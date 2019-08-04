 Будущие депутаты от "Слуги народа" завершили обучение в Трускавце

О завершении учебы партия "Слуга народа" сообщила на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya", - сказано в сообщении.
Представители политсилы добавили, что "благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше".
Вместе с тем, новоизбранный нардеп от "Слуги народа", руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Facebook опубликовала фото с последнего дня интенсива. На нем изображены около 60 человек из 254, проходивших обучение в Трускавце.
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"Тем, кто пришел на лекцию и на 8-й день - отдельный респект", - написала Кравчук. В комментариях она пояснила, что этот день был "факультативным".
Новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики.
В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский.
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а мне наплевать на все эти призвища...))))))
Мне с месяц назад один знакомый сказал, что их будут где то раз в квартал, гонять на полиграф, думал что он прикалывается
Хотя чё взять со слуг, ошейник одели с током и голосуй....
)))))))))))))))))))))
Тиждень тіл на тій же роботі не було.
Їм же шаражка сн мусила і проплатити цей тиждень.
Так що витрати на балаган ще більші.
Класс.
скидывайтесь зебильчики..))) раз все правильно ..)))))
вы этого хотели, зебилы?? получайте
1. Уборка.
2. Стирка.
3. Глажка.
4. Готовка.
5. Мойка.
Но вор должет сидеть both in UK and Ukraine.
На корытолюбцев, как вы видели, у Зеленского есть заготовочки вроде заявы Богдана. А при Порошенко такого не было!
Гройсман балдеет...
К новому году правительство будет.
- Доброго дня! Я до Вас, на хірургічну операцію записатися.
- За "Слугу Народу" голосували, напевне? Бачу по футболці.
- Звичайно! Нові обличчя, всі дєла. Старі політики так уже надоїли.
- Ну, тоді для вас є приємний сюрприз. Сьогодні операцію проводить наша прибиральниця Галя. Вона як раз пройшла тижневий інтенсив з хірургії в Трускавці.
- ???
- Ви не хвилюйтеся, вона молода, всього 21 рік. Досвіду немає ніякого, але ж це не важливо, правда? По ходу навчиться.
- ???????
- Зараз тільки складаний ножик, лобзик і плоскогубці в горілці помиє, щоб продезинфікувати.
- ????????????? !!!!!!!!!!
- Та не хвилюйтеся ви так. Чого ж ви зблідли? У нас і анестезіолог - "нове обличчя", тільки трошки пом'яте. Це Дядя Жора. Він колись пляшки збирав, але- ось вибрали його, проголосували всім кварталом. Дасть вам в якості знеболювального ту ж горілку, в якій інструменти полоскалися. Економія бюджетних коштів, знаєте. Недофінансування.
- (вжуххх!) ...
- Куди ж ви? Почекайте! Дайте їм шанс!
Головне щоб не були такими виродками як підбарижники.