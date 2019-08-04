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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21684) Донбасс (19062) Помпео (139)

 Крым должен быть возвращен Украине, это позиция США, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что оккупированный Российской Федерацией Крымский полуостров должен вернуться в состав Украины.

Согласно публикации на сайте Госдепа США, об этом шла речь в ходе разговора с неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона", передает Цензор.НЕТ.

"Позиция США - это неприемлемо. Крым должен вернуться", - заявил Помпео, отвечая на вопрос, полагает ли он, что полуостров уже не вернется в состав Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеюсь, что смена власти приведет к креативным идеям в решении конфликта в Украине", - Помпео

Кроме того, Помпео выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский представит другой "набор идей" по поводу войны на Донбассе.

"Они все еще сражаются... Это очень реально", - отметил госсекретарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3141180
 
   
 Топ комментарии
 
Превратили " родную гавань " в сплошную говень . И так везде , где ступает копыто кацапа .
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Тьі за полесье не расписьівайся кацап, иначе тебя ждет когнитивньій резонанс)))
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так шо там с кастриками в китайской сибири ?Крим має бути повернуто Україні, це позиція США, - Помпео - Цензор.НЕТ 9860
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приморье и сахалин устали в гостях
и хотят домой в Джумго
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Сахалин к Японой матери, кетайцы и так немало Сибирью прирастут..
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Ну и с какого перепугу тьі решил, что полесье куда то хочет?
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Конечно вернется. Но сначала надо им все перекрыть, устроить блокаду, и когда там все вымрут, можно смело возвращать.....
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"Всякое слово без дела ничтожно и пусто". - Демосфен
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Возврат не Украине а США, как Японские острова. Вроде Японские а размещается США.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
...Рашка не может поставить Ирану СОРОК самолётов Пуперджет, потому что вообще неспособна, не в состоянии, не может заменить американские комплектующие?

...Рашка прекратила и финансирование, и производство новых спутников глобального позиционирования ГЛОНАСС, потому что Запад отказал в поставке комплектующих для них, а свои компоненты на протяжении 5 лет Россия наладить не смогла.

...Рашка отказалась от массового выпуска танка "Армата", поскольку на все предприятия, задействованные в разработке и производстве, наложены санкции, что не позволяет покупать нужные приборы и оборудование, замена которых российскими не представляется возможной.

...Рашка прекратила производство всех типов универсальной тяжелой ракеты "Протон". Причина якобы в том, что Казахстан запретил, из-за использования токсичного топлива. Это "обьяснение является абсурдным, ведь космодромы есть в самой России - это "Восточный", "Свободный", "Плесецк" и "Капустин Яр". Настоящая причина - санкции. Ракеты использовались для запуска в том числе и космических спутников военного назначения, а существенная часть комплектующих для них, как и наземное оборудование, были приобретены на Западе. После введения санкций производство ракет было прекращено, так как заменить компоненты Россия не в состоянии.

...В России ещё по состоянию на 2016 год было заморожено 80% жилищного строительства. На сегодняшний день жилстроительство практически отсутствует. Причина - резкое падение доходов, отсутствие материалов, комплектующих, запчастей к технике импортного производства. Импортозаменить не получилось.

...Сборочные цеха «АвтоВАЗ» полностью остановлены с 3 июля 2019 года. И такая вынужденная остановка произошла уже в третий раз с 2017 года. Причина - отсутствие импортных комплектующих к текущим моделям.

