 КПВВ "Станица Луганская" временно работает только до 18 часов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00", - сказано в сообщении.

Командование Объединенных сил решило изменить режим работы КПВВ "Станица-Луганская". Контрольный пункт будет работать до 18.00. На временно оккупированную территорию граждан будут пропускать до 17.30.

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"После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения", - добавили в пресс-службе штаба.