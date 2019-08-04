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 На вчерашних протестах в Москве задержали более 1000 человек, - правозащитники

Российский правозащитный портал "ОВД-инфо" продолжает вести подсчет количества задержанных российскими силовиками на акции протеста, проходившей в субботу в Москве. Задержанных больше 1000, из них более 50 - несовершеннолетние.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ОВД-инфо".

"Данные на 14:00 4 августа. 1001 человека задержали в Москве во время акции "Вернем себе право на выборы". Уточнили данные о задержанных вчера", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 828 задержанных.

В свою очередь, полиция РФ оценила количество участников в полторы тысячи человек, что, учитывая количество задержанных, не выглядит реалистичными данными.

При этом российское информагентство "Интерфакс" сообщает, что в субботу, 3 августа, на акции было задержано более 50 несовершеннолетних. Пять человек были госпитализированы. На данный момент в клинике остается один человек, его состояние удовлетворительное, и его выпишут в ближайшее время.

Также на Цензор.НЕТ: Протесты в Москве: мужчину задержали, когда он расхваливал журналистам действия силовиков. ВИДЕО

Напомним, накануне в Москве состоялись массовые акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Полиция массово задерживала их участников, журналистов и тех, кто случайно оказался в центре города. По данным СМИ, задержаниями руководил бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141176
 
   
 Топ комментарии
 
У г.Москва будет новый герб, пока на утверждении
На вчорашніх протестах у Москві затримали понад 1000 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5592
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Из искры возгорится пламя!Надо бы помнить б
ывшим коммунистам)
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Всех арестованных мацкалов опетушить публично - ибо нехй на Великого Кагана ***** **** возводить и мычеть из стойка крепостного!
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