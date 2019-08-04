 С начала суток враг четыре раза нарушил запрет на использование любого оружия, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Верхнеторецкого (из миномета калибра 82 мм), Широкино (из стрелкового оружия), дважды - в районе Песков (применяя стрелковое оружие).

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Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, 3 августа враг 8 раз нарушил режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.