Надеюсь, ссылки в рашистских СМИ найдёте сами - их полно. Они уже орут во весь голос. Официальная пропаганда даже видеоклипы о вреде полезных санкций начала снимать. Вот до чего дошло. ))))))))
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Ржу не могу.Это в польше так юморят, вроде там квна нет
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сколько крестов в теме. Кто сегодня на дежурстве, что так чистит?
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Жаль, что это только позиция и обеспокоенность !
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Once more. Как ни цинично и обидно сознавать - US администрация предала Украину в 2014 г, отказавшись выполнять свои гарантии по Будапешт. М. Хотя ТОГДА это стоили бы на несколько порядков проще и дешевле чем сейчас - Сучёныш ссыковат (ссыт даже своего бородатого сыночка с золотым стечкиным - это видно просто по языку тела при их взаимных rendez vous). Получив в морду прямой отпор - всегда гордо и победно отползает. Скромные его сказочки, полные внутренней гордости - какой он был крутой крысёныш (а не дрищ, тупой злобный троечник и курсовой стукачок in reality) в питерских подворотнях - это товар для ордынских таксистов и дальнобоев , чьим особо любимым фюрером он является. Тогда достаточно было моментально намертво прижать банковские яйца и лёжки на Лазурке и Miami буквально десятка патриотов и Упырь сдал бы назад. Правда....десятки тысяч ВООРУЖЁННЫХ военнослужащих ВСУ трусливо предали присягу и свою Родину в Крыму- без единого выстрела. ...Но, это отдельная тема. To make this story short: чтобы US политико- финансовая элита ВСЕРЬЁЗ впряглась за Украину - ей должно быть это финансово выгодно. Тогда они перегрызут глотку любому упырю (доказано ранее и без особого шухера и войн) . Как это сделать ?- способов много...
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Один из этих способов предложить 3 миллионам татар-крымчаков что живут в Турции, вернутся на свою историческую родину и строить своё государство. Светское исламское, как Турция это сделала на идеях Ататюрка!
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Why not...Хотя, врядле. Бывал в Турции, в Измире . Не заметил никакой религиозности и исламофанатизма в среде middle + .Бухают,курят, не постятся, нихрена намаз ни разу в сутки не делают, занимаются ростовщичеством и развратом,абсолютное большинство баб не носят НИКАКИХ традиционных тряпок, в киоcках - турецкий playboy - не Мечети - исключительно в бедных кварталах. Среди средней зажиточной малоэтажной застройки и таунхаусов не видел НИ ОДНОЙ. Тем более большинство крымчаков там угнездились, обжились, накопили жирка и бизнесов и снова прибить плеть Гирея на Урус-Капы в Москве не жаждут. А вот завлечь в Десский Припортовый = Хаммера (это его детище), Cargill, Boeing, Oxy ,Texaco, отдать в разработку Одесский нефтегазовый шельф....Но для этого нужно иметь багато хiсту, опыта стучания хером по пианине и краснобайства недостаточно...
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это мордва такое построила в горном крыму?
Похожа речка на Кокозку.
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Крым и Донбасс скоро вернутся сами, по мере того как будет нарастать разница в уровне жизни между РФ и Украиной, как только они увидят, как можно жить в цветущей европейской державе, а не как в мордоре, немедленно приползут обратно. Это же послужит толчком для развала РФ, поэтому Зеленский прав, надо немедленно достраивать стену для защиты от орд беженцев. Ну для начала мокша должна репарации оплатить, хлам свой убрать, дороги востановить и мокшу местную на мокшанию забрать.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
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1. Туфта про повышение уровня жизни не сработает, ПМР и Молдавия тебе в пример. Да и Абхазия+Южная Осетия и Грузия вдогонку. Пропаганда им засрет головы так, что никуда они не поползут, только под печку, прятаться от бИндеровцев.
2. Толчком для развала РФ послужит не какая-то там цветущая Украина (опять же кто им там правду даст узнать?), а тот момент, когда РФ сама станет толчком.
3. Возврат и ОРДЛО и Крыма возможен только военным путём в период максимального ослабления РФ.
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именно так. другого пути нету. как только на засрашкена ******** начнут косо поглядывать в крыму сразу же начнется денатурализация русни.
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Дай ссылку на разницу в уровне жизни между РФ и Украиной ?
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Пошёл нахер,падаль удмуртская, у нищих слуг нет
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Я не самое умное существо, но даже меня на ржачку пробивает. Ведь несусветную ересь несём, честное слово.
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это правда. ты все верно про себя написал удмурт под индейским флагом.
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Да уж, ты самое тупое лахтинское существо, молодец, догадался
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Америка 50 лет не признавала страны Прибалтики частью Совка. Все знают чем это закончилось. Время всегда все расставляет на свои места.🧐
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Не так. Остров Крысаков должен быть сразу опетушен за предательство Родины, а потом возвращен.
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Пять лет назад, в крыму, 5-6% населения, были настроены против россии, хотели остаться в составе Украины. Мне кажется, Украина сделала всё возможное, не упустила ни единого шага, что бы уменьшить количество крымчан ориентированных на Украину. Теперь их там можно по пальцам пересчитать.
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Вечером того же дня Майк Помпео был госпитализирован с жалобой на здоровье - «почувствовал себя тяжелее обычного». После проведённого углублённого обследования и отбора анализов консилиум лучших врачей-диагностов установил причину внезапного утяжеления состояния госсекретаря США - на него Путин ку-куй положил.
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Ни в коем случае! Помпео настолько опытный дипломат, что у него в организме отросла специальная ниша для ношения утяжелений от Путина.
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