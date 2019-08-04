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Все про:Трускавец (33) Слуга народа (200)

 Будущие депутаты от "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

Неделя обучения избранных депутатов от партии "Слуга народа" завершена, участники тренинга возвращаются в Киев

О завершении учебы партия "Слуга народа" сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya", - сказано в сообщении.

Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".

Будущие депутаты от Слуги народа завершили обучение в Трускавце 01

Вместе с тем, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива. На нем изображены около 60 человек из 254, проходивших обучение в Трускавце.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стоимость обучения будущих депутатов от "Слуги народа" в Трускавце - коммерческая тайна, - Разумков

"Тем, кто пришел на лекцию и на 8-й день - отдельный респект", - написала Кравчук. В комментариях она пояснила, что этот день был "факультативным".

Будущие депутаты от Слуги народа завершили обучение в Трускавце 02

Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.

В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Система искусственного интеллекта "Большой брат" будет следить за голосованием депутатов от "Слуги народа", - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3141179
 
   
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соевые это вы, Зубожилые чмошники, которые питаются сардельками из сои по 100 грн за кг. мы в натуральном дорогом ШОКОЛАДЕ.
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спасибо... путаник.. ты так переживаешь..
а мне наплевать на все эти призвища...))))))
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так понятно, петух. твое мсесто никто не займет.
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АН73 один из 25‏ @Ukr_An73 4 ч.4 часа назад

Мне с месяц назад один знакомый сказал, что их будут где то раз в квартал, гонять на полиграф, думал что он прикалывается
Хотя чё взять со слуг, ошейник одели с током и голосуй....
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к окончанию учебы у каждого прижился вживленный chip для управления голосованием
)))))))))))))))))))))
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З цих опудал хтось же десь, ну, хоч якось як не працює, то рахується на роботі.
Тиждень тіл на тій же роботі не було.
Їм же шаражка сн мусила і проплатити цей тиждень.
Так що витрати на балаган ще більші.
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імбецил Юзик тепер не імбецил, тепер він ""законотворець" з пятиденною освітою🤣 як казав один з вождів бидла, покойнік: "оцените красоту игры!"😋
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Разумков сегодня заявил что тех курсов будет мало , поэтому обучение продолжится . Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 1738 .Следующие курсы будут проходить через неделю , в Буковеле . Потом ещё одни , на Шацких озёрах ,, и финальные , двухнедельные , в Хургаде . Хто не сдаст зачёт , будет проходить все курсы по новой ,, там же .
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Порошенко-капут Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 4953
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ну представь, 1 октября, капут, уря... а тебе что от этого, 4й раз тебя дурака спрашиваю!
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Порошенко видно обидел Ларика или шоколад для нее\него слишком дорогой, причин, каждому убогому не угодишь.
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Оленем должен стать каждий зепутат!
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может им недели на поиски мало? Говорят вчера на помощь сам Зеленский приезжал ))))
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Образование депутата ПТУ + пятидневный курсы в Трускавце.
Класс.
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Це як після "революції " Лєнін на тижневих курсах комісарів готував . Кухарка має тиснути на потрібну кнопку коли це Бєні і москві потрібно .
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Ті хоча б вчаться, а Педро в біга подався )
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Поклонники Мальдивского Лентореза пустились в свои ПОПуаские пляски с фейкометами наперевес.
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Та ви ему большое спасибо сказать за честние вибори, бил би Кучма он би вас всех в лепрозорий загнал.
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Молодець Вовік. Все робить системно. Мародери скоро самі не зрозуміють, як опиняться за гратами з конфіскацією всього вкраденого. А порохоботи, типу бірюкова і полтави, тільки жити почнуть. Попрацювати декілька років фізично на свіжому повітрі(в автодорі) не кожному пощастить. Це не те, що сидіти на дівані перед монітором
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вовик выписал премию порнову из кармана украинцев в размере 7 000 000
скидывайтесь зебильчики..))) раз все правильно ..)))))
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наверно за убийство небесной сотни..(((
вы этого хотели, зебилы?? получайте
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Не пойму,зачем понадобилась целая неделя, чтобы изучить инструкцию слуги.
1. Уборка.
2. Стирка.
3. Глажка.
4. Готовка.
5. Мойка.
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лишь бы не посадка (в тюрьму) и насадка (на кол) - так, порохоботное?
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Якщо б пан робив ще щось в свойому житті, окрім, як жерти і гадити, то він би знав, що кожному з цих процесів треба вчитись і не один день.
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Ти десь у вулі підспідницею навчався . бо зрадивши вулі топиш зазєлю безупинно .
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Так у тому і справа, що там вони цим процесам не вчилися, а лише вивчали інструкції.
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УСДРП (б), хотя возможно первую букву и попробуют изменить.
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ПОПуаское большевичьё боится возврата награбленного барыжьём Украине и ПЕСится от этого?
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Большевики только пришли к власти, уважаемый. Отнимать и делить они всегда умели, вот только как делить ...... Вам ВПН комсомольцам под британским флагом этого не понять.
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Мантры ылитненьких порохоботов, основанные на стенаниях грабивших и награбивших, боящихся потерять награбленное.

Но вор должет сидеть both in UK and Ukraine.
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Прям так сразу сидеть и там и тут? Можно просто в UK? А то both, как-то не очень удобно. Вот не люблю я Вас коммуноподобные!
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ты там не с зеркальцем рукоблудишь к***подобный?
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Не, я по возрасту уже могу без зеркальца, на воспоминания.
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ну тогда, со всем уважением к возрасту, вы в своих комментариях моих постов не совсем правы.
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Попытайтесь доказать обратное. Я не против, чтоб воры сидели, не против, чтоб ВСЕ (именно все) платили, чтоб ВСЕ имели равную ответственность перед Законом. Не верю я новой власти, да и жизненный опыт дает право не верить никакой власти в нашей Стране.
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Имеете право не верить, но не имеете права мешать попробовать тем, кто искренне хочет разорвать порочный круг, а не как их предшественники - чавкать поближе к корыту.
На корытолюбцев, как вы видели, у Зеленского есть заготовочки вроде заявы Богдана. А при Порошенко такого не было! Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 4230
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Вы либо наивны, либо первое. Чавкали, чавкают и буду чавкать. Кстати, заявления пишутся для того, чтоб отмазаться в случае чего. Всегда остается возможность сказать, что он уже был уволен и вот подписанное заявления (именно так к нам едут российские военные). Те кто незаконно хранит оружие тоже имеют про запас заявление о сдаче и т.д. Да и не мешаю я никому, просто эксперименты надоели.
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такой политический нигилизм - гумус для подонков во власти всех мастей.
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Пока не научат кнопки нажимать, на сессию не ногой.
Гройсман балдеет...
К новому году правительство будет.
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от як би 5 років тому , новообраних депутатів-будочників , також спочатку обучали - можливо б тоді Пеці і не довелося тікати з країни ... Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 5245
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Я не пойму что тут псевдопатриоты рот пооткрывали ???? Время спать порохоботы, это не вам говорить о высоких материях
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У нас тут уже были спецы за прошедшие пять лет толку никакого.
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Лучше остаться в меньшинстве, чем в дураках. Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 2459
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Секте Мальдивского лентореза лучше остановиться, чем остаться.
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Барыга Петя даже прапор державный к себе утащил? Хорошо, что не всю неньку - второго срока не хватило.
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тебе то зачем ненька?? ты ее давно продал..)))
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мне ненька нужна, чтобы в ней жили украинцы, а не окацапленное отродье, и чтобы хорошо жили, чтобы к нам с кацапскими ордами войной не ходили.
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ослик, а почему у тебя англиЦкий флажок, а не северокорейский ?
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а почему у тебя и вовсе флажка нет? из танка пишешь, как бурят?
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Покажите препода!Хотя,я догадываюсь-мелкий,лысый,ху-ло?
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Не, уровень не его, тот обучает самые верхи на частных занятиях в телефонном режиме.
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З нету:
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона як раз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? По ходу навчиться.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але- ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс! Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці - Цензор.НЕТ 5264
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Ну що ж - підготовка це дуже добре.
Головне щоб не були такими виродками як підбарижники.
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