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 Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук

После успешного интенсива в "Слуге народа" решили открыть Офис обучения и развития партии.

Об этом пишет в фейсбуке спикер партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on (шоу продолжится. - Ред.) - мы открываем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы", - написала Кравчук.

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Партия Слуга народа будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук 01

Напомним, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартовала недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа". 4 августа неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141182
 
   
 Топ комментарии
 
Лица их не были отмечены печатью мудрости... (с)
Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 2109
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Твоё лицо , когда тебе вместо шаурмы принеси тетрадь и ручку . Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 8503 .
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Правильно, зебилы должны отдохнуть от трудов праведных. А осенью загоревшие на Бали можно и в аудиториях поспать в перерывах между распилом бюджета и пересмотром пати
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пятилетнюю учебу, по-факту, должны оплачивать голосовавшие за "слуг " из собственного кармана.... аналогично тому ,,,,- что у Вас нет денег на ремонт дороги??? Партія "Слуга народу" продовжуватиме навчання депутатів восени, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 7574
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Партия "Слуга народа" будет продолжать обучение депутатов осенью, - Евгения Кравчук
Ххххххххххххххххххх
Зебильі, закупите абетки, простьіе карандаши, ластики и промокашки для зебобиков.

Хотя разница между вами, зебильі и зебобики всего лишь во времени: кто раньше одел халат, тот и санитар вашей психушки
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В СССР партийные школы были, это что-то похожее?
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