 Крым должен быть возвращен Украине, это позиция США, - Помпео

Согласно публикации на сайте Госдепа США, об этом шла речь в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона", передает Цензор.НЕТ.
"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.
Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе.
"Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.
и хотят домой в Джумго
...Рашка не может поставить Ирану СОРОК самолётов Пуперджет, потому что вообще неспособна, не в состоянии, не может заменить американские комплектующие?
...Рашка прекратила и финансирование, и производство новых спутников глобального позиционирования ГЛОНАСС, потому что Запад отказал в поставке комплектующих для них, а свои компоненты на протяжении 5 лет Россия наладить не смогла.
...Рашка отказалась от массового выпуска танка "Армата", поскольку на все предприятия, задействованные в разработке и производстве, наложены санкции, что не позволяет покупать нужные приборы и оборудование, замена которых российскими не представляется возможной.
...Рашка прекратила производство всех типов универсальной тяжелой ракеты "Протон". Причина якобы в том, что Казахстан запретил, из-за использования токсичного топлива. Это "обьяснение является абсурдным, ведь космодромы есть в самой России - это "Восточный", "Свободный", "Плесецк" и "Капустин Яр". Настоящая причина - санкции. Ракеты использовались для запуска в том числе и космических спутников военного назначения, а существенная часть комплектующих для них, как и наземное оборудование, были приобретены на Западе. После введения санкций производство ракет было прекращено, так как заменить компоненты Россия не в состоянии.
...В России ещё по состоянию на 2016 год было заморожено 80% жилищного строительства. На сегодняшний день жилстроительство практически отсутствует. Причина - резкое падение доходов, отсутствие материалов, комплектующих, запчастей к технике импортного производства. Импортозаменить не получилось.
...Сборочные цеха «АвтоВАЗ» полностью остановлены с 3 июля 2019 года. И такая вынужденная остановка произошла уже в третий раз с 2017 года. Причина - отсутствие импортных комплектующих к текущим моделям.
Надеюсь, ссылки в рашистских СМИ найдёте сами - их полно. Они уже орут во весь голос. Официальная пропаганда даже видеоклипы о вреде полезных санкций начала снимать. Вот до чего дошло. ))))))))
Похожа речка на Кокозку.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
2. Толчком для развала РФ послужит не какая-то там цветущая Украина (опять же кто им там правду даст узнать?), а тот момент, когда РФ сама станет толчком.
3. Возврат и ОРДЛО и Крыма возможен только военным путём в период максимального ослабления РФ.