вас, дурачков соевых, посмеяться. У вас же альтернативная стецьковая статистика, любопытно взглянуть на фантазии умалишенных.
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Тиоднаковотавнічогоневторопаєшботамукраїнською
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Так туди не проштовхнутись. Там уже стецьки всією кодлою сидять, зраду колупають.
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Для ваших - вхід вільний. На свої "робочі місця". Бо ви ж там 5 років сиділи й зраду колупали...
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Шатун чоколядовий, ти хоч будку собачу скрутив в своєму житті? Хто тобі дав право тут зрадою займатись? Чоколядова універсальна індульгєнція?
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А зачем тебе ссылки？Пять лет вы верили всей брехне о Порошенко безо всяких ссылок...а сейчас вдруг где ссылка...😀
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Ясно. Стецько потужно та безальтернативно перднув в калюжу.
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Вы зебобики пять лет в лужу пердели...да сейчас продолжаете...не облезли...
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Так мы тогда агентами крымля были и шатателями шоколадной будки, а не зебобами. Это нас сейчас повысили. Я так понял, что ссылок не будет и соевый конец света опять откладывается. Как это предсказуемо... Ты бы кстати кредитов набрал в гривне, пока доллар дешевый, все бы в бакс перевел. А осенью бы по 100 продал свои баксы. Стал бы стецьковым милионером. За совет можешь не благодарить.
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ну правильно порохобот, зачем ссылки давать, в инете одни фейки, то ли дело порохоботная методичка План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень - Цензор.НЕТ 1673 https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
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План сбора налогов и ЕСВ за 7 месяцев не выполнен более чем на 116 миллиардов гривен



какие налоги там??

когти все рвали - гнали бабло на панамский кашелек, ибо
нэизвестно.

даже курс $ опустили с 28 до 25, ибо гнать на панаму нада $.

картина маслом пера януковича 2014 - усе вывезли на камазах, старалися до 21.07.19,

на казначейском счету оставили ровно 33 грн.

злачинная улада!!!!!!!

ахахаха





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Платят налоги в этой стране токо ЛОХИ!! Доказано ПЕТЕЙ! Да и БЕНЯ то же в этом поучавствовал!!
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План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень - Цензор.НЕТ 2048 orionemc2 a7fce8b3 он же 777 c1ce1aa7 уже всю тему загадил своими высерами.

Капец, я конечно думал что сторонники этого вашего Пороха-Свинороха не в себе... но не настолько же дауны.
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Т.е. Производство "загнулось" еще на 16% ?
Или деньги выведены в офшоры?
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Олигархи при Пете на возврате ПДВ по фиктивным схемам воровали из бюджета около 80 млрд. грн. в год.
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девка! ты смешная, и даже не понимаешь насколько! не знаю откуда эта цифра, но 80 в год это пыль! при В.Ф.Януковиче, за которого ты голосовала в 2010, конверты по областям столько рисовали в месяц, при курсе 8,00
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Если бюджет (чиновники) недополучил, то эти деньги остались у народа!

Граждане! Минимизируйте уплату налогов этому гнилому, воровскому, государству, где одни только мошенники, казнокрады, коррупционеры, схематозники и аферисты!

Люди вы лучше чиновников знаете как потратить свои деньги, вам не нужен вороватый и лживый посредник в лице бюрократа...
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Интересно, а в прошлом году, когда правил великий Пётр I Томосный и поступления были на 13% ниже чем в нынешнем, то те же самые люди, отъявленные ПОРОдрочеры, которые в данный момент активно испражняются в данной новости.
Так вот, интересно, что они тогда делали. Небось так же орали "*****, скотина ты свинорылая, экономику угробил, бизнес весь теперь закрывается, налоги платить не будем и вообще антихрист ты!!!".

Или все-таки тихо и спокойненько держали язык в дупе?
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Редактори, а ви подали страшно некваліфіковану інформацію. Треба дивитися на інформацію за липень місяць де подають дані за виконання бюджету за 7 міс. Ви витягнули показники із 1 серпня де вказаний ПЛАН за 8 міс. і його виконання на 01.08.2019 р. за місяць та за період січень-серпень. Дивіться, що у вашому посилання план на серпень становить 96 175,3 млн грн, а виконання тільки 1 705,7 млн грн або 1.8 %. Інші числа ви витягнули із наступної таблиці. Це по-перше.
І по-друге. як ви не можете зрозуміти і запам'ятати, що доходи держбюджету на 2019 р. призначені у 1026 млрд грн і ніяк вони НЕ МОЖУТЬ бути 1.26 млрд грн. Ви не бачите різниці?
даю посилання на казначейство, де вказано стан виконання бюджету за 7 міс. https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2019-2
відкривати не на 01.08.2019, а на липень 2019.
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У квітні Петьо казав, що так все за#бісь що і на збільшення пенсій, і на монетизацію пільг, і на збільшення з-т - а виявляється це лишень піар під вибори.
ЄСВ збирають менше бо чверть працездатного населення виїхала на заробітки.
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Пишут Кличко сбежал, в одной панамке.


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ну после того как зеля выписал портнову премию в 7 000 000,
вероятно, за организацию убийства небесной сотни,
то многие наверно уедут... гнить с зебилами ни у кого нет желания..
)))))) это ваш выбор зебенята
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куда выезжать???а кто будет 3ий майдан собирать???
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хм... нацоинальная традиция не платить налоги?
интересно, многие ли себя узнали
более того, сейчас просто клондайк примеров в новообраной власти,
налоги платят только лохи, да?

для любителей фантазий: говорю сразу, курс доллара тут не причем.
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Бобики , почему клоуну налоги не платим, афшоры заждались.План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень - Цензор.НЕТ 9041
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предлагаю госбюдже пополнить...порохнявыми тушками))))))))))))))))))))
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Несціть бобіки, несіть гроші професіаналам . План збору податків та ЄСВ за 7 місяців не виконано на понад 116 мільярдів гривень - Цензор.НЕТ 1385
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Всі податки пішли в тінь і використані на вибори. Проводити двоє виборів в один рік недопустимо, але ЗЕКам це не зрозуміло, їх в Трускавці ще не надрочили.
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Это результат политики уничтожения малых предприятий, высоких кредитных ставок и бесконтрольность в уплате налогов крупным бизнесом. Кроме того боком вылазит уродливая налоговая система. Маркарова вместе с Южаниной добились своего. Если Зеленский еще промедлит, то руководить будет нечем, будет хаос и страны, как таковой не станет. Нужен немедленный секвестр бюджета, научитесь жить по средствам. Ну и еще ряд мероприятий в нужном направлении, например, налоговая реформа. Пора вводить свободное хождение евро, пока не поздно.
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Поздно. Аннушка уже разлила масло. Зелеботики, вам приветик.
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