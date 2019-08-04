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Все про:избиение (9319) насилие (193) Нацполиция (9843) Ривне (295)

 Мужчина избил патрульную, приехавшую на вызов из-за того, что он бил жену

Житель Ривного избил сотрудницу полиции до сотрясения мозга. Полицию вызвала его жена из-за того, что муж ее избивал.

Инцидент произошел накануне поздно вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Ривненской области.

"Во время общения полицейской с 45-летним мужем заявительницы тот начал дергать младшего лейтенанта полиции за форменную одежду, а затем нанес ей телесные повреждения в область головы и шеи. Патрульная обратилась в медицинское учреждение, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга", - сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Полицейские открыли производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Если мужчине предъявят обвинения и докажут ему вину, он может оказаться за решеткой на 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Впервые в Украине вынесен судебный приговор за домашнее насилие

По данным Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, с начала 2019 года на домашнее насилие пожаловались около 17 тысяч граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141177
 
 
 Топ комментарии
 
Только в этой стране на такой вызов может приехать один работник, и тот - женщина...
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Тут уже в морге отдыхал бы, ублюдок. Ненавижу кухонных боксеров,животные хуже русни.
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Теперь жена засвидетельствует, что патрульная билась головой о стенку.....
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Руководство сменить, в виду явного отсутствия мозга.
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В США він би вже валявся з 7 кулями в своєму тілі
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Глупость . Если бы был без оружия то повязали бы его .И пошёл бы топтать зону
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У них свободное ношение оружие, поэтому полиция всегда с оружием, и всегда на готове - потому что прилететь может в любой момент! И при малейшем подозрении, или намеке на то что против полицейского будет применена сила - там изрешетят выпустив не 1 обойму....
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Ходячие пупсики. Их наверно вообще никто ни чему за года не учил. Ни вождению ни самообороне... Ни методам задержания..
